Opera Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

İşlevsellik ve kullanılabilirlik anlamında Opera, kendini ispatlayan internet tarayıcıları arasında yer alıyor. Hızlı olması başta olmak üzere birçok özelliğinden dolayı dünyada popülerliği yakalayan bir internet tarayıcısıdır. VPN eklentisi indirmeden bu tarayıcı kullanılabiliyor.

VPN özelliğinden dolayı dilediğiniz tüm sitelere güvenle giriş sağlayabilirsiniz. Kullanışlılığıyla dikkat çeken Opera internet tarayıcısı üzerinde girilen tüm web siteler kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınan sitelere geçmiş raporlardan bakabilirsiniz. Tüm internet tarayıcılarında olduğu gibi Opera arama geçmişi silme işlemini de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Opera Arama Geçmişi Silme

Opera arama geçmişi silme mobil ve bilgisayardan gerçekleşebiliyor. Fakat tarayıcı üzerinden geçmişi silmeden önce bazı terimleri bilmek gerekiyor. Bu terimleri şöyle sıralayabiliriz;

Önbellek; web sitelerinin hızlı yüklenebilmesi için tarayıcı üzerinde ufak boyutlu dosyalar oluştururlar. Böylelikle daha önce ziyaret edilen site daha hızlı yüklenmiş olur.

web sitelerinin hızlı yüklenebilmesi için tarayıcı üzerinde ufak boyutlu dosyalar oluştururlar. Böylelikle daha önce ziyaret edilen site daha hızlı yüklenmiş olur. Arama geçmişi; gezilen web sitelerinin isimleriyle bakılan sayfaları kayıt altına alır. Kayıt altına alınan bilgilerle bir liste oluşturulur. Kişi internette dolaştıkça liste de büyür.

gezilen web sitelerinin isimleriyle bakılan sayfaları kayıt altına alır. Kayıt altına alınan bilgilerle bir liste oluşturulur. Kişi internette dolaştıkça liste de büyür. Çerezler; kullanıcının neyle ilgilendiğini kontrol eden ufak metin dosyalarıdır.

Opera arama geçmişi hem mobil cihazlardan hem de bilgisayarlardan kolayca silinebilir. Her iki cihazda da arama geçmişini silmek için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor.

1. Telefondan Opera Geçmişini Silme

Telefondan Opera geçmişini silmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak Opera uygulaması açılır.

Opera simgesine dokunarak “Ayarlar > Gizlilik” aşamaları izlenir.

“Geçmişi Sil” butonuna tıklanır.

Silme işlemi onaylanır.

2. Bilgisayar Üzerinden Opera Geçmişini Silme

Bilgisayardan iki kolay yöntemle Opera geçmişi silinebilir. Seçenekler şu şekildedir;

Sağ Üst Köşeden Üç Çizgiyle Tarama Geçmişinin Silinmesi

Opera’daki tarama geçmişi; sağ üst köşede yer alan alt alta hizalanmış üç çizgiye tıklanarak gerçekleşebilir. En alt kısma inilerek “tarama verilerini temizle” butonuna basılarak geçmiş silinir. Aynı zamanda “opera://settings/clearBrowserData” ibaresi arama çubuğuna yazıldığında aramaların olduğu geçmişe gidilerek de silme işlemi gerçekleşir.

Sol Kenar Çubuğuyla Opera Geçmişinin Silinmesi

Operanın kurulmasının ardından sol tarafta birçok noktaya hızlı erişim sağlayabileceğiniz çubuk yer alır. Çubuk üzerinde geçmişi gösteren simge bulunuyor. O simgeye tıklayarak en üstteki tarama geçmişini sil butonunu bulunuz. Bu buton üzerinden arama geçmişini kolayca silebilirsiniz.

Eğer hala Opere kullanmıyor ve internet tarayıcısının tüm avantajlarını öğrenmek istiyorsanız Opera Tarayıcısına Geçiş Yapmak için 10 Neden başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.