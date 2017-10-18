Oyun Dosyası Boyutu Küçültme Nasıl Yapılır

Günümüzde oyunların dosya boyutları yeni yaygınlaşmaya başlayan 4K çözünürlük nedeniyle devasa boyutlara geldi. Bu nedenle oyun dosyası boyutu küçültme işi de bir ihtiyaca dönüştü.

Son oyunlardan olan Middle-Earth: Shadow of War ve Forza Motorsport 7, 100 GB'a dayanan dosya boyutlarıyla gözlerimizden birkaç damla yaş süzülmesine neden oluyor. Çoğu zaman yeni bir oyunu yükleyebilmek için arşivlediğimiz dosyaları silmemiz ya da diğer yüklü oyunları silmemiz gerekiyor. Fakat her zaman böyle yapmanız gerekli değil, eğer Windows 10 işletim sistemine sahipseniz, yazımızda anlatacağımız oyun dosyası boyutu küçültme yöntemi ile kolay bir şekilde depolama birimlerinizde yer açabilirsiniz.

Anlatacağımız yöntem temel olarak Windows 10'un dahili bir dosya sıkıştırma fonksiyonu olan compact.exe'nin kullanmasına dayanıyor. Normalde bu fonksiyon komut satırı üzerinden kullanılabilmekte. Fakat CompactGUI adlı açık kaynak kodlu, ücretsiz bir yazılım bu fonksiyonu görsel bir arayüzle buluşturuyor. Bu sayede zahmetsiz bir şekilde oyun dosyalarınızı sıkıştırabiliyorsunuz.

CompactGUI'nin ve compact.exe'nin Winzip ve Winrar gibi programlardan farkı ise farklı bir algoritma kullanması. Winzip ve Winrar gibi yazılımlarla dosya sıkıştırdığınızda bu dosyalara erişebilmek için öncelikle dışarı çıkartmanız gerekiyor. CompactGUI ile sıkıştırdığınız dosyalarda ise bu işlem gerçek zamanlı olarak yapılıyor ve dosyaları dışarı çıkartmanıza gerek kalmıyor.

CompactGUI ile sıkıştırdığınız oyun dosyaları nedeniyle oyunların açılış ve yükleme sürelerinde değişiklik ve performans kaybı oluyor mu? CompactGUI ile ne kadar yer tasarrufu sağlanıyor? Bu sorularınızı cevaplayabilmek için detaylı testler yaptık. Bu testlerde oyun dosyalarının sıkıştırılmadan önceki ve sıkıştırmadan sonraki dosya boyutlarını not ettik. Oyunların sıkıştırılmadan önceki ve sıkıştırmadan sonraki yükleme sürelerini de karşılaştırdık. CompactGUI'yi ücretsiz indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

CompactGUI ile Oyun Dosyası Boyutu Nasıl Küçültülür

CompactGUI'yi indirdiğinizde programı bilgisayarınıza yüklemenize gerek yok. İndirdiğiniz exe uzantılı dosyaya tıkladığınızda CompactGUI'yi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. CompactGUI'yi indirip açtığınızda karşınıza şu pencere çıkacak:

Kırmızı ile işaretlediğimiz 1. bölümden sıkıştırılacak klasörü seçiyoruz. Eğer Steam hesabınızda kayıtlı oyunları sıkıştırmak istiyorsanız bu oyunları Steam ana klasörünün içindeki SteamApps/Common klasörü altında bulabililirsiniz.

2. bölümde sıkıştırma yöntemini seçiyoruz. Bu bölümde yeşil ile işaretlediğimiz seçenek en çok tasarrufu sağlayan seçenek, buna bağlı olarak da daha uzun sürüyor.

3. bölüme tıkladığınızda sıkıştırma işlemi başlıyor. Sıkıştıracağınız klasörlerin boyutuna bağlı olarak bu işlemin uzunluğu da değişecektir; fakat bu süreç genel olarak çok kısa bir süreç değil.

CompactGUI ile sistem dosyalarını ve kullanılmakta olan dosyaları sıkıştırmamanızı tavsiye ediyoruz

CompactGUI ile Dosya Boyutu Ne Kadar Küçülüyor?

CompactGUI her oyun için aynı sonucu vermemekte. Bazı oyunlarda gözle görülür bir fark ortaya çıkmazken, bazı oyunlarda ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Programın açıklamasında %60'a kadar kazanç sağlanabilineceğinden bahsediliyor. Bizim yaptığımız testlerin sonuçları ise şu şekilde:

Oyun Adı Sıkıştırılmamış Hali Sıkıştırılmış Hali Kazanç Outlast 2 25,3 GB 19,3 GB 6 GB Dead Rising 4 57 GB 52,7 GB 4,3 GB Rise of the Tomb Raider 20,3 GB 19,3 GB 1 GB DOOM 67 GB 50,1 GB 16,9 GB World of Warcraft 45,5 GB 45 GB 0,5 GB Oyunların Hepsinin Depolandığı Klasör 715 GB 597 GB 118 GB

Listemizdeki oyunlardan World of Warcraft SSD depolama birimimizde yüklüydü ve sıkıştırıldığında çok büyük fark ortaya çıkmadı. Geri kalan oyunlarımız ise standart sabit disklerimizde depolanıyorlardı. DOOM'da ise ciddi bir kazanım elde ettik. Outlast 2 de dosya boyutuyla kıyaslandığında ciddi bir kazanım sundu. Sonuçta sabit diskimizde bütün oyunlarımızın depolandığı klasörü sıkıştırdığımızda 118 GB'lık bir boş depolama alanı elde ettik. Bu miktar, hiç de küçümsenecek bir miktar değil.

CompactGUI Performansı Etkiliyor mu?

CompactGUI ile oyunlarımızı sıkıştırmadan önce ve sıkıştırdıktan sonra yükleme sürelerini test ettik. Ortaya şöyle bir tablo çıktı:

Yükleme Süresi Sıkıştırılmamış Hali Sıkıştırılmış Hali Fark Outlast 2 21 sn. 22,72 sn +1,72 sn. Dead Rising 4 21 sn. 27 sn. +6 sn. Rise of the Tomb Raider 55,31 sn. 54 sn. -1,31 sn. DOOM 43,62 sn. 66 sn. +22,38 sn. World of Warcraft 8,98 sn. 8,45 sn -0,53 sn.

Tabloya baktığımızda en büyük farkın DOOM'da olduğunu görüyoruz. Dosya boyutu en çok küçültülen oyun da DOOM'du. Fakat diğer oyunlarda gözle görülür bir fark ortaya çıkmadı, hatta sıkıştırıldıktan sonra daha hızlı açılan oyunlar bile mevcut.

İstisnalar haricinde oyunların yükleme süreleri çok değişmiyor ve sıkıştırma yöntemi dezavantaj yaratmıyor.

Eğer bilgisayarınızda yeni oyun yüklemek için yer bulmakta güçlük çekiyorsanız bu yöntemi denemenizde fayda var. CompactGUI ile elde ettiğiniz sonuçları yorum bölümümüzde paylaşabilir, programın ne kadar etkili olduğunu anlamamıza yardımcı olabilirsiniz. Umarız rehberimiz işinize yaramıştır, görüşmek üzere.