Onlarca dosya türü bulunmaktadır ama aralarından biri oldukça popüler. Herkesin bildiği üzere bu dosya biçimi PDF, özellikle hemen hemen her yerde bir dosya word uygulaması üzerinde de yazılmış olsa da PDF olarak kayıt edilmektedir.

PDF dosyaları, diğer dosya biçimlerine göre popüler olma nedeni diğerlerine göre neredeyse her yerde açılabilmesidir. Özelliklede tarayıcıda DOCX dosyaları vb. Açılmaz ama PDF hemen hemen her yerde ve işletim sisteminde açılmaktadır. Biz de sizler için dökümanlar ücretsiz PDF’e nasıl dönüştürülür? Adım adım anlatıyoruz.

Döküman Ücretsiz PDF’e Nasıl Dönüştürülür?

İlk olarak PDF dönüştürme sitesine gidin.

gidin. Daha sonra PDF’e dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçin.

Bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uygulayarak ücretsiz bir şekilde istediğiniz dosya biçimini PDF olarak değiştirebilir ve kullanabilirsiniz.

Word dosyaları üzerinden farklı kaydet diyerek PDF dönüştürme işlemini yapabilirsiniz. Ancak, bir Microsoft hesabınızın olması ve Office programını lisanslı bir şekilde satın almanız gerekmekte.

Dökümanları Ücretsiz PDF’e Dönüştürme Programları

doPDF

WorkinTool PDF Converter

Libre Office ve OpenOffice

doPDF

Uygulamayı cihazınıza kurun. Daha sonra PDF’e dönüştürmek istediğiniz dökümanı seçin ve oluştur seçeneğine tıklayın. Birkaç adımda ücretsiz PDF dönüştürme işlemini yapmış olacaksınız.

WorkinTool PDF Converter

Programı cihazınıza indirin ve yönetici olarak çalıştırın. Uygulamayı cihazınıza kurun. Daha sonra programı bilgisayarınızda açın. Sağ tarafta bulunan kısımdan dökümanın hangi dosya biçiminde ise o biçime göre seçim yapmanız gerekiyor. Son olarak dökümanı, PDF’e dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçin. Bir veya iki işlemde PDF dönüştürme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Libre Office ve OpenOffice

Libre Office ve OpenOffice programları ücretsiz olarak kullanabileceğiniz başarılı ofis uygulamalarıdır. Microsoft Office özelliklerine tam uyum sağlamasalar da kendilerine özgü güzel özellikleri bulunmaktadır. Bu sayede istediğimiz dökümanları ücretsiz olarak düzenleyerek PDF formatında kaydedebiliriz.

Bu içeriğimizde dökümanlar ücretsiz bir şekilde PDF’e nasıl dönüştürülür? Adım adım anlatmış olduk. Sizler dökümanları PDF’e dönüştürürken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.