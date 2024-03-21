Ücretsiz Deneyebileceğiniz OpenAl Sora Alternatifleri

Geçtiğimiz şubat ayında OpenAl, metin talimatlarını yaratıcı ve gerçekçi videolara dönüştüren yapay zeka aracı Sora’yı kullanıma sundu. Yüksek kalitede videolar oluşturmayı sağlayan bu yapay zeka aracına ücretsiz deneyebileceğiniz alternatiflerde var.

Biz de bu rehberde ücretsiz OpenAl Sora alternatifleri ile ilgili liste oluşturduk.

Ücretsiz Deneyebileceğiniz 8 OpenAl Sora Alternatifi

Pika

Synthesia

Runway

Kaiber

Vidnoz

io

Descript

Pixverse

1. Pika

OpenAl Sora alternatifleri arasında yer alan Pika, metin talimatlarından yaratıcı videolarla 3D animasyonların oluşturulmasını sağlıyor. Pika, özelleştirilebilir modellerden yararlanarak video ve görselleri tasarlıyor.

Pika’da görsel ve videolar yalnızca Discord ya da resmi web sitesiyle oluşturulabilir. Pika’nın web versiyonunun da videodaki belirli bölgeler değiştirilebilir. Aynı zamanda videolara dudak senkronizasyonu da eklenebilir. Pika ile videoların tuvalleri de genişletilebilir.

2. Synthesia

Metin komutlarından gerçekçi videolar oluşturan bir başka Sora’nın alternatifiyse Synthesia’dır. Synthesia adlı yapay zeka aracıyla oluşturulan videolar kişiselleştirilebilir. Bunun için Synthesia ile daha önce oluşturulup kaydedilen videolar kullanılabilir.

Sora, kişisel videoları dil, arka plan ve avatarlarla düzenlenebilir. Eğlence, eğitim ve pazarlama gibi konularda dikkat çekici videoların oluşturulmasını da sağlıyor.

3. Runway

Çok moddan oluşan yapay zeka aracı Runway, metin talimatlarından yararlanarak videoları tasarlıyor. Runway, birçok profesyoneller tarafından kullanılabilir. Kodlayıcılar, VFX profesyonelleri, eğitimciler, sanatçılar, CGI profesyonelleri gibi birçok kişi Runway ile muhteşem videolar ortaya çıkarıyor.

Runway’in 2. nesil modeli olan Runway Gen-2; video klipler, metin ve resimlerle yeni videolar üretiyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre çeşitli videoları Runway ile üretebilir. Runway, 16 saniyelik videolar oluşturulmasını sağlıyor. Araçla oluşturulan videolar, 720p çözünürlükte kelimelerden oluşuyor.

4. Kaiber

Ücretsiz deneyebileceğiniz OpenAl Sora alternatifleri arasında yer alan Kaiber ile metin açıklamalarından ya da görüntülerden videolar oluşturabilirsiniz. Kaiber’e açıklama yazıp istediğiniz video tarzını seçebilirsiniz. Akabinde araç, kullanıcıya şablonlar sunacak.

Kullanıcı dilediği şablonu seçerek videonun oluşturulmasını sağlayabilir. Kullanıcılar; videoların başlangıç kısmını, uzunluğunu ve hareketlerini belirleyebilir.

5. Vidnoz

Vidnoz yapay zeka aracıda Sora gibi metin komut dosyalarından videolar oluşturuyor. Vidnoz videoları oluştururken NLP şeklinde ifade edilen doğal dil işlemeyi kullanıyor. Böylelikle Vidnoz ile oluşturulan videolardaki avatarların yüz ifadeleri gerçekçi oluyor.

Vidnoz’da 500’ün üzerinde yapay zeka avatarı, 600’den fazla şablon ve 470’in üzerinde de gerçekçi yapay zeka sesleri var.

6. Elai.io

Elai.io ile metin komutlarından videolar; özel avatarlar, ses klonları, sunucuyla oluşturulur. Elai.io ile metin, pazarlama, eğitim gibi birçok alana uygun olarak videolar oluşturulabilir. Kolay arayüze sahip olduğu için Elai.io’yu kullanmak çok basit.

Elai.io, geniş bir avatar kütüphanesine sahip. 75’in üzerinde dil seçeneğiyle de dikkat çekiyor. Sadece metin kullanılarak kişiselleştirilebilir videolar oluşturulabiliyor. Yüksek kalitede dijital sunumlarla videoların oluşturulmasını sağlıyor.

Elai.io’nun sunduğu gelişmiş geçiş efektleri ve basit düzenleme araçlarıyla profesyonel videolar ortaya çıkarılabilir.

7. Descript

Ücretsiz deneyebileceğiniz OpenAl Sora alternatifleri arasındaki Descript, metinleri kusursuz bir şekilde videolara dönüştürüyor. Descript ile hem akıcı hem de hızlı videolar oluşturuluyor. Descript tarafından videoları düzenlemek için çeşitli araçlar sunuluyor.

8. Pixverse

Pixverse hem Discord sunucusu hem de web platformu üzerinden metin talimatlarıyla videoları oluşturuyor. Discord sunucusu üzerinden Pixverse ile tek seferlik dört adet video oluşturulabiliyor.

Pixverse’nin web sitesinden videolar oluşturulup filtrelenebilir ve düzenlenebilir. Pixverse sayesinde kapsamlı ve profesyonel videolar oluşturabilirsiniz.