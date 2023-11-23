Oppo'nun son çıkan güncellemesi ile birlikte akıllı telefon modellerine yenilikçi özellikler geliyor. Beta sürecinde seçili telefonlara yüklenebilen bu güncellemeye erişim aşamalı bir şekilde çeşitli Oppo cihazlarına açılıyor.

Peki, hangi modellere ColorOS 14 isimli bu güncelleme indirilip kullanılabiliyor? Yakın zamanda güncellemeyi alması beklenen cihazlar hangileri? İşte markanın son güncellemesi ile gelen yenilikler ve bu güncellemeyi alan cihazların listesi!

Oppo ColorOS 14 Güncellemesinde Neler Var?

Android tabanlı bir güncelleme olarak karşımıza çıkan ColorOS 14, Android 14’ü baz alarak geliştiriliyor.

Yükseltilmiş Trinity Engine sayesinde daha iyi bir performans sunmayı hedefliyor.

ROM Vitalization özelliği ile dosyaları sıkıştırarak daha az yer kaplar hale getirebiliyor. Bu sayede Oppo’nun belirttiğine göre yaklaşık olarak 20 GB’lık bir depolama alanı tasarrufu yapmanız mümkün hale geliyor.

Picture Keeper’da güvenlik ve gizlilik anlamında yenilikler geliyor. Bazı medya içeriklerine erişimlerde ekstra izin isteme ayarı yapılabilecek.

Aquamorgraphic renklendirme ile gün içinde farklı renk seçimleri ile ekran görüntüsünde değişiklikler yapılabilecek.

Yeni Smart Touch’ta üçüncü parti yazılımlardan çeşitli içerikler seçilebilir hale geliyor. Bu içerikler File Dock bölümünde biriktiriliyor.

Smart Touch özelliği cihazlar arasında senkronizasyonu sağlıyor. Aynı markaya ait bir tablete kaydedilen medya içerikleri mobil yine Oppo markalı bir telefonda da görüntülenip kullanılabiliyor.

Oppo ColorOS 14 Güncellemesi Alan Cihazlar Hangileri?

ColorOS 14 güncellemesi Oppo markalı akıllı telefonlara aşamalı olarak geliyor. Beta sürecinde bazı cihazlara bu güncelleme için erişim açılmıştı. Bu sayede Ekim ayından itibaren seçili cihazlarda ColorOS 14 güncellemesi kullanılabilir haldeydi. Peki bu cihazlar hangileriydi?

İşte, Ekim’den bu yana son güncellemenin yüklenebildiği Oppo markalı akıllı telefonlar:

Find X5 serisi

Reno 8 Pro

Oppo A77

Oppo A57

Reno 10 Pro Plus

Kasım ayı itibariyle güncellemeyi alan Oppo cihazları listesine bu cihazlar da eklenmiş oldu:

Oppo Reno 10 Pro 5g

Oppo Reno10 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 T 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 T

Oppo Reno 7

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo A77s

Oppo A78 5G

Oppo A98 5G

Oppo ColorOS 14 Güncellemesi Alacak Olan Cihazlar Hangileri?

Önümüzdeki aylarda ise güncellemeyi alması beklenen cihazları iki aşamada ele alabiliriz. Oppo K10 5G ve Oppo A77 5G’nin Aralık ayında bu güncellemeyi indirebilir hale gelmesi bekleniyor. Ocak 2024’te ise Oppo A78 ve A58’de ColorOS 14 güncellemesi kullanılabilir hale gelecek.