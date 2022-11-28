Xiaomi 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 özellikleri, çoğu kişi tarafından uzun bir süredir oldukça merak ediliyor. Peki, Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelleri hangi donanım bileşenlerine sahip olacak? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Teknoloji devi Xiaomi, 2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro isimli akıllı telefon modelleri ile önemli bir başarının altına imza atmıştı. Şirket, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışıyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşması beklenen serinin çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntılar da yaşanmaya devam ediyor. Sızıntılar, söz konusu cihazlar hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor.

Not: Bu yazı, Xiaomi 13 serisi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü yazıda yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Xiaomi 13 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,28 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: 419 PPI

Ekran Yenileme Hızı: ?

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP

Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 4G / 5G

Wi-Fi: ?

Bluetooth: ?

NFC: ?

Kızılötesi: ?

Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucusu

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: ?

Kablosuz Şarj: ?

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 13, MIUI 14

Ağırlık: 180 gram

İddiaya göre 6,28 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 13, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunacak. 8 GB RAM'in yer alması beklenen cihaz için 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğinin olacağı söyleniyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusu ile beraber geleceği tahmin edilen telefonda 4500 mAh batarya kapasitesi yer alabilir. Söz konusu telefonun gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 512 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Ekran Parlaklığı: ?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

MicroSD Kart Slotu: Yok

Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP

Video Kaydı: 8K FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 4G / 5G

Wi-Fi: ?

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Kızılötesi: Var

Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucusu

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 4820 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Kablosuz Şarj: 50W

Kablosuz Ters Şarj: 10W

Yazılım: Android 13, MIUI 14

Ağırlık: ?

Söylentilere göre Xiaomi 13 Pro modelinin arka yüzeyinde 50.3 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 115 derecelik görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Telefonun ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geçiş açılı kameranın yer alacağı ileri sürülüyor. 6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1440 x 3200 piksel çözünürlük sunabilir.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro Fiyatı

Xiaomi 13 başlangıç fiyatı: 530 dolar

Xiaomi 13 Pro başlangıç fiyatı: 550 dolar

Xiaomi 13 serisinin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak söz konusu modellere dair bazı tahminler bulunuyor. Xiaomi 13 modelinin yaklaşık olarak 530 dolar, Xiaomi 13 Pro modelinin ise 550 dolar civarında bir başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 13 Serisinin Çıkış Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri 1 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacak.

Bu yazıda Xiaomi 13 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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