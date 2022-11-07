Papara benzeri uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede çok sayıda kişi tarafından tercih edilen popüler hizmetler yer alıyor.

İlk olarak 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Papara, günümüzde en popüler hizmetler arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ön ödemeli alışveriş kartı, alışveriş sürecini çok pratik hâle getiriyor. Popüler hizmet ayrıca çeşitli avantajlar da sunuyor.

İnternetten güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmenize olanak tanıyan hizmet, bütçe yönetimi imkânı da sunuyor. Papara kart nedir, nasıl alınır soruları dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Herhangi bir nedenden dolayı Papara'yı kullanmaya devam etmek istemeyebilirsiniz. Papara gibi uygulamalar listemize göz atabilir ve yeni hizmetler keşfedebilirsiniz.

Papara Benzeri Uygulamalar Listesi

Tosla

Ininal

Paycell

FastPay

BKM Express

Yukarıda Papara tarzı uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca internetten güvenli alışveriş nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Tosla

Tosla, MasterCard'ın geçerli olduğu dijital veya fiziksel mağazalarda alışveriş yapabilmenize olanak tanıyan bir hizmettir. Tosla kartı Teknosa, D&R, Şok, Hepsiburada ve CorrefourSA dahil olmak üzere birçok yerden satın alabilmeniz mümkün. Bu yerlerden alacağınız kartın üzerinde isminiz yazmaz.

Ön ödemeli kartın üzerinde isminizin yazmasını istiyorsanız platformun resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Karta sahip olabilmek için 12 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

Kampanya kapsamında çeşitli avantajlar elde edebileceğiniz hizmette 7/24 para gönderme işlemi de yapılabiliyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım sunan Tosla'da arkadaşlarınızla ortak harcamalarınızı takip edebilmenize de imkân tanıyor.

Ininal

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Ininal, kredi kartına gerek kalmadan internetten ve fiziksel mağazalardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmenizi sağlıyor. Harcama yapabilmek için hesabınıza para yüklemeniz gerekiyor. Yani yüklediğiniz miktar kadar harcayabiliyorsunuz.

Ininal uygulaması sayesinde hesabınız üzerinden gerçekleştirdiğiniz harcamaları takip edebilir, hesabınızda ne kadar para yüklü olduğunu görüntüleyebilir, 7/24 para transferi işlemini yapabilir ve daha birçok işlemi pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Migros, D&R, Şok, Teknosa, Vatan Bilgisayar dahil olmak üzere anlaşmalı satış noktaları üzerinden kartı satın alabilirsiniz. Çeşitli avantajlar sunan hizmet hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Ininal kart nedir, nasıl alınır soruları dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Paycell

Papara gibi uygulamalar arasında yer alan Paycell, Turkcell tarafından sunulan popüler bir hizmettir. Paycell tarafından sunulan ön ödemeli alışveriş kartı, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmenizi sağlıyor. Satın aldığınız karta pratik bir şekilde para yükleyebilirsiniz.

Güvenli ve pratik bir şekilde alışveriş yapabilmenize olanak tanıyan hizmeti kullanarak alışverişin yanı sıra ister fatura ödeyebilir isterseniz 7/24 para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Çeşitli kategorilerde birçok avantaj sunan Paycell'in uygulaması, hesabınızda bulunan para miktarını öğrenebilir ve birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Papara benzeri kartlar listesinde yer alan hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Paycell kart nedir, nereden ve nasıl alınır soruları dahil olmak üzere çeşitli soruları yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

FastPay

Sahip olduğu özellikler sayesinde çok kullanışlı bir hizmet olan FastPay, mesai saatlerini beklemenize gerek kalmadan 7/24 para transferi gerçekleştirmenize imkân tanıyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmeti kullanarak üye işyerlerinde QR aracılığı ile temassız alışveriş yapabilirsiniz.

İstanbulkart ve Kentkart gibi toplu taşıma araçlarında kullandığınız kartlara yükleme yapabilmenize de olanak tanıyan hizmet üzerinden su, doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik faturalarını ödeyebilirsiniz.

BKM Express

Listenin son sırasında BKM Express yer alıyor. Popüler hizmetin uygulamasını kullanarak kart bilgilerinizi işyeri ile paylaşmadan pratik bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Farklı bankalardaki kartlarınıza tek hesaptan ulaşabilmenizi sağlayan hizmette 7/24 para gönderebilme imkânı da bulunuyor.

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan BKM Express'te çeşitli kampanyalar da mevcut. Bu kampanyalar sayesinde çeşitli kategorilerde bazı avantajlar elde edebilirsiniz.

Bu yazıda Papara benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantıalrına aşağıdan ulaşabilirsiniz.