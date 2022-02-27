Evden Çıkmadan İnternetten Para Kazanma Yöntemleri

Evden çıkmadan internetten para kazanma yolları neler? Oturduğunuz yerden bir şeyler yaparak para kazanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yöntemlere geçmeden önce belirtmek isteriz ki çok sayıda ek gelir etme yöntemi var.

Sorun şu ki bu yöntemlerin büyük bir kısmı zaman kaybetmenize yol açmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu nedenle sadece internetten ek gelir oluşturmak için başvurabileceğiniz güvenilir, işe yarar yöntemleri bir arada topladık.

Bu makalede size bugün gerek fiziki ürünleri gerek dijital ürün ve hizmetleri nasıl satabileceğinizi ya da herhangi bir ürününüz, satacağınız bir şeyiniz olmadan nasıl ek gelir oluşturabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İnternetten Para Kazanma Nasıl Yapılır?

İnternetten para kazanmak için öncelikle kendinize güvendiğiniz bir yol seçmelisiniz. Daha sonra bu yolda ilerleyerek kendinizi geliştirmelisiniz. Seçtiğiniz yolda ne kadar çok faaliyet gösterirseniz o kadar çok kazanırsınız.

İnternetten Para Kazanma Yolları Neler?

Online yabancı dil dersi verme

Çeviri yapma

Anket doldurma

Link kısaltarak para kazanma

Oyun yaparak para kazanma

Grafik tasarım hizmeti verme

Ürün satma

Yemek tarifleri satma

E-kitap satma

Blog oluşturma

YouTube kanalı oluşturma

Sosyal medya hesaplarını yönetme

Sıradan bir internet kullanıcısı ya da öğrenciler için internetten para kazanma yolları arasında bu yöntemler yer alıyor. Bunların arasından dilediğinizi seçerek para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yöntemlere değinmeden önce belirtmemiz gerekir ki bu internetten para kazanma yöntemlerine ne kadar çok zaman ayırırsanız o kadar çok para kazanırsınız.

1. Online Yabancı Dil Dersi Verme

Dil dersi vererek para kazanmaya başlamak için illa öğretmen olmaya gerek yok. İnternet üzerinden canlı olarak yabancı dil dersleri vererek para kazanabilirsiniz. Bu eğitimler, okulda ya da özel bir kursta alınandan çok daha farklı oluyor.

Dil öğrenmek isteyenler özellikle son birkaç yıldır zamanının önemli bir kısmını bu tür eğitimlere ayırıyor. Bir freelancer topluluğuna dahil olarak, bu amaç doğrultusunda geliştirilen uygulamalarda ve sitelerde öğretmen olarak yer alarak, kendi yabancı dil öğrenme hizmetinizi yaygınlaştırarak bu kişilere ulaşabilirsiniz.

Son olarak sadece ana dilinizi konuşan kişilere ders vermek yerine yabancı kişilere kendi ana dilinizi öğretme yoluna da başvurabilirsiniz. İngilizce seviyenizin iyi olduğunu düşünüyorsanız bunun için geliştirilmiş çok sayıda uygulama mevcut. Bunlardan birinde öğretmen konumunda ders verebilirsiniz.

2. Çeviri Yaparak Para Kazanma

İlk iki maddeden de anlaşılacağı üzere yabancı dil bilgisini değerlendirmenin çok fazla yolu var. Bunlardan biri de çeviri yapmaktan geçiyor. Tabii ki çeviri yapmak söz konusu olduğunda aklınıza sadece İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi dillerde yazılan metinleri Türkçeye ya da başka bir dile çevirmek gelmesin.

Çeviri yapabilecek dil bilgisine sahip internet kullanıcıları ve öğrenciler için internetten para kazanma yolları oldukça fazla. Çeviri yaparak para kazanabileceğiniz yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Sözlük oluşturma

Kitabı başka bir dile çevirme

Canlı çeviri yapma

Uygulama / web sitesi çevirme

Alt yazı çevirme

Kelime dağarcığınıza güveniyorsanız işe sözlük oluşturarak başlayabilirsiniz. Bir uygulama geliştiricisi ile anlaşabilir, sözlüğünüzü Android ve iOS platformlara getirebilirsiniz.

