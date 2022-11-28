Xiaomi 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Hazırladığımız yazıda Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruları cevaplayacağız.
Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 özellikleri, çoğu kişi tarafından uzun bir süredir oldukça merak ediliyor. Peki, Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelleri hangi donanım bileşenlerine sahip olacak? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Teknoloji devi Xiaomi, 2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro isimli akıllı telefon modelleri ile önemli bir başarının altına imza atmıştı. Şirket, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışıyor.
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşması beklenen serinin çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntılar da yaşanmaya devam ediyor. Sızıntılar, söz konusu cihazlar hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor.
Not: Bu yazı, Xiaomi 13 serisi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü yazıda yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Xiaomi 13 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,28 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 419 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: ?
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- Ekran Parlaklığı: ?
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- MicroSD Kart Slotu: ?
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP
- Video Kaydı: ?
- Ön Kamera: 32 MP
- Hücresel: 4G / 5G
- Wi-Fi: ?
- Bluetooth: ?
- NFC: ?
- Kızılötesi: ?
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucusu
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Kablolu Şarj: ?
- Kablosuz Şarj: ?
- Kablosuz Ters Şarj: ?
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
- Ağırlık: 180 gram
İddiaya göre 6,28 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 13, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunacak. 8 GB RAM'in yer alması beklenen cihaz için 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğinin olacağı söyleniyor.
Ekran altı parmak izi okuyucusu ile beraber geleceği tahmin edilen telefonda 4500 mAh batarya kapasitesi yer alabilir. Söz konusu telefonun gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor.
Xiaomi 13 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 512 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- Ekran Parlaklığı: ?
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- MicroSD Kart Slotu: Yok
- Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP
- Video Kaydı: 8K FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Hücresel: 4G / 5G
- Wi-Fi: ?
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Var
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucusu
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 4820 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Kablosuz Şarj: 50W
- Kablosuz Ters Şarj: 10W
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
- Ağırlık: ?
Söylentilere göre Xiaomi 13 Pro modelinin arka yüzeyinde 50.3 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 115 derecelik görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera yer alacak.
Telefonun ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geçiş açılı kameranın yer alacağı ileri sürülüyor. 6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1440 x 3200 piksel çözünürlük sunabilir.
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro Fiyatı
- Xiaomi 13 başlangıç fiyatı: 530 dolar
- Xiaomi 13 Pro başlangıç fiyatı: 550 dolar
Xiaomi 13 serisinin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak söz konusu modellere dair bazı tahminler bulunuyor. Xiaomi 13 modelinin yaklaşık olarak 530 dolar, Xiaomi 13 Pro modelinin ise 550 dolar civarında bir başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi 13 Serisinin Çıkış Tarihi
Çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri 1 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacak.
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Bu yazıda Xiaomi 13 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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