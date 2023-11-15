Özlem Öz ve Tayyar Öz Kimdir? Ne İş Yapıyorlar?

Dilan ve Engin Polat’la birlikte birçok sosyal medya fenomeni mercek altına alındı. Özellikle kamuoyunun dikkatini fenomen olup güzellik salonu açan kişiler çekiyor. Bu kişiler arasında Özlem Öz eşi Tayyar Öz isimleri yer alıyor.

Özellikle Özlem Öz'ün "ozlemlinaoz" isimli hesabı üzerinden yaptığı şatafatlı paylaşımlar kamuoyunun dikkatini çekti. Biz de haklarında atılan iddialarla gündemden düşmeyen çifti sizler için araştırdık. Yazımızda çiftin hayatına dair tüm detayları bulabilirsiniz.

Özlem Öz Kimdir ve Ne İş Yapıyor?

2021 yılından itibaren sosyal medyada büyük takipçi kitlesine ulaşan Özlem Lina Öz, 19 Kasım 1989 tarihinde doğdu. Özlem Lina, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Tayyar Öz ile dünya evine girdi.

Öz çiftinin 3 çocuğu var ve Özlem’in dördüncü çocuğuna hamile olduğu biliniyor. Dilan Polat’ı takip ettiğine dair eleştiriler alan Özlem’in takipçi sayısı 2.5 milyon.

Tayyar Öz Kimdir ve Ne İş Yapıyor?

Tayyar Taylan Öz, Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde 1987 yılında doğdu. Tayyar Öz, ilk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamladı. Daha sonra Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi’ne gitti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanan Öz, sonrasında TUS’a girdi. TUS’u kazandıktan sonra İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı.

Burada 5 yıl eğitim gördükten sonra Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki devlet hastanesinde mecburi görevini yaptı.

Siverek Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı süre zarfında birçok başarılı ameliyat gerçekleştirdi. Eşi Özlem’in İstanbul’da çalışmasından dolayı aile birliğini sağlamak amacıyla İstanbul Ümraniye EAH’ye tahin oldu.

Burada 3 sene spor hekimliği, travma, protez cerrahisi ve deformite cerrahisi alanlarında çalışmalar yaptı. Birçok başarılı ameliyata imza attı. Tayyar Öz, Sancaktepe İlhan Varank EAH’de görev yaparken devlet memurluğundan istifa edip kendine ait özel klinik kurdu. Şu an İstanbul Ataşehir’de açtığı özel kliniğinde çalışıyor.

Tayyar Öz ve eşiyle ilgili kamuoyunda birçok haber yer almaya başladı. Bunlardan bir tanesi FETÖ’den dolayı devlet memurluğundan ihraç edildiğiyle ilgilidir. Kendisi bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Fakat konuyla ilgili kesin bir bilgi yok.

İddialara göre çift 2021 yılında kozmetik firması kurdu. Çiftin güzellik merkezlerinin olduğu fakat sayısının belli olmadığı bazı kaynaklarca belirtiliyor. Hatta çiftin Ataşehir’de bir apartman dairesinde ortopedi, sülük, hacamat, botoks, dolgu tedavileri yaptığı öne sürüldü. Bu tedavi yapılan alanın klinik olarak belirtilmediği vurgulandı.