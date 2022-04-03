Stoksuz Satış Yöntemi Dropshipping Nedir? Nasıl Yapılır?

E-ticarette yeni fırsatlar arıyorsanız muhtemelen dropshipping ile çoktan karşılaştınız. Bunun üzerine kafanızda dropshipping nedir, nasıl yapılır, avantajları ve dezavantajları neler, ne kadar kazandırır gibi sorular oluşmuş olabilir.

Dropshipping, kaçırılmaması gereken fırsat kapılarını es geçmeyen girişimcilere yüksek gelir elde ettirir. Başlangıç için küçük bir sermaye ayrılması bile yeterli olduğundan tercih listesinin başında gelir.

Başlamak için öncelikle dropshipping nedir sorusuna bir yanıt almanız gerekiyor. Bu makalenin sonunda ise kafanızda bununla ilgili herhangi bir soru işareti olmayacak.

Dropshipping Nedir?

Dropshipping, ürünlerin stokta tutulmaya gerek olmadığı bir iş modeli. Dropshipping ne demek sorusuna verilebilecek çeşitli yanıtlar olsa da ticaret dünyasında yerini stoksuz e-ticaret olarak aldı. Buna alternatif olarak doğrudan nakliye gibi pek çok örnek verilebilir.

Bu iş modelinde tedarikçi, üretici ve alıcı olmak üzere üç taraf bulunuyor. İşletmeler, alıcı tarafından sipariş verilebilecek ürünleri deposunda tutmak yerine doğrudan üçüncü taraf tedarikçi tarafından satın alır. Satın alma işleminden sonra ise ürünler doğrudan müşteriye gönderilir.

Satıcı bu noktada ürünleri fiziksel olarak bir yerde stoklamak ya da depolamak zorunda değil. Bunun sebebi, ürünü satıcının değil, üçüncü taraf tedarikçilerin göndermesi.

Dropshipping, özellikle yeni girişimciler için harika bir e-ticaret modeli. Geleneksel iş modelleri gibi büyük sermayelere ihtiyaç yok. Gerçek bir mağazanızın olması, çalışanları işe almanız, elektrik kullanmanız, ürünleri depolamanız gerekmiyor. Bunun yerine online mağaza açıyor, ürünleri halihazırda elinde tutan tedarikçilerden satın alıyorsunuz.

Dropshipping Nasıl Yapılır?

Bu işi gerçekten yapmak istediğinizden emin olun.

Pazar araştırması yapın.

Rakiplerinizi araştırın.

Tedarikçi seçin.

Şirket türünü belirleyin.

Online mağazanızı oluşturun.

Mağazanızı insanlara duyurun.

Sonsuz analiz sürecine hazır olun.

Ürün üretiminden ve ürün teslimatından sorumlu olmadığınız için stoksuz satış oldukça kârlı bir iş modeli sayılır. Büyük sermaye ayırmaya gerek yoktur, büyük risk alma zorunluluğu yoktur.

Bütün bu avantajlarına rağmen başlaması o kadar da kolay değil. Girişimcilik dünyasına ilk adımınızı bu iş modeli ile atacaksanız öncelikle nereden başlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Size bu konuda yardımcı olmak için dropshipping nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli sorularını ele alıp adım adım açıkladık.

1. Bu İşi Yapmak İstediğinizden Emin Olun

Herhangi bir işte olduğu gibi bu işte de gelecek odaklı olmalısınız. Sadece birkaç hafta çalışıp büyük bir gelir elde etmek gibi bir hayaliniz varsa bu işten vazgeçin çünkü sonu hayal kırıklığı olacak. Daha çok gerçekçi bir bakış açısı ile yaklaşıyorsanız bazı durumlara karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor.

İşinize zaman ayıracaksınız. Bu sizin bir önceliğiniz hâline gelecek. İşletmenizin daha çok müşteri kazanması ve doğal olarak sizin de daha çok gelir elde etmeniz için çok çalışmanız gerekecek. Rakipleri analiz etmek, müşterilerin ilgisini çekmek, tanıtım yapmak, satışları arttırmak gibi sorumluluklarınız olacak.

2. Pazar Araştırması Yapın

Dropshipping işine başlamak için atılması gereken ikinci adım şüphesiz ki pazar araştırması. E-ticaret devi rakipleriniz varken genel bir mağaza açmanız, yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olur. Bunun yerine bir nişe kilitlenmeli, o alanda faaliyetlerini yürüten rakiplerinizi değerlendirmelisiniz.

Niş belirlerken Google Trendler gibi araçları kullanmalı, nişinizle bağlantılı aylık arama hacmini öğrenmelisiniz.

3. Rakipleri Araştırın

Mağazanızda ne tür ürünlerin olacağına karar verdiniz. Sıra, rakiplerinizi incelemeye geldi. Belirli bir nişte yükselmek için deneme ve yanılma yöntemine başvurmamalısınız. Bunun yerine daha önce denemiş olanların başarısına ve yaptıklarına bakmalısınız.

