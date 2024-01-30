Yapay Zeka Destekli Video Üreticisi: Synthesia Nedir? Nasıl Kullanılır?

Synthesia, 2017 yılında yapay zeka araştırmacıları ve girişimcileri tarafından hayata geçirildi. Bu yapay zeka destekli araç, profesyonel kamera ve mikrofonları olmayan kişilerinde mükemmel videolar hazırlaması amacıyla geliştirildi.

120’nin üzerinde dili destekleyen araç sayesinde kaynak ve ek zamana gerek kalmadan hızlıca video içerikler üretilebiliyor. Birçok dilde videoların oluşturulmasını sağlayan aracın kullanımı çok basittir.

Biz de bu yazımızda PowerPoint slaytı hazırlayabilenlerin ve e-posta yazabilenlerin yüksek kalitede videolar oluşturabileceği Synthesia’yla ilgili bir rehber hazırladık.

Synthesia Özellikleri

Synthesia, insan konuşmalarına benzer sesler oluşturmak ve metin girişlerini analiz edebilmek için makine öğrenimi algoritmalarından yararlanıyor.

Yapay zeka destekli video üreticisi; dil çevirisi, metinlerden konuşma oluşturma ve otomatik müşteri hizmetleri gibi birçok konu için kullanılabilir.

Synthesia özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

150’nin üzerinde etnik çeşitliliğe sahip hazır yapay zeka avatarına sahiptir.

120’den fazla dilde, ses tonunda ve aksanda videolar oluşturulabilir.

Yalnızca metin yazılarak birkaç dakika içerisinde profesyonel şekilde sesler oluşturulur.

Kullanıcılar kendilerine özgü yapay zeka avatarlarını oluşturabilir.

Avatara kaş kaldırma, baş sallama vb. mikro hareketler eklenebilir.

Kullanıcılar, kendi seslerini kopyalayıp kendilerine özel Al avatarlarıyla eşleştirebilirler.

Araç üzerinden milyonlarca telifsiz video, görsel ve simgeye ulaşılabilir.

ChatGPT vb. istemlerle otomatik video komut dosyaları tasarlanabilir.

Videolar için kullanıcılar kendilerine ait müzik ve film müziklerini ekleyebilir.

Dahili ekran kaydıyla oluşturulan kısa videolar kaydedilebilir.

Videolara animasyon eklenebilir.

Videoların önizlemesi yapılabilir.

Kullanıcılar videolara kendi görsellerini, infografiklerini ve videolarını yükleyebilir.

65’in üzerinde profesyonelce tasarlanan video şablonu arasından kullanıcı dilediğini seçebilir.

Kullanıcılar kendilerini ya da markalarını temsil eden yazı tiplerini yükleyebilir.

Sosyal medya platformlarında erişilebilirliği artırmak adına videolara otomatik altyazılar eklenebilir.

Videolara yorum eklenip düzenlenebilir.

PowerPoint sunumları içe aktarılarak üzerine profesyonel sesler eklenebilir.

Videonun paylaşım sayfasına CTA (harekete geçirici mesaj) butonu eklenebilir.

Videolar eklendikten sonra yeni sürümlerle otomatik güncellenebilir.

Markaya ait videolara logo eklenebilir.

Videolar, Full HD 1920 x 1080 çözünürlükte cihazlara eklenebilir.

Synthesia Al, GDPR ve SOC 2 uyumludur. GDPR ve SOC 2 sayesinde kullanıcıların kişisel verileri güven altına alınır. SAML/TOA, sistemin hızlı ve güvenli şekilde oturumunun açılmasını sağlar. Aracın etik kurallara uygun kullanılması için videolar içerik denetimine tabii tutulur.

Synthesia Nasıl Kullanılır?

İlk olarak geleneksel ve yapay zeka videoları için iyi bir video komut dosyası oluşturulmalıdır. Ancak Synthesia’da oturum açmadan evvel mutlaka videoda ne gösterileceği ve söyleneceğiyle ilgili bir plan yapılmalıdır.

Planda şu faktörler ele alınmalıdır;

Eklenmek istenen görseller

Hedef kitle

Yapılmak istenen videonun türü

Video komut dosyası hazır olduktan sonra Synthesia’ya giriş yapılabilir. Kontrol paneli üzerinden video oluşturmak için şu adımlar takip edilmelidir;

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “Yeni Video” ekle butonuna tıklanır. Daha sonra boş sayfa üzerinden ya da herhangi bir video şablonundan videonun başlatılması sağlanır.

Ekranın sol kısmından “Şablonlar” alanına gidilerek önceden tasarlanan video şablonuyla videonun başlatılması sağlanır.

