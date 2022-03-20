Teşhir Ürünü Ne Demek? Teşhir Ürünü Alınır mı?

Teşhir ürünü ne demek, alınır mı? Bu yazıda hem bu soruların yanıtını veriyor hem de çok sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen "teşhir ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler neler" sorusunu cevaplıyoruz.

Çoğu mağazada bazı ürünlerin normalden daha uygun fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu görmüşsünüzdür. Özellikle teknoloji mağazalarında rastlanılan bu ürünlerin neden daha düşük fiyata sahip olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Günümüzde pek çok ürünün fiyatının artması ile beraber teşhir ürünlerine olan ilgi arttı. Bu sebepten ötürü çok sayıda kişi, söz konusu ürünlere dair birtakım soruların yanıtını merak ediyor. Hazırladığımız rehber ile teşhir ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Teşhir Ürünü Ne Demek?

Teşhir kelimesi, gösterme ve sergileme anlamlarına gelir. Dolayısıyla teşhir ürününü sergilenen ürün olarak ifade edebiliriz. Teşhir ürünü, mağazaların stantlarında tanıtım amacı ile sergilenen ürünlere denir.

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlardan buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalara kadar pek çok kategoriden teşhir ürününe rastlayabilirsiniz. Bu ürünler, tüketiciler tarafından kullanılabilir durumda olur. Böylelikle tüketicilerin ürün hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

Bu duruma örnek verecek olursak yeni çıkan bir akıllı telefonu satın almadan önce denemek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu telefonun stant bölümüne gitmeniz ve kullanılabilir durumda olan teşhir ürününü incelemeniz gerekir.

Mağaza yetkilileri, müşterilerin ürünlerin kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olması için mağazanın belirli bölümlerine çeşitli stantlar konumlandırır. Stantlara genellikle sıfır olarak nitelendirilen kutusundan çıkarılmış ürün eklenir. Teşhir ürünlerinin bazen iade edilmiş ürünler de olabileceğini unutmayın.

Kutusundan çıkarılan ürünler, müşterilerin kullanımına sunulur. Tüketiciler, bir kablo aracılığı ile standa sabitlenen ürünleri kullanabilir. Ürünün özelliklerini ve kullanımını beğenen müşteriler, satın alma aşamasına geçer.

Tüketiciler teşhir ürünlerini kullanmanın yanı sıra satın alma seçeneğine de sahip. Söz konusu ürünlerin fiyat etiketi, normal ürünlere kıyasla daha uygun olur. Bunun sebebi ise gün içerisinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılması.

Çoğu kişi tarafından en çok merak edilen konular arasında teşhir ürünlerini satın almanın mantıklı olup olmadığı yer alıyor. Peki, söz konusu ürünler satın alınmalı mı yoksa her zaman sıfır ürünler mi tercih edilmeli?

Teşhir Ürünü Alınır mı?

Teşhir ürünlerinin sıfır ürünlere göre daha uygun fiyat etiketine sahip olması, teşhir ürünlerini daha ilgi çekici hale getiriyor. Uygun fiyat, söz konusu ürünlerin en önemli avantajı. Peki, bu ürünlerin dezavantajları neler?

Hemen hemen her mağazada rastlanan teşhir ürünleri, gün içerisinde çok sayıda tüketici tarafından kullanılır. Bu, cihazların yıpranmasına ve hatta bazı sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Bazı ürünler iki üç ay gibi kısa bir süre kullanımda olabilirken bazıları ise bir yıldan fazla süredir teşhir konumunda olabilir.

Söz konusu ürünlerin satın alınıp alınmayacağı tamamen tüketicinin kararına bağlı. Bu noktada ürünün avantajı ve dezavantajının göz önünde bulundurulması gerekir. Satın alma kararı veren kişilerin teşhir ürünü satın alırken dikkat etmesi gereken birçok detay mevcut. Bu detaylara mutlaka dikkat edilmeli.

Teşhir Ürünü Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Üründe hasar olup olmadığını kontrol edin.

Üründe defo olup olmadığını inceleyin.

Ürünün fiyat etiketine bakın.

Ürünün aksesuarlarını kontrol edin.

Ürünün garanti süresine bakın.

