10.000 mAh Bataryalı POCO Pad Özellikleri ve Fiyatı

Yüksek batarya kapasitesine sahip POCO Pad özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, orta segmentte konumlanan yeni tablet modelinde hangi donanım bileşenleri tercih edildi? Bu rehberde söz konusu cihazın neler sunduğunu açıkladık.

23 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen bir etkinlikte POCO F6 serisi ve POCO Pad tanıtıldı. Yeni tablet modeli Pad, Dolby Atmos teknolojisi, dört adet stereo hoparlör ve dahasını sunuyor. İşte POCO Pad ücreti ve donanımı hakkında merak edilen detaylar!

POCO Pad Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,1 inç

: 12,1 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 2560 piksel

: 1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 249 PPI

: Yaklaşık 249 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 Batarya Kapasitesi : 10.000 mAh

: 10.000 mAh Hızlı Şarj : 33W

: 33W RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.2

: 5.2 Yazılım : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Ağırlık : 571 gram

: 571 gram Kalınlık: 7,5 mm

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 249 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekleyen cihaz 280 x 181,9 x 7,5 mm boyutlarında.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Peki, POCO Pad ne kadar fiyata satılıyor?

POCO Pad Fiyatı

Okyanus mavisi ve grafit gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan POCO Pad modeli için 329 dolar fiyat etiketi belirlendi. Tabletin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Bu rehberde POCO Pad ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu tablet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.