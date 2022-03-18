Outlet Ürün Ne Demek? Outlet Ürün Alınır mı?

Outlet ürün ne demek, alınır mı? Outlet ürün alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz. Bu rehber ile söz konusu konuya dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Günlük yaşantıda çok sayıda kişi zaman zaman outlet kelimesini duyuyor. Dolayısıyla insanlar outlet kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Alışveriş sürecinde insanlara bir alternatif sunan outlet mağazalarının önemli bir kitlesi bulunuyor.

Outlet mağazalarının normal mağazalara kıyasla oldukça uzak konumda yer almaları, ulaşılabilirlik konusunda bazı sorunlara neden oluyor fakat bazı firmaların internet üzerinden outlet ürünler satmaya başlaması ile beraber bu da bir problem olmaktan çıktı.

Bu yazıda uygun fiyat etiketine sahip ürünleri satması ile büyük bir popülerlik elde eden outlet mağazalarına yakından göz atacağız.

Outlet Ne Demek?

İngilizce bir kelime olan outlet, Türkçede "çıkış" anlamına gelir. Outlet mağazalar, genellikle uzak konumlarda kurulur ve diğer mağazalara kıyasla daha düşük bir fiyat etiketi ile satış yapar. Peki, bu mağazalar ürünleri nasıl daha uygun fiyata satabiliyor?

Söz konusu sorunun cevabı için outlet mağazalarını normal mağazalar ile kıyaslamak gerekiyor. İlk olarak ürünlerin kalitesini ele almamız gerekiyor. Outlet mağazalarında yer alan ürünlerin bir kısmında defolu olur.

Defolu ürün ile hasarlı ürünün aynı olmadığını belirtmek gerekiyor. Defolu ürün, elektronik bir cihazın üzerinde çizik, kıyafette hatalı baskı veya logonun yanlış yerde konumlandırılması gibi bazı problemleri barındırır. Bu problemler nedeni ile üretici firma, ürünleri daha uygun fiyat etiketi ile satışa çıkarır.

Ele alınması gereken bir diğer konu ise modaya uygun kıyafetler. Outlet mağazalarında yer alan kıyafetler genellikle normal mağazalara kıyasla daha uygun fiyata sahip olur çünkü kıyafetlerin çoğunlukla modası eskimiş olur. Moda konusu bazı kişiler için problem değilken bazıları için çok büyük bir sorun. Bu konuyu kıyafet örneği ile açıkladık fakat mobilya için de durum aynı.

Outlet Ürün Ne Demek?

Outlet mağazalarında yer alan ürünlere outlet ürün denir. Normal mağazalara kıyasla çok daha fazla ürün çeşitliliğine sahip olan outlet mağazalarında elektronikten kıyafetlere, ayakkabılardan mobilyaya, beyaz eşyadan mutfak aletlerine kadar çok sayıda ürün bulabilirsiniz.

Outlet mağazaları ilk olarak 1930’lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktı. Söz konusu mağazalarda ilk etapta çalışanlara defolu ve elde kalan ürünler düşük fiyat etiketi ile satılmaya başlandı. Bir süre sonra satışlar çalışan olmayan kişileri de kapsayacak şekilde genişledi.

Anderson-Little isimli bir erkek giyim mağazası, 1936 yılında ilk kez fabrikadan bağımsız bir outlet mağazası açtı. 1970’li yıllara kadar outlet mağazalarının temel amacı fazla üretilen ve defoya sahip ürünleri elden çıkarmaktı.

Vanity fair, 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya (Pennsylvania) eyaletinde ilk birden fazla mağazaya sahip outlet alışveriş merkezini açtı. 1980 ve 1990’lı yıllarda ABD’de outlet alışveriş merkezleri çok hızlı bir şekilde büyüdü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan outlet alışveriş merkezleri 260 mağazadan 15 milyar dolar tutarında gelir elde etti. Bunun sonucunda alışveriş merkezlerinin sayısında önemli ölçüde artış meydana geldi. Öyle ki ABD’deki alışveriş merkezlerinin sayısı 1988’de 113, 1991’de 276, 1997’de 325 ve 2013 yılında ise 472’ye yükseldi.

Outlet alışveriş merkezleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde popüler değil. Kanada’da Dixie Outlet isimli bir alışveriş merkezi 1980’lerde kuruldu. Dixie Outlet’in ardından 1999 yılında Vaughan Mills ve 2013 senesinde Toronto Premium Outlets isimli bir alışveriş merkezleri açıldı.