Teşhir ürünü satın almaya karar veren tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bu hususlara dikkat ederek sorun yaşama ihtimalini minimuma indirebilirsiniz. Peki, söz konusu ürünleri satın almadan önce nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

1. Üründe Hasar Olup Olmadığını Kontrol Edin

Mağazalar, gün içerisinde çok fazla kişiye ev sahipliği yapar. Bir ürün satın alma amacı ile mağazaları ziyaret eden tüketiciler, belirli noktalara konumlandırılan stantlar üzerinden satın almak istedikleri ürünleri inceleyebilir.

Teşhir ürünleri, tüketicilerin satın almak istediği cihazları inceleme fırsatı sunar. Bu sebepten ötürü söz konusu ürünler her gün onlarca, yüzlerce ve belki binlerce kişi tarafından kullanılır. Bu durum, ürünlerde bazı hasarların oluşmasına yol açabilir.

Eğer bir teşhir ürünü satın almaya karar verdiyseniz mutlaka üründe hasar olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Satın alacağınız üründe ilk bakışta fark edilmeyen bir hasar olabilir. Bu sebepten ötürü ürünün dört bir tarafına çok dikkatli bir şekilde bakın.

2. Üründe Defo Olup Olmadığını İnceleyin

Stant bölümünden kullanıma sunulan üründe defo yani bazı kusurlar olabilir. Defolu ürün ile hasarlı ürünün farklı şeyler olduğunu belirtmek gerekiyor. Bazı ürünler, üretici şirket tarafından belirlenen standartlara uymayabilir.

Üretim aşamasında meydana gelen birtakım aksaklıklar, ürünlerin hatalı olarak üretilmesine neden olur. Örneğin bir kıyafetin üzerinde ufak bir delik olabilir ya da logo yanlış bir konuma eklenebilir. Bu ürünlere defolu ürünler denir.

Eğer defo, sizin için büyük bir problem ise satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ürünü bir şekilde incelemelisiniz. Defolar ilk bakışta anlaşılamayabilir. Bu sebepten ötürü inceleme işlemini çok titiz bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.

3. Ürünün Fiyat Etiketine Bakın

Teşhir ürünleri genellikle sıfır ürünlere kıyasla daha uygun bir ücret karşılığında satılır fakat bazı mağazalarda söz konusu ürünlerin fiyat etiketlerinde herhangi bir indirim bulunmayabilir veya çok düşük bir indirim uygulanmış olabilir.

Satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ürünün fiyatını, sıfır ürünün fiyat etiketi ile karşılaştırmalısınız. Böylece ürünün fiyatına indirim uygulanıp uygulanmadığını, eğer uygulanmışsa yüzde kaç oranında indirim uygulandığını görebilirsiniz.

Fiyat etiketini karşılaştırma, satın alma kararını doğrudan etkileyen bir faktör çünkü hiç kimse uzun zaman boyunca kullanılan ürünü sıfır ürüne yakın bir fiyat ile satın almak istemez. Bu nedenden dolayı ürünü satın almadan hemen önce ürünlerin ücretlerini karşılaştırın.

4. Ürünün Aksesuarlarını Kontrol Edin

Satın alma aşamasına geçmeden önce ürünün aksesuarlarını kontrol etmeniz büyük bir öneme sahip çünkü satın alacağınız ürünün yanında aksesuarları verilmeyebilir. Bu, özellikle bazı ürünler için çok büyük bir mağduriyetin ortaya çıkmasına yol açar.

Mağaza yetkilisine satın almak istediğiniz teşhir ürününün yanında aksesuarlarının verilip verilmediğini sorabilirsiniz. Böylelikle ürünün satışı ile ilgili ayrıntılı bir bilgi alabilirsiniz. Buna göre ürünü satın alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.

5. Ürünün Garanti Süresine Bakın

Garanti belgesi, satın alınan bir ürünün bozulması halinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi veya tamir edilmesini mümkün hale getirir. Bu sebepten ötürü tüketiciler için garanti belgesi oldukça büyük bir öneme sahip.

Satın almak istediğiniz teşhir ürününün garanti süresini mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için mağaza yetkilisine ürünün garanti süresinin ne kadar olduğuna yönelik soru sorabilirsiniz. Yetkililer, konu ile ilgili detaylı bilgi verecektir. Satın almak istediğiniz ürünün garanti süresini öğrendikten sonra satın alıp almayacağınıza karar vermeniz gerekiyor.

Bu yazı ile teşhir ürünü ne demek, alınır mı? Teşhir ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Sorularını yanıtladık. Bu sorular, çok sayıda kişi tarafından en çok merak edilen konular arasında. Bu konu ile ilgili farklı bir sorunuz varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.