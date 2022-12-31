Dünyanın En Değerli ve En Değersiz Para Birimleri

Lidyalılar parayı bulduklarından bu yana birçok defa evrim geçirmiş olan para, hiç şüphesiz birçok olaya neden oldu. Ancak kimi zaman savaşa bile neden olan para kimi yerlerde o kadar değersizdiki sokaklar para ile dolu olmasına rağmen kimse umursamıyordu. Peki kısa bir bilginin ardından dünyanın en değerli ve en değerisiz para birimlerine gelin yakından bakalım.

Dünyanın En Değerli Para Birimleri

Kuveyt Dinarı

Bahreyn Dinarı

Umman Riyali

Urdun Riyali

İngiliz Sterlini

Cayman Adaları

EURO

İsviçre Frangı

Amerikan Doları

Kanada Doları

Dolar görüldüğü üzere birinci sırada değil. Ancak nedense tüm dünya da Dolar önemli bir rol kazanmakta. Bunun asıl nedeni Dolar para birimi global olarak kabul görmesinden kaynaklanıyor. Yani ABD Doları neredeyse tüm dünyadaki geçerli ve ne kadar değer kaybetse de diğer para birimlerinden üstün konumda yer alıyor.

Türk Lirası dünya üzerinde 52. sırada yer almaktadır. Meksika, Küba gibi ülkeleri geçerken Fas, Tacikistan gibi ülkelerin altında kalmaktadır.

Kuveyt Dinarı Nasıl Dünyanın En Degerlı Para Birimi?

Birçok insan Kuveyt Dinarı'nın neden bu kadar değerli olduğunu düşünmektedir. Öyle ki ABD Doları veya EURO’dan daha değerli bir para birimi olduğunu bile bilmeyen insanlar var. Kuveyt Dinarı'nın değerli olmasının asıl sebebi Kuveyt, ödeme yöntemi olarak kendi para birimini kullanmakta ve bu nedenle dünyanın en değerli para birimi Kuveyt Dinarı olmaktadır.

Dünyanın En Değersiz Para Birimleri

Venezuela Bolivarı

İran Riyalı

Vietnam Dongu

Endonezya Rupiahı

Özbekistan Sonu

Gine Cumhurıyetı Frangı

Venezuela uzun zamandır büyük bir ekonomik krizde ve bu sebepten ötürü birçok defa Bolivar değer kaybetmekte. Hatta Venezuela dünyanın en değersiz para birimine sahip olduğundan dolayı tabiri caizse bir tavuk bir çuval para ile alınabiliyor.

Bu içeriğimizde dünyanın en değerli ve en değersiz para birimlerini sizler için derledik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Dünya üzerinde kaç kişi yaşıyor, dünya nüfusu ne kadar? Meraklıları yazımıza göz atabilir.