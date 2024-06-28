144Hz Ekran ve Güçlü Donanım: OnePlus Pad Pro Özellikleri ve Fiyatı

144Hz ekran yenileme hızı sunan ve güçlü donanım bileşenlerini içeren OnePlus Pad Pro özellikleri, fiyatı ve tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, OnePlus marka yeni tablet modeli neler sunuyor?

Geçtiğimiz yıl bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken OnePlus Pad Go piyasaya sürülmüştü. 27 Haziran 2024 tarihinde Çin'de düzenlenen etkinlikte ise OnePlus Pad Pro tanıtıldı. Bu rehberde en iyi tablet modelleri arasında yerini alan cihaza dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

OnePlus Pad Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,1 inç

: 12,1 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 2120 x 3000 piksel

: 2120 x 3000 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 304 PPI

: Yaklaşık 304 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Batarya Kapasitesi : 9.510 mAh

: 9.510 mAh Hızlı Şarj : 67W

: 67W RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Yazılım: Android 14 tabanlı OxygenOS 14.1

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan Pad Pro modeli 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2120 x 3000 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 304 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 9 bin 510 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 14 tabanlı OxygenOS 14.1 ile beraber gelen tablet modeli iki farklı renk seçeneği sunuyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan OnePlus Pad Pro ne kadar fiyata satılıyor?

OnePlus Pad Pro Fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB Depolama : 2.799 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 25.711 TL)

: 2.799 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 25.711 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama : 2.999 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 27.548 TL)

: 2.999 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 27.548 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 3.299 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 30.304 TL)

: 3.299 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 30.304 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.699 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 33.979 TL)

Tabletin Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyat etiketlerine yer verdik fakat tabet farklı fiyatlara sahip olabilir.

OnePlus tarafından tanıtılan yeni tablet modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Pad Pro ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.