Rakip araştırmasında başvurmanız gereken yöntemler arasında şunlar mutlaka yer almalı:

Arama motorları: Rakiplerinizi belirlemenin en iyi yolu, arama motorlarını kullanmaktan geçer. Belirli bir ürünü yansıtan kelimelerle arama yapın, ilk 5 rakibinizin listesini oluşturun.

Rakiplerinizi belirlemenin en iyi yolu, arama motorlarını kullanmaktan geçer. Belirli bir ürünü yansıtan kelimelerle arama yapın, ilk 5 rakibinizin listesini oluşturun. Sosyal medya: Sizinle aynı alandaki rakiplerinizin verdiği reklamları inceleyin. Hesaplarını nasıl yönettiğine bakın.

Sizinle aynı alandaki rakiplerinizin verdiği reklamları inceleyin. Hesaplarını nasıl yönettiğine bakın. Rakip analiz araçları: Rakipleri analiz etmek için geliştirilen araçlarla trafiğini arttıran sebepleri bulun.

4. Tedarikçi Seçin

Stoksuz satış iş modelinin en kritik adımlarından biri, tedarikçi seçimi. Tedarikçi olmadan müşterilere bir ürün gönderemezsiniz. Bu da çevrim içi mağaza olarak daha fazla var olamayacağınız anlamına gelir.

5. Şirket Türünü Belirleme

En yaygın iki şirket türü var. Bunlar şahıs şirketi ve limited şirket. Şahıs şirketi, işinizle ilgili sorunların özel hayatınıza yansıma ihtimali en yüksek tür. Limited şirket ise size bu konuda biraz daha fazla koruma sağlıyor. Bu nedenle seçiminizi iyi yapmalısınız.

6. Online Mağazanızı Oluşturun

Dropshipping işinize başlamak için sıra çevrim içi bir mağaza oluşturmaya geldi. Bu mağaza, ürünleri listelediğiniz ve müşterilerin ödeme yaptığı bir site olacak. Bu nedenle web sitesi oluşturma sürecinde her türlü senaryoyu göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin mağazanızı saldırılara karşı duyarlı olmaktan uzak yapmak için nasıl bir adım atacaksınız?

7. Mağazanızı İnsanlara Duyurun

Instagram, Google ve Facebook gibi platformlara reklam verin.

Influencerlar ile çalışın.

Hedef kitlenizin olduğu çevrim içi topluluklara katılın.

Yazı yazın, yazılarınızı arama motorlarında öne çıkarın.

8. Sonsuz Analiz Sürecine Hazır Olun

İşinizi sorunsuz bir şekilde ilerletmek istiyorsanız satışlarınızı, müşterilerinizin davranışlarını, kâr ve zarar oranınızı düzenli olarak takip etmelisiniz. Bunun bir sonu yok. Bu işletmeyi yönettiğiniz süre boyunca analizin hayatınızın bir parçası olması gerekiyor.

Dropshipping Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Dropshipping modelinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Bu e-ticaret modelinin artılarını ve eksilerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Dropshipping Avantajları

Başlamak için oldukça düşük bir maliyeti var.

Bir ürün satılmazsa o üründen kolaylıkla vazgeçilebilir.

Daha kolay büyümeyi sağlar.

Ürün ve marka pazarlamaya odaklanmayı kolaylaştırır.

Müşteri hizmetlerine daha çok ağırlık verilebilir.

Zamandan tasarruf ettirir.

Daha az emek verilir.

Dropshipping Dezavantajları

Kâr oranı diğer e-ticaret modellerine kıyasla daha düşük.

Rekabet daha yüksek.

Ürünlerin kalitesi satıcının elinde değil.

Birden fazla tedarikçi ile çalışıldığı için siparişlerle uğraşmak kâbusa dönüşebilir.

Müşterilerin sorunlarını ele almak diğer e-ticaret modellerine göre daha zor.

Dropshipping Ne Kadar Kazandırır?

Dropshipping, iyi bir çalışma ile birkaç ay içinde 5 hatta 6 haneli bir kazanç elde etmenizi sağlayabilecek bir iş modeli fakat bu seviyeye gelebilmek için her aşamada uzun uzun durmak, düşünmek ve çalışmak gerekiyor.

Bu iş modeli, girişimcilere anında 6 haneli para kazandırmaya başlayan bir e-ticaret modeli değil. Aslına bakarsanız neredeyse hiçbir iş modeli size bunu sağlamaz. Düzenli ve kusursuz bir çalışma ile kısa sürede 5-6 haneli bir kazanç elde etmek mümkün hâle gelebilir. Bununla birlikte kâr oranınızın oldukça düşük olacağını unutmamalısınız.