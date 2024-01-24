Palworld: Pal Fluids Nereden Bulunur?

Çıkış yaptığı andan itibaren milyonlarca oyuncuya ulaşan Palworld rekor üstüne rekor kırıyor. Oyuna yeni başlayan pek çok oyuncu Palworld’ü keşfetmeye ve öğrenmeye çalışıyor. Biz de bu yazımızda sizlerde oyuncuların en çok merak ettiği, Palworld’de çok önemli bir eşya olan Pal Fluids’in nerede ve nasıl bulunacağından bahsetmek istedik.

Pal Fluids Nasıl Elde Edilir?

Palworld’de Pal Fluids, bazı su tipi yaratıklardan düşer. Tıpkı Pokemonlarda olduğu gibi Palworld’de de Pal’ların kendine ait bir türü bulunuyor. Su tipindeki bazı yaratıkları öldürdüğünüzde Pal Fluids elde edebilirsiniz. Pal Fluids düşüren su tipi Pal’ların listesi aşağıda bulunuyor. Aşağıdaki yaratıkları öldürdüğünüz zaman Pal Fluids elde edebilirsiniz.

Pengullet

Fuack

Teafant

Celaray

Kelpsea

Surfent

Yukarıda listelenmiş olan Pal’lerden birini öldürdüğünüzde çok yüksek ihtimalle Pal Fluids elde edeceksiniz. Ne kadar çok gezinirseniz ve oyun alanının farklı noktalarında bulunursanız o kadar çok Pal Fluids’e sahip olursunuz. Fazlasının zararı yok.

Pal Fluids Nerede Bulunur?

Pal Fluids’in belirli su tipi Pal’lerden elde edileceğini söyleidik peki Pal Fluids nerede bulunur? Özellikle de oyunun başlarında sıklıkla Pengullet isimli yaratığı göreceksiniz. Diğer su Pal’lerini keşfetmeden önce oyunun ilk zamanlarında karşınıza çıkabilecek bu yaratığı bol bol öldürerek ihtiyacınız olan Pal Fluids’i elde edebilirsiniz.

Yukarıdaki haritada Pengullet’in bulunabileceği alanlar işaretlenmiş. Bu alanlarda dolaşarak siz de Pal Fluids elde edebilirsiniz. İşaretlenlenmiş alanlarda dolaşın, Pengullet’leri bulun, onları öldürün ve düşen eşyaları toplayın. Kısa süre içerisinde işinizi görecek kadar Pal Fluids’e sahip olacaksınız.

Pengullet’ler kolay bir şekilde alt edilebilir. Bu nedenle ölmeden, rahat bir şekilde onları alt edebilirsiniz. Bulduğunuz her yerde bunları öldürün ve Pal Fluids’i alın. Bunun gibi daha çok bilgiye ihtiyacınız varsa başlangıç için Palworld rehberimizi okuyabilir ve oyun ile alakalı daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

Pal Fluids ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Palworld’ü beğendiniz mi? Bu içerik sizin için faydalı oldu mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.