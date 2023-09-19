Oppo A2 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oppo’nun en yenilikçi akıllı telefon modeli satışa sunuluyor. Fiyat / performans ürünü olarak anılan Oppo A2 Pro, geniş ve kullanışlı ekran tasarımı, güçlü bataryası ve hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor.

İki farklı tasarım ile görücüye çıkan modelin arka panellerinde kullanılan materyaller fiyat açısından da iki alternatifin sunulmasını sağlıyor.

Özellikleri ve fiyatı net bir şekilde açıklanan Oppo A2 Pro hakkındaki tüm detayları bu yazımızda sizin için ele alıyoruz. İşte teknoloji alanında Çin’in en prestijli isimlerinden olan Oppo’nun sunduğu en yeni akıllı telefon modeli A2 Pro ve özellikleri!

Oppo A2 Pro Özellikleri

Tasarım açısından dayanıklılığa önem verdiğini vurgulayan Oppo pil ömrü konusunda da oldukça iddialı. Dört yıllık bir zaman diliminde cihazın pilinin sorunsuz bir şekilde çalışacağını belirtiyor.

Hatta bu süre zarfında pil sağlığı %80’in altına düşerse, ilgili cihazda pil değişikliğinin ücretsiz bir şekilde yapılacağı belirtiliyor. Yapılan testler sonucunda 1.000 kere şarj dolumu yapıldığında pil sağlığının %88 civarında kaldığı görülüyor.

Bu da günde bir kere şarj edilen cihazın dört yıllık bir süreyi sorunsuz bir şekilde atlatabileceğini gösteriyor. Oppo A2 Pro’nun diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Full HD+ AMOLED 6.7 kavisli ekran

Ekran yenileme hızı: 120 Hz.

MeidaTek Dimensity 7050 işlemci

5000 mAh kapasiteli batarya

67 W Hızlı şarj desteği

Aşırı ısınmayı önleyen güç yönetim çipi

64 MP ana kamera + 2 MP portre sensöründen oluşan ikili arka kamera sistemi

Altı elementli lens ve otomatik odaklama özelliği

4K 30 FPS video çekimi

8 MP Ön kamera

12 GB’a kadar RAM genişletme özelliği

IP54 sertifikalandırması sayesinde toza karşı yüksek suya karşı ortalama seviyede dayanıklılık

Android 13 işletim sistemi

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Oppo A2 Pro Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulması planlanan Oppo A2 Pro’nun fiyatlandırmasında da cihazın depolama kapasitesine göre farklı alternatifler yer alacak. Siyah, alacakaranlık ve kahverengi renklerinden dilediğinizi tercih edebileceğiniz gibi 8 - 12 GB aralığında RAM seçimi de yapabileceksiniz.

Fiyat olarak ise standart olarak tanımlanan 8 GB RAM + 128 GB dahili hafıza özelliklerine sahip olan cihazın 1.799 TL’lik bir satış fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Bu da yaklaşık 6.780 TL’de denk geliyor. Ancak tabi ki bu tutarın vergisiz fiyat olduğunun da altını çizmekte fayda var.

Oppo A2 Pro Çıkış Tarihi

Oppo A2 Pro önümüzdeki günlerde alıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Açıklanan çıkış tarihi ise 22 Eylül 2023 olarak belirtiliyor. Bu seriyi takip edenler için son birkaç gün olduğunu söyleyebiliriz.