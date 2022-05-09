PDF Sayfa Silme Nasıl Yapılır?

PDF sayfa silme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak eden kişiler için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde PDF sayfalarını silmek için kullanabileceğiniz üç farklı yönteme yer verdik. Bu yöntemlerden bir tanesini uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Dijital dünyada en fazla ihtiyaç duyulan dosya türleri arasında yer alan PDF, çoğu bilgisayar kullanıcısı tarafından zaman zaman kullanılıyor. Kullanıcılar hem iş hem de eğitim amaçlı PDF dosyası hazırlayabiliyor.

Birden fazla platformda sorunsuz bir şekilde çalışan PDF dosyaları, belge paylaşma işlemini oldukça basit hale getiriyor. PDF dosyası oluştururken genellikle birden fazla sayfa eklenmesi gerekiyor. Bazen bazı sayfalar hatalı olarak eklenebiliyor veya kullanıcılar daha önce oluşturulan bir sayfayı silmek isteyebiliyor.

Söz konusu sayfaları kaldırmak için PDF sayfa silme programı kullanılması zorunlu değil. Elbette bu işlem için Adobe Acrobat gibi hizmetleri kullanabilirsiniz fakat alternatif yöntemler de mevcut. Bu yazıda bu işlem için kullanabileceğiniz üç farklı yöntemi anlatacağız.

PDF Sayfa Silme Yöntemleri Neler?

Adobe Acrobat

Üçüncü taraf hizmet

Adobe Acrobat’ın online aracı

PDF dosyasında yer alan sayfaları çok kolay ve hızlı bir şekilde silebilmek mümkün. Bu işlem için kullanabileceğiniz üç farklı yol yer alıyor. Bu yollardan bir tanesini uygulayarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızda Adobe Acrobat programı yüklüyse ilk yöntemi uygulayabilirsiniz. Bilgisayarına program yüklemekten pek hoşlanmayan kullanıcılar için çevrim içi tabanlı hizmetler de mevcut. Bu kişiler, Adobe Acrobat’ın online aracını ya da üçüncü taraf hizmet kullanabilir.

1. Adobe Acrobat ile PDF Sayfası Nasıl Silinir?

PDF dosyasını program üzerinden açın.

Sağ kısımdan "Sayfaları Organize Et" aracına tıklayın.

Silmek istediğiniz sayfanın küçük resmini seçin.

Çöp kutusu simgesine basın.

Tamam butonuna tıklayın.

PDF dosyasını kaydedin.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Adobe Acrobat, çok fazla sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde toplayan programda sayfa silme işlevi de mevcut.

Adobe Acrobat programını kullanarak çok hızlı ve pratik bir şekilde istediğiniz sayfayı silebilirsiniz. Bunun için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Söz konusu adımları uygulamanız halinde işlem tamamlanacaktır.

Söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk olarak bir sayfa silmek istediğiniz PDF dosyasını program üzerinden açmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan hemen sonra sağ kısımdan "Sayfaları Organize Et" aracına tıklayın.

Sayfaları Organize Et aracına tıkladıktan sonra silmek istediğiniz sayfanın küçük görselini seçin. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde çeşitli seçenekler çıkacak. Bu seçenekler içerisinden çöp kutusu simgesine tıklayın. Tamam butonuna basarak uyguladığınız işlemi onaylayın. Son olarak PDF dosyasını kaydedin.

2. Üçüncü Taraf Hizmet ile PDF Sayfası Nasıl Silinir?

SmallPDF sitesini ziyaret edin.

"Doya seç" butonuna tıklayın.

Mouse imlecini silmek istediğiniz sayfanın üzerine götürün.

Çöp kutusu simgesine basın.

"Değişiklikleri Uygula" butonuna basın.

"İndirin" butonuna tıklayın.

"Cihaza kaydet" seçeneğini seçin.

Oluşturduğunuz veya başkası tarafından oluşturulan PDF dosyasında yer alan bir sayfayı silebilmek için Adobe Acrobat programını kullanmak zorunda değilsiniz. SmallPDF gibi bazı üçüncü taraf hizmetler, bir PDF dosyasında yer alan sayfaların silinebilmesine imkân tanır.

Bu rehberde SmallPDF isimli çevrim içi hizmet ile bir sayfayı nasıl kaldırabileceğinizi açıkladık. Elbette siz farklı bir hizmet de tercih edebilirsiniz. Söz konusu hizmet üzerinden silme işlemini gerçekleştirebilmek için SmallPDF internet sitesini ziyaret edin.

Söz konusu hizmetin sayfa silme ekranında yer alan "Dosya seç" butonuna tıklayarak dosyayı seçmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra sürükle bırak mantığıyla da PDF dosyasını yükleyebilirsiniz. İki farklı yöntemden bir tanesini uygulayarak yükleme işlemini tamamlayın.

PDF dosyasını hizmete yükledikten sonra dosyada bulunan sayfalar küçük görseller şeklinde sıralanacaktır. Mouse imlecini silmek istediğiniz sayfanın üzerine götürün. Bunu yapmanız halinde çeşitli seçeneklerin çıktığını göreceksiniz. Bu seçenekler içerisinden çöp kutusu simgesine basın.

Çöp kutusu simgesine tıkladığınız takdirde sayfa anında silinecektir. Silme işlemini tamamladıktan sonra "Değişiklikleri uygula" butonuna basın. Bir sonraki aşamada yüklediğiniz dosyayı indirmeniz gerekecek.

Açılan sayfa üzerinden dosyayı indirebilmek için "İndirin" butonuna tıklayın. Bunu yapmanız durumunda "Cihaza kaydet", "SmallPDF’e kaydet", "Dropbox’a kaydedin" ve "Google Drive’a kaydet" şeklinde dört farklı seçenek ile karşı karşıya kalacaksınız.

"Cihaza kaydet" seçeneğine tıklarsanız dosya bilgisayarınıza iner. Dosyayı bilgisayarınız yerine bulut depolama hesabınıza yüklemek istiyorsanız Dropbox ya da Google Drive’ı seçebilirsiniz. "SmallPDF’e kaydet" seçeneğinin pro sürümüne özel olduğunu belirtelim.

3. Adobe Acrobat’ın Online Aracı ile PDF Sayfası Nasıl Silinir?

Adobe Acrobat’ın online aracını görüntüleyin.

"Dosya seç" butonuna basın.

PDF dosyasını seçin.

Hesabınıza giriş yapın.

Silmek istediğiniz sayfayı seçin.

Çöp kutusu simgesine basın.

Değişikliği kaydedin.

Dosyayı bilgisayarınıza indirin.

Eğer bilgisayarınıza bir program yüklemek istemiyorsanız ve üçüncü taraf hizmetlere güvenmiyorsanız Adobe Acrobat’ın çevrim içi aracını tercih edebilirsiniz. Bu hizmet, istediğiniz sayfayı kolay bir şekilde silebilmenize olanak tanır.

Söz konusu işlem için ilk önce web tarayıcınız üzerinden Adobe Acrobat’ın online aracını açın. Sayfayı görüntüledikten sonra "Dosya seç" butonuna basın. Bilgisayarınızda yüklü olan PDF dosyasını seçin. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

İster Google hesabınızla isterseniz Adobe üyeliğiniz ile oturum açabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra silmek istediğiniz sayfayı seçin. Bu işlemin hemen ardından çöp kutusu simgesine basarak işlemi tamamlayın. Değişikliği kaydedin ve dosyayı bilgisayarınıza indirin.