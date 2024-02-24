Palworld 2024’ün en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Keyifli oynanışı ve ilginç yapısı ile milyonları eğlendirmeyi başaran Palworld büyük bir başarıya imza attı. Pek çok oyuncu Palworld macerasına başladıktan sonra oyunda paranın önemini anlıyor. Özellikle oyunun ortalarında ve sonlarına doğru paranın önemi gittikçe artıyor. Peki Palworld para kazanma yolları nelerdir?

Açıkçası Palworld’de para kazanmanın pek çok yolu var. Bunlardan bazıları biraz uğraştırıcı olsa da biz sizler için en iyi olanları seçtik. Palworld’deki en iyi para kazanma yollarını öğrenmek ve bizzat kendi oyununuzda uygulamak istiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır. Her bir yöntemin de nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlattık.

Palworld’de En İyi Para Kazanma Yolları

Pal satmak

Fazla ürünleri satmak

Black Marketeer’leri öldürmek

Mau ile gold farmlamak

Pal Satmak

Eğer bilmiyorsanız öğrenmenizde fada var. Evet, oyunda Pal’larınızı satabiliyorsunuz. Haritanın pek çok yerinde bulunan Pal Merchant’lara gidip elinizdeki fazla Pal’ları satabilirsiniz. Toplam Pal kapasiteniz de sınırlı olduğu için oyunun sonlarına doğru elinizde çok fazla Pal birikmiş olacak ve bunları bir şekilde elinizden çıkarmak isteyeceksiniz.

Kıymetli Pal’ları satmak oldukça mantıklı olacaktır. Bazı Pal’lar çok kolay bir şekilde yakalanmasına rağmen epey iyi fiyata satılabiliyor. Özellikle de yüksek seviyedeki Pal’lar çok daha iyi fiyattan gidiyorlar. Relaxaurus ve Relaxaurus Lux 844-2500 golda satılabiliyor. Breeding yaparak ya da direkt yakalayarak bu Pal’lardan bol bol elde edip daha sonra satabilirsiniz.

Fazla Ürünleri Satmak

Oyunda çok fazla eşya var ve bunlar oyunun bazı anlarında çok işinize yararken oyunun sonlarına doğru önemini kaybedebiliyor. Eğer sizde de bu tarz çok fazla ürün varsa bunları herhangi bir merchant’a satarak para kazanabilirsiniz. Bu noktada birkaç eşyayı satmak son derece mantıklı olabilir. Bunlardan bazılarından bahsedelim.

Nail (Çivi): Oyunda biraz zaman geçirdikten sonra üretim kilidi açılan çiviler pek çok amaçla oyunda kullanılabiliyor ancak oyunun sonlarına geldiğinizde çivi üretmenize pek gerek olmuyor. Çivi ile işiniz bittiği andan itibaren çivi üretip satarak iyi para kazanabilirsiniz. Bir adet çivi 160 gold karşılığında satabilmeniz mümkün.

1 ingot ile 2 çivi üretebiliyorsunuz ve eğer base’inizi iyi bir yere -ore madenlerinin yakınına- kurduysanız ingot üretmeniz epey kolay olacaktır. Henüz ingot üretiminiz çok yüksek değilse Palworld'de base nasıl yapılır? yazımıza göz atarak base’inizi nereye ve nasıl kurmanız gerektiği ile alakalı daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Berry: Oyunda Pal’larımızı beslemek epey önemli. Genellikle Pal’larımızın ihtiyacından çok daha fazla yiyecek üretmek durumunda kalıyoruz ki bir kıtlık durumu yaşanmasın diye. Hal böyle olunca bazen elimizde çok fazla yiyecek olabiliyor. Yenilmeyen yiyecekler ise zamanla bozuluyor ve dolayısıyla azalıyor.

Berry’ler bu duruma en iyi örnek. Üretmesi ve pişirmesi epey basit olan berry’ler çok kısa bir süre içerisinde biriktirilebiliyor. Bir bakmışsınız ve binlerce berry’niz var. 3. ya da 4. seviye kindling’i olan bir Pal’ınız ile binlerce berry’yi hızlı bir şekilde pişirebilir ve tanesini 10 gold karşılığında satarak iyi para kazanabilirsiniz.

Black Marketeer’leri Öldürmek

Oyunun pek çok noktasında Black Marketeer’ler bulunuyor. Gördüğünüz anda bunların yerlerini haritada işaretleyin ve belirli aralıklarla gidip öldürün. 40. seviyede olan Black Marketeer’ler biraz zor ölebilirler ancak on binlerce gold düşürerek yüzünüzü güldürebilir. Sizi zorlu bir mücadeleye soksa bile emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Eğer diğer Palworld para kazanma yöntemleri ilginizi çekmediyse bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Mau ile Gold Farmlamak

Oyunda Mau’ların direkt olarak altın üretebildiğini biliyor muydunuz? Evet gerçekten bu mümkün. Kedi görünümüzdeki bu Pal’ları ranch’lere (çiftlik) koyarak pasif bir şekilde para kazanabilirsiniz. Eğer diğer para kazanma yöntemleri size uğraştırıcı geliyorsa ve yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde para biriktirmek isityorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Diğer çiftlikte bir şeyler üreten Pal’ların aksine Mau ve Mau Cryst 10’ar gold üreterek uzun vadede size çok para kazandırabiliyor. 2. ya da 3. base’inizi sadece Mau farmlamak için bile kurabilirsiniz. Para konusu ile çok fazla uğraşmak istemeyen ve istikrarlı bir şekilde azar azar, pasif olarak para kazanmak isteyen oyuncular Mau’larını ranch’lere koyabilir.

Palworld’de para kazanma yolları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Palworld’de para kazanmak için hangi yolu kullanmayı düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.