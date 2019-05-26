Office Dosyaları Google Dokümanlar'a Nasıl Aktarılır?

Microsoft Office uygulamalarında hazırladığınız belgeler, tablolar ve slaytları web ortamında hizmet veren Google Dokümanlar uygulamasında açabilir ve düzenleyebilirsiniz. Birçok işlevsel özellik sunan Google Dokümanlar ile dilediğiniz her yerden belgelerinize erişim sağlama ve düzenleme özelliklerini de kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bu rehberimizde, Office dosyaları Google Dokümanlara nasıl aktarılır? sizlere anlatacağız.

Pek çok dosya ve belgeye dilediğiniz her yerden erişim imkanı sunan bulut depolama hizmeti olan Google Drive, bize bu işlemlerde de kolaylık sağlayacak. Google Drive uygulamasında, hemen hemen her türden dosyayı yükleyebilmeniz mümkün. Bunun yanında, dosyaların önizlemesini yapabilme ve diğer web uygulamalarında açma gibi ek özellikler de mevcut. Biz de Google Drive’ı Office dosyalarını Google Dokümanlar’a aktarmak için kullanacağız.

Öncelikle Google Drive ’ı açıyoruz ve soldaki Yeni butonuna tıklıyoruz. Açılan menüden Dosya Yükleme seçeneğine tıklıyoruz.

Google Dokümanlar’da açmak istediğiniz tablo, belge ya da slaytı seçtikten sonra sağ alttaki ilerleme çubuğundan yüklenmesini bekliyoruz.

Yükleme tamamlandıktan sonra bu alanda dosyanın adına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyanızın önizlemesi açılıyor. Yukarıdaki listeden, yüklediğiniz dosyanın türüne göre seçim yaparak Google Slaytlar ile Aç, Google Dokümanlar ile aç veya Google E-Tablolar ile aç seçeneklerinden biri ile dosyayı açabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi dosyamızı web ortamında da düzenleyebilmek için birçok araç takımına sahibiz. Masaüstü uygulamaları kadar olmasa da, işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak araçları kullanarak belgelerinizi düzenleyebilirsiniz.