One UI 6'da Kilit Ekranı Nasıl Özelleştirilir?

One UI 6.0 ile gelen yeni özellikler kilit ekranınızı daha çok kişiselleştirmenize imkân tanıyor. Bu güncelleme ile kilit ekranında yapacağınız özelleştirmeler günlük hayatta sizlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Sık kullanılan uygulamalara hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan yenilikleri uygulamak ise oldukça kolay. Bu yazımızda Samsung’un One UI 6.0 ile sunduğu yeni özellikleri keşfediyoruz!

One UI 6 ile Kilit Ekranı Özelleştirme Nedir?

Eski sürümlerde bulunan bazı özellikler sayesinde kilit ekranına ilişkin temel düzenlemeler zaten yapılabiliyordu ancak One UI 6 sayesinde kişiselleştirme alanında adeta bir devrim yaşandığını görüyoruz. Bu güncelleme kilit ekranınızı tamamen kişiye özel bir formata sokuyor.

Tüm kullanıcılar kendi uygulama alışkanlıkları ve göz zevkine uygun bir kilit ekranına sahip olma şansı yakalıyor. ‘Peki ama nasıl?’ derseniz, size özgü bir kilit ekranı oluşturmak için izlemeniz gereken adımlara gelin birlikte bakalım.

One UI 6 ile Kilit Ekranı Özelleştirme

Ana ekrandaki widgetları artık kilit ekranında da kullanılabiliyor. Eski sürümde ‘kilit ekranı widgetları’ ayrıca ayarlanabiliyordu. Ancak ekleyebileceğiniz widgetlar önceden tanımlanmıştı ve ana ekran ile aynı widgetları kapsamıyordu. Yeni özellik ile ana ekranda kullandığınız tüm widgetları kilit ekranında da görebiliyorsunuz.

Sürekli açık ekranda tam ekran fotoğraf kullanılabiliyor. Bağlantı kontrollerinin sağlanabilmesi için Wi-Fi ile Bluetooth menülerine özel butonlara yer veriliyor.

Ekranı aşağı doğru kaydırdığınızda hızlı panelde karşınıza bildirimler çıkıyor. Aşağı kaydırma hareketini tekrarladığınızda ise genişletilmiş hızlı panele ulaşmış oluyorsunuz.

Bu menüye daha hızlı erişebilmek için ‘hızlı ayarlara anında erişim’ özelliğini aktif hale getirmiş olmalısınız. Aktifleştirme işlemini yaptıktan sonra ekranı sağ üst köşeden aşağı doğru kaydırdığınızda genşiletilmiş hızlı panel, sol üstten aşağı kaydırdığınızda ise bildirimler listeleniyor.

Kilit ekranında saatin konumu isteğinize bağlı olarak değiştirilebiliyor. Duvar kağıdını özelleştirmek için ekranın üstüne uzun süre basılı tutup ‘özelleştir’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor. ‘Duvar kağıdı’ menüsüne girip gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Widgetları ayarlamak için yine aynı menüye gidip bu sefer ‘widgetlar’ seçeneğine tıklamalısınız. ‘Widget ekle’ diyerek istediğiniz aracı kilit ekranına taşıyabilirsiniz.Özelleştir menüsündeki ‘diğer’ sekmesine girip tarih, saat ve bildirimlere ilişkin özelleştirmeleri yapabilirsiniz.