Sunum slaytlarının videolarda arka plan şeklinde kullanılması içinde “PowerPoint’i İçe Aktar” butonuna tıklanır.

Daha önce tasarlanan bir şablon kullanıldıysa eğer video tuvalinin sağında konumlanan “+” işaretine tıklanıp şablondan daha çok sahne eklenebilir. Bu noktada şablonla uyumlu şekilde tasarlanan farklı tüm video sahnelerine ulaşılır.

Yukarıdaki adımların ardından kullanılmak istenen avatar seçilmelidir. Bunun içinde video tuvalinin üst kısmında yer alan “Avatar” butonuna tıklanıp videoya uygun olan seçilir.

Avatarlar, belden ve göğüsten yukarı şekilde oluşturulurlar. Dolayısıyla avatarlar birden çok çerçeveye sahiptir. Aynı avatar çerçevesi, tüm slaytlarda kullanılabilir.

Video tuvali üzerinde yer alan avatara tıklandığında ekranın sağında avatar düzen penceresi açılacak. Ekrana yansıyan görüntü üzerinden avatar göstermeme (yalnızca seslendirmeyi koruma), tüm vücut avatarını görüntüleme ve daire görünümü seçenekleri arasında geçiş yapılabilir. Oluşturulan avatarın nasıl göründüğüne bakmak için “Yapay Zeka Avatarları” sayfası incelenebilir.

Avatar önizlemesi yapıldıktan sonra video, komut dosyasına kopyalanır. Akabinde komut dosyası kutusu içerisine videonun her sahnesi yapıştırılır.

Burada Synthesia, komut dosyasının dilini otomatik algılar. Böylelikle seçilen avatara uyumlu sesi seçer. Kullanıcılar, komut kutusunun sağ üst köşesinde yer alan ses seçiciye tıklayarak da istedikleri sesi seçebilir.

Video sıfırdan oluşturulacaksa videoya şu ögeler eklenebilir:

1. Metin

Video tuvalinin üzerinde yer alan “Metin” seçeneğine tıklanarak “Başlık”, “Paragraf” ve “Alt Başlık” içerisinden seçim yapılır.

Video tuvali boyunca metin kutusu sürüklenerek ayarlama yapılır. Metnin rengi, yazı tipi, hizalaması, boyutu, aralığı ve stili ayarlanabilir.

2. Şekiller

Video tuvali üzerinde konumlanan “Şekil” seçeneğine tıklanarak herhangi biri seçilir. Şeklin üzerine tıklanarak düzeni, rengi, dolgusu, gölgesi, kenarlığı, animasyonu ve opaklığı değiştirilebilir.

3. Görsel ve Video Yükleme

Video tuvalinin üzerinde yer alan “Medya” seçeneğine tıklanır. “Kütüphanem” içerisinden hazır bir medya seçilebilir. Aynı zamanda “Stok İçerik” butonuna tıklanarak hazır videolar ve görsellerde bulunabilir. “Medya Yükle” seçeneğine tıklanarak kullanıcı kendine ait görselleri yükleyebilir.

4. Ekran Kayıtları

Ekranın kaydedilmesi için video tuvalinin üst kısmında konumlanan “Kaydet” butonuna tıklanır. Belirli sekme, pencere ya da ekranın tamamı kaydedilebilir. Akabinde video kırpma, kesme, uzatma ve döngüye alma işlemleri yapılabilir.

5. Animasyonlar

Videoya hem giriş hem de çıkış animasyonları eklemek için “Animasyon” alanına gidilir. İstenilen animasyon türü seçilip gerekli olan süre, hız ve gecikme ayarlanır.

6. Geçişler

Synthesia üzerinden video sahneleri arasında ayrı ayrı geçişler yapılabilir. Geçişler için ekranın solundaki sahneye tıklanır. Daha sonra ekranın sağındaki “Sahne Geçişi” butonu etkinleştirilir.

7. Müzik

Ekranın solundaki sahneye tıklanarak videoya müzik eklenebilir. “Müzik” butonu etkinleştirilerek farklı farklı stok seçenekleri içerisinden seçim yapılır. Kullanıcı kendine ait müziği de ekleyebilir.

Yukarıdaki adımların ardından sağ üst köşede yer alan “Oynat” butonuna tıklanarak videonun önizlemesi yapılabilir. Önizlemede video beğenildiği takdirde “Oluştur” butonuna tıklanır. Videoya ad, açıklama ve otomatik altyazılar eklenebilir.

Video oluşturma süresi uzunluğuna göre birkaç dakika sürer. “Video paylaşımını etkinleştir” üzerinden de videonun paylaşılması sağlanabilir. Kullanıcı isterse videoyu indirebilir, düzenleyebilir ve çoğaltabilir.