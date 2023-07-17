OnePlus Nord 3 5G Özellikleri ve Fiyatı
Akıllı telefon pazarında öne çıkan OnePlus, yeni modeliyle kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte OnePlus Nord 3 5G telefonunun özellikleri ve fiyatı!
Orta seviye Nord serisine eklenen OnePlus Nord 3, üç büyük Android güncellemesiyle kullanıcılarının dikkatini çekiyor. OnePlus Nord 3, geçen sene piyasaya sürülen OnePlus Nord 2T’nin halefisidir. Geçen sene piyasaya sürülen OnePlus Nord 2T’den ayrılan en önemli özelliğiyse yazılım desteğidir.
Bu yeni telefon modeline dört senelik güncelleme sunulacak olması da şimdiden geniş kitlelere hitap etmesini sağlıyor.
OnePlus 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
OnePlus 12 özellikleri neler sorusunun cevabı, OnePlus marka Android telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
OnePlus Nord 3 5G Özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- Ağırlık ve Boyut: 193.5g, 16.26cm x 7.51cm x 0.81 cm
- Ekran: 6.74 inç 2772 x 1240p 120 Hz Super Fluid AMOLED HDR10+
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh 80W SUPERVOOC
- Bellek: 8 GB / 16 GB LPDDR5X
- İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1
- Ön Kamera: 16 MP f/2,4
- Arka Kamera: 50 MP Sony IMX890 f/1.8 OIS ana kamera + 8 MP f/2.2 geniş açı, 2 MP macro
OnePlus Nord 3 5G özellikleri; Dolby Atmos, stereo hoparlör, Bluetooth 5.3, IR Blaster ve NFC ve X-Axis Lineer Motor şeklinde de sıralanabilir.
OnePlus Nord 3 5G; 120 Hz yenileme hızı, delik çentikli 6.73 inç AMOLED ekran ve 1.5K çözünürlük özelliklerinden oluşuyor. Cihaz, yana monte edilen parmak izi tarayıcılı olarak tasarlanmıştır. İkonik Alert Slider özellikli cihazın arka panelinde iki kamera halkası var.
One Plus Nord 3 5G aynı zamanda üçlü arka kamera kurulumundan oluşuyor. 30 fps ve TurboRAW’de 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön kamerası,16 MP çözünürlüğe sahiptir. Arka ana kamera ise 50 MP çözünürlüğe ek olarak 8 MP geniş açılı çekim ve 2 MP makro çekim imkanı sunuyor.
OnePlus Nord 3 5G Fiyatı
OnePles Nord 3 5G, 12 Temmuz itibariyle küresel pazarda satışa sunuldu. OnePlus Nord 3 5G fiyatı şu şekilde belirlenmiştir:
- 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı model: 449 Euro - 490 Dolar,
- 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model: 549 Euro - 598 Dolar
Yalnız cihaz, su geçirmez özelliğe sahip değildir. Bu nedenle çok dikkatli kullanılması gerekiyor.
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