BAA McArthurGlen isimli perakendeci Avrupa bölgesinde 13 alışveriş merkezi açtı. Ayrıca İngiltere’nin Oxfordshire eyaletine bağlı Bicester kabasında da Bicester Village isimli bir outlet mağazası kuruldu. Outlet mağazaları 1990’ların ortalarında Japonya’da da ortaya çıktı.

Outlet mağazaları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve daha birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’de de oldukça popüler durumda. Türkiye’de birçok outlet mağazası bulunuyor ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Outlet Ürün Alınır mı?

Outlet mağazaları, tüketiciye normal mağazalara kıyasla daha uygun fiyata ürün satın alma imkânı sunar. Bu sebepten ötürü çok sayıda insan tarafından tercih ediliyor. Peki, normal mağazalarda yer alan ürünler yerine outlet ürünler alınmalı mı?

Fiyat ve ürün çeşitliliği konusunda çok büyük bir avantaj sunduğu için outlet mağazalarından alışveriş tercih edilebilir fakat bu noktada dikkatli olmalısınız. Söz konusu mağazalar üzerinden ürün satın alırken özen göstermeniz gereken birtakım detaylar mevcut. Bu detaylara dikkat ederek satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Outlet Ürün Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Üründe hasar olup olmadığını kontrol edin.

Ürünlerin fiyatlarını internetten araştırın.

Ürün iade politikası hakkında bilgi edinin.

Ürünün garanti süresine bakın.

1. Üründe Hasar Olup Olmadığını Kontrol Edin

Outlet mağazalarında yer alan ürünlerin bir kısmında defo ya da hasar yer alır. Defolu ürün, hasarlı ürün anlamına gelmez. Örneğin bir kıyafette ufak bir deliğin yer alması ya da logonun farklı bir yere eklenmiş olması, ürünün defolu olduğu anlamına gelir.

Bazı ürünler, üretici firma tarafından belirlenen standartlara uygun olmayabilir. Üretim aşamasında yaşanan bazı aksaklıklar, ürünlerin yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi hatalı olarak üretilebilir. Bu ürünlere "defolu ürün" denir.

Defolu ürünler kullanım konusunda pek problem yaratmaz fakat hasarlı ürünler birçok soruna yol açabilir. Ayrıca kimse hasarlı bir ürün almak istemez. Dolayısıyla mağazada bir ürün satın almadan önce cihazda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

2. Ürünlerin Fiyatlarını Internetten Araştırın

Outlet mağazaları, her mağaza gibi müşterin ürünleri satın almasını sağlamaya çalışır. İndirimli ürünlerin satılma ihtimalinin indirimsiz ürünlere kıyasla daha yüksek. Bu sebepten ötürü mağazalarda yer alan ürünlerde yüzde 65’e varan indirim gibi çeşitli ifadeler görebilirsiniz.

Ürünlerde yer alan indirimlerin miktarları gerçeği yansıtmayabilir. Dolayısıyla ürünün gerçekten yüzde kaç indirime girdiğini görmek için internet üzerinden ufak bir araştırma yapmalısınız. Böylelikle ürünün ne kadar indirime girdiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

3. Ürün İade Politikası Hakkında Bilgi Edinin

Satın alma aşamasında üründe sorun olup olmadığı fark edilmeyebilir. Genellikle eve gidildikten sonra üründe problem olduğunu anlaşılır. Bu durumda yeniden mağazaya gidip ürünün iade edilmesi gerekir fakat mağazada belirli bir ürün iade politikası bulunur. Outlet mağazalarında genellikle iade politikaları sınırlı.

Her mağaza farklı politika uygulayabilir. Yani bir mağazada ürün iadesine izin verilirken diğerinde verilmeyebilir. Dolayısıyla Bir ürün satın almadan önce mağaza yetkilisine ürün iade politikası hakkında bilgi almanız gerekir.

4. Ürünün Garanti Süresine Bakın

Outlet mağazalarında kıyafetlerin, ayakkabıların yanı sıra mobilya, akıllı telefon, buzdolabı, bulaşık makinesi, dizüstü bilgisayar, çamaşır makinesi ve daha pek çok ürün yer alır. Bu nedenden dolayı ürünleri satın almadan önce garanti sürelerinin kontrol edilmesi büyük bir öneme sahip.

Bu yazıda Outlet ürün ne demek, alınır mı? Outlet ürün alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? sorularını yanıtladık. Outlet ürünlere dair sorularınızı belirtebilirsiniz. Outlet mağazaları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.