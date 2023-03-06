Apple Pages PDF Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Bir Apple Pages belgesinin başka şekillerde kopyasının kaydedilmesi için dışa aktarılması gerekiyor. Böylelikle belge diğer yazılımları kullanan kişilere de gönderilmiş oluyor. Dışa aktarımı yapılan belgelerde hiçbir değişiklik meydana gelmeden işlem tamamlanabiliyor.

Dosyanın özgünlüğüyle alakalı kesinlikle bir sıkıntı yaşanmaz. Apple Pages içerisindeki belgelerin diğer uygulamalarda açılabilmesi için ilk olarak belgeler Pages uygulamasına dönüştürülmelidir. Microsoft Word belgeleri başta olmak üzere diğer dosya türleri de Pages’te kolayca açılabilir. En kolay adımlarla Apple Pages PDF dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Pages Belgelerinin PDF Dosya Türüne Dönüştürülmesi

Apple Pages’te farklı dosya biçimleriyle çalışılabilir. Fakat bunun için hangi dosyaların Apple Pages’le uyumlu olduğuna bakmak gerekiyor.

Apple Pages PDF dönüştürme işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak dönüştürülmek istenen belge açılır,

Apple cihazlarda “Daha Fazlası” (üç nokta) simgesine tıklanır.

Daha sonra cihazdan belgenin adına tıklanır. Belge adı görünmüyorsa “Daha Fazlası” düğmesine dokunulur,

“Dışa Aktar” seçeneğine tıklanır ve belge için bir biçim seçilir,

Eğer EPUB seçilecekse tüm ek seçeneklerin ayarlaması yapılmalı,

Dosya mesaj, mail vb. nasıl gönderilmek isteniyorsa o seçilmelidir,

Dosyalar alternatif olarak iCloud Drive ya da aygıta kaydedilir. “Dosyalara Kaydet” seçilip daha sonra konum ayarlanmalıdır.

iPad ve iPhone’daki Pages’te Dosya Açma

iPad ve iPhone Pages’te Microsoft Word ya da başka dosyaları açabilmek için belge yöneticisi üzerinden dosyaya tıklanır. Belge yöneticisi görüntülenemeyebilir. Böyle durumlarda “Geri düğmesine” tıklanmalıdır. Daha sonra açılması istenen dosyaya tıklanır. Pages’te farklı uygulamalar ya da e-posta üzerinden de dosya açılabilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

Diğer uygulama açılıp daha sonra belgeyle ilişiği seçilir,

“Paylaş” butonuna tıklanır,

En son adımda Pages seçilir.

Yukarıda adımlar orijinal dosyalar üzerinde yapıldıysa belirttiğimiz işlemlerden etkilenilmez. Dosya açıldıktan sonra belgenin farklı görünümüne dair kullanıcı bir ileti alabilir. Belgede font gibi bazı durumlar eksikse kullanıcı hemen uyarılır. Belgenin Pages üzerinde açılması için “Bitti” butonuna tıklanır.

MacBook Pages’te PDF Dönüştürme

Mac cihazdan dönüştürülmek istenen Pages belge seçilir,

Daha sonra Dosya > Şuraya Aktar seçilip biçim belirlenir,

Ekrana gelecek pencere üzerinden biçim seçimi yapılabilir. Aynı zamanda ek seçenekler de ayarlanabilir.

“İleri” butonuna tıklanır,

Dosya için ad girilip hemen sonrasında konum da seçilir,

“Dışa Aktar” butonu seçilip işlem tamamlanır.

Mac Pages’te dosya açma;

Finder üzerinden kontrol tuşuna basılıp dosya açılır,

Şununla Aç > Pages seçilir. Mac’te tek sözcük işlemci Pages olabilir. Böyle bir durumda dosyaya çift tıklamak gerekiyor,

Mac Pages uygulamasında Dosya > Aç tıklanır. Ardından dosya seçilip Aç tıklanır.

iCloud Pages’te PDF Dönüştürme

iCloud Pages’te PDF dosyalarının dönüştürülmesi için aşağıda sıraladığımız adımlar takip edilmeli;

İlk olarak iCloud.com web sitesine Apple kimlikle giriş yapılır,

web sitesine Apple kimlikle giriş yapılır, Pages’e tıklanır,

Belge yöneticisi üzerinden dönüştürülmek istenen dosyanın üzerinde konumlanmış olan “Daha Fazlası” yani üç noktaya dokunulur,

Sonraki adımda “Bir Kopya İndir” seçilir,

Belge açık durumdaysa araç çubuğu üzerindeki “Araçlar Düğmesi” üzerine tıklanıp “Bir Kopyasını İndir” seçilir,

Belge için biçim seçilip daha sonra dosya tarayıcı üzerinden indirme konumunda indirilir.

İCloud Pages'te dosya açma;

İCloud’un resmi web sayfasına giriş yapılır,

Pages’e tıklanır,

Yüklenmek istenen dosya tarayıcısı üzerindeki Pages belge yöneticisine sürüklenir.

“Yükle” butonuna tıklanıp, dosya seçilir ve en son da “Seç” tuşlanır,

Belge yöneticisi üzerinde dosyaya çift tıklanır.

Yazımızda sizler için “Apple Pages PDF dönüştürme nasıl yapılır” sorusunu cevapladık. Dilerseniz Dokümanlar Ücretsiz PDF'e Nasıl Dönüştürülür? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.