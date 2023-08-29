Oppo Find N3 Flip Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Find N3 Flip özellikleri, katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Yapılan tanıtım sonucunda Oppo marka yeni katlanabilir telefonda yer alan donanım bileşenleri belli oldu.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Oppo Find N3 Flip, şık tasarımı ve donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, söz konusu telefon neler sunuyor?

Oppo Find N3 Flip Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2520 piksel

: 1080 x 2520 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 403 PPI

: Yaklaşık 403 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu 3,26 inç

3,26 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 382 x 720 piksel

: 382 x 720 piksel İşlemci : MediaTek Dimensity 9200

: MediaTek Dimensity 9200 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz Çekirdek

: Sekiz Çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 32 MP + 48 MP

: 50 MP + 32 MP + 48 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 / 240 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 / 240 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 4300 mAh

: 4300 mAh Kablolu Şarj : 44W

: 44W Ağırlık : 198 gram

: 198 gram Kalınlık: Katlanmış hâli 16,5 mm, katlanmamış hâli 7,8 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo Find N3 Flip, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık olarak 403 PPI piksel yoğunluğu ve HDR10+ desteği sunuyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 9200 işlemcisinden alan telefonda Immortalis-G715 MC11 GPU ve 12 GB RAM yer alıyor. 4300 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Oppo Find N3 Flip Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı : 932 dolar civarında.

: 932 dolar civarında. 12 GB RAM + 512 GB Depolama Alanı: 1.042 dolar civarında.

Bu rehberde Oppo Find N3 Flip donanımı ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.