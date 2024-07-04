Oneplus Buds Pro 3 Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus’ın Hindistan’da gerçekleştirilen etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri ile birlikte OnePlus Buds 3 kulaklık modeli geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılmıştı. Şimdi ise markanın yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Bu bilgilere göre yeni gelecek model OnePlus Buds Pro 3 olarak isimlendirilecek. Üç farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen cihazda yenilikçi teknolojilere yer verilecek. Peki, henüz kesin olmamakla birlikte OnePlus’ın geliştirmekte olduğu duyurulan yeni kablosuz kulaklık OnePlus Buds Pro 3’ün sunacağı özellikler neler?

Bu cihazın satış fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa sunulması bekleniyor? İşte, OnePlus’ın en yeni kablosuz kulaklık modeli ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

OnePlus Buds Pro 3 Özellikleri

OnePlus’ın Buds 3 modelinin ardından çeşitli yeniliklerle gelmesi planlanan kulaklıkta çok sayıda gelişmiş özellik olacağı düşünülüyor. Önceki cihazlarda bulunan bazı fonksiyonlar da bu cihazda yerini alacak.

Bu fonksiyonlar arasında ilk olarak ekolayzer desteği bulunuyor. Ayrıca aşınma algılama ve hızlı eşleştirme özellikleri de mevcut olacak. Yine önceki kulaklıklarda olan Dolby Atmos desteği ve Zen Mode Air özellikleri de bu modelde bulunacak.

Ek olarak kamera deklanşörünün yer alacağı düşünülen cihazda uzamsal ses ve çift cihaz bağlantısı özellikleri de bizi bekliyor. Tahminlere göre bu modelde kulaklık kaydı özelliğinin de olması muhtemel. Ayrıca yeni kulaklık modelinde eskisi ile kıyaslandığında daha büyük ve güçlü bir batarya bulunması bekleniyor.

OnePlus Buds Pro 3 Fiyatı

OnePlus Buds Pro 3 ile ilgili detaylar henüz daha yeni açığa çıkmaya başladı. Cihazın satış fiyatı ile ilgili bir paylaşım ise henüz yapılmadı. Bu nedenle şu an için ürünün ne kadarlık bir fiyata satışa çıkacağı belirsiz.

OnePlus Buds 3 modeli için ise 100 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmişti. TL olarak baktığımızda bu rakam 3.275 TL'ye denk geliyor. Eklenecek olan vergiler ve Buds Pro 3'ün daha üstün bir model olması sebebiyle ürün fiyatına ilişkin beklentileri bu detayları göz önünde bulundurarak belirlemekte fayda var.

Siz bu kulaklık modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de satışa çıktığında alıp kullanmayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!