Uygulama geliştiricisi ile çalışmak yerine tek ilerlemek isterseniz açık kaynak kodlu birçok uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan yararlanarak kendi uygulamanızı oluşturabilirsiniz. Mobil platforma odaklanmak yerine web sitesi de açabilirsiniz. Bunun için çok sayıda ücretsiz script bulunuyor. Dilediğinizi indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tabii ki ortada büyük sözlükler varken işiniz zor. Bu nedenle diğerlerinden bir farkınızın olması gerekiyor. Burada atacağınız adımlar tamamen size bağlı. Özgün olmanız ama diğer uygulamalarda olan özelliklere de sahip olmanız gerekiyor.

Bu size çok mu uğraştırıcı geldi? Seçenekleriniz arasında kitap çevirme de yer alıyor. Bu noktada dilerseniz bir yayınevi ile çalışabilirsiniz. Bunun dışında isterseniz artık telif hakkı yasasına tabi olmayan, kamu malı kapsamına giren kitapları çevirmeyi de deneyebilirsiniz.

Yazmakla uğraşmak istemeyenler için de bir yöntem var. Bu yöntemde canlı çeviri yapılarak gelir elde ediliyor. Online tercümanlık için çalışan arayan işveren ile serbest zamanlı çalışanları buluşturan çok sayıda platform mevcut. Bunlardan birini kullanarak söz konusu işverenleri bulabilirsiniz.

Uygulama / web sitesi çevirme de çeviri ile para kazanmanın yollarından biri. Sözlük kısmında değindiğimiz "uygulama geliştiricisi ile anlaşma" burada da geçerli. Bugün pek çok uygulama ya da web sitesi geliştiricisi, daha fazla gelir elde etmek için uygulamasını ya da web sitesini birden fazla dilde kullanıma sunmak istiyor.

Bu noktada tabii ki çevirmenlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. Bu alandaki boşluğu değerlendirirseniz oldukça iyi bir miktarda para kazanabilirsiniz.

Bunların dışında alt yazı çevirerek para kazanmak da mümkün. Bunun için büyük dijital yayın platformlarına iş başvurusunda bulunabilir ya da freelancer olarak alt yazı çevirebilirsiniz.

3. Anket Doldurarak Para Kazanma

İnternetten para kazanma yolları söz konusu olduğunda akıllara direkt anket geliyor. Kabul etmek gerekir ki anket doldurmak çok büyük miktarda para kazanmanızı da sağlamıyor. Hatta bazı anket doldurarak internetten para kazanma siteleri, kazanılan parayı çekmek için sizden belirli bir sınırı aşmanızı istiyor.

Bunun dışında çoğu web sitesinin de güvenilir olmadığını, para çekme aşamasında kullanıcıları çok uğraştırdığını vurgulamak gerekiyor. Bu nedenle anket doldurarak para kazanmak için öncelikle gerçekten güvenilir bir web sitesi bulmalısınız. Bunun için derinlemesine bir araştırma yapmalısınız.

4. Link Kısaltarak Para Kazanma

Link kısaltarak para kazanma siteleri anket doldurarak para kazanma siteleri ile aynı sayılır. Çoğunun para çekmek için belirlediği sınır oldukça yüksek. Hepsi olmasa da büyük bir kısmı para çekme aşamasında kullanıcıları çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Bu sitelerin başka bir dezavantajı da önemli miktarda para kazanabilmek için kısaltılan bağlantıya önemli miktarda tıklanmasını gerektirmesi. Elbette ki burada hangi web sitesini kullandığınız da çok önemli. Kullanıcılara tıklama başına verilen para ve para çekme sınırı siteden siteye değişiyor. Web sitesini seçerken güvenilirlik faktörünü de göz önünde bulundurmayı unutmayın.

5. Oyun Yaparak Para Kazanma

Programlama dilleri ile haşır neşir olanlar, bilgisini oyun geliştirerek değerlendirebilir. Özellikle Android ve iOS için oyun yaptırmak isteyen çok sayıda kişi ve kurum bulunuyor.

Bulmaca ya da platform oyunları geliştirmesi için en çok başvurulan kişiler genellikle serbest zamanlı çalışanlar oluyor. Bunun sebebi, freelance olarak çalışanların daha uygun bir fiyat tablosu sunması. Siz de freelance topluluklarına katılarak söz konusu kişi ve kurumların sizi bulmasını sağlayabilirsiniz.

6. Grafik Tasarım Hizmeti Verme

Grafik tasarım konusunda kendinize güveniyorsanız şirketlerin, kişilerin, YouTube kanallarının ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. 3D tasarım, UI / UX tasarım, oyun karakteri modelleme, illüstrasyon, fotoğraf düzenleme, sosyal medya hesapları için kapak tasarlama gibi birçok işle para kazanmanız mümkün.

7. Ürün Satarak Para Kazanma

İnternet kullanıcıları ve öğrenciler için internetten para kazanma yollarından biri de ürün satmak. Bu ürün sizin de olabilir, bir markanın da olabilir. Eğer kendi ürününüzü, örneğin el sanatları ile ilgilenen biri olarak ürettiğiniz ürünleri satmak istiyorsanız bunun için kullanabileceğiniz çok sayıda web sitesi bulunuyor.

Kendi ürününüzü değil de markanın ürününü satmayı seçerseniz bunun için gerekli kriteri karşıladığınızdan emin olmalısınız. Markalar, tanınan kişilerle çalışır. Sosyal medyada tanınan biriyseniz, takipçi sayınız markaların ilgisini çekecek kadar yüksek ise o hâlde markalarla iş birliğine açık olduğunu belirtebilirsiniz.

Markalarla çalışmak için takipçi sayınızın çok yüksek olmasına da gerek yok. İsmi, sosyal medya ile özdeşleşen kişiler az takipçisi olanlardan daha yüksek kazansa da nispeten küçük işletmeler daha uygun fiyat sunan kişilerle çalışır.

8. Yemek Tarifleri Satma

Mutfakta yemek yaparak vakit geçirmekten hoşlanan kişilerin önemli bir kısmı farklı şeyler denemekten çekinmiyor. Siz de yeni tatlar elde etmek için değişikliğe gidenlerdenseniz kendinize ait yemek tariflerinin olması muhtemel.

Bunun internetten para kazanma yolları arasında hobinizi gelire dönüştürecek en iyi yöntemlerden biri olduğunu söylemek gerekiyor. Elbette tarifinizi satmak için öncelikle tanınmanız gerekiyor.

Ne de olsa kimse kendi hâlinde yemek pişiren, parmakla gösterilmeyen birisinden doğrudan tarif satın almak istemez. Tarifin satın alınabilmesi için onu satan kişiyi farklı kılacak bir şeylere ihtiyacı var. Bu da ancak sosyal medya platformlarını aktif ve iyi bir şekilde kullanmak ve video ağırlıklı içerikler üretmekle mümkün.

Bunun dışında yemek tarifi sitelerine ya da YouTube kanallarına kendi tariflerinizi satabilirsiniz. Bu siteler ya da kanallar, insanlara farklı lezzetler sunmaya çalıştığı için farklı tariflere de açık olur. Bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

9. E-Kitap Satma

Bazı insanlar sadece kalemine güvenir, sadece yazarak sakinleşip sorunlarından uzaklaşabilir. Yazmak eğer sizin için hobinin ötesinde bir eylem ise bunu kazanç kapısına dönüştürebilirsiniz.

Tabii ki şunu da unutmamanız gerekiyor: Her insan yazar doğmuyor ama her insan yazmak için de doğmuyor. Yazmakla uzaktan yakından ilginiz yoksa e-kitap yazmak ve satmak sizin için meşakkatli bir süreç olacak. Bir adım atacaksanız önce bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Yazım konusunda değil de çizim konusunda iyi olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman kollarınızı çizgi roman için sıvayabilirsiniz. Olayları ve diyalogları sizin belirlemenize de gerek yok. Çizim yeteneği iyi olan bir kişi ile çalışmak isteyen sayısız insan var. Bu kişilerle iletişime geçerek yeteneğinizden para kazanabilirsiniz. Böylece satış sorumluluğu da üzerinizden kalkar.

10. Blog Oluşturma

Blog mu? Son birkaç yılın trend içerik türü olan video dururken blog oluşturmak mı? Evet, yanlış duymadınız. Tam olarak bunu söylüyoruz. Blog hâlâ en iyi internetten para kazanma yollarından biri.

Açıkçası hangi içerik türünü seçtiğinizin bir önemi yok. Videoyu da seçseniz, blogu da seçseniz piyasa araştırması yapmanız gerekecek. İnsanların sorunlarına çözüm bulmak için aynı aşamalardan geçmeniz gerekecek.

"İnsanlar artık uzun içerikleri okumak yerine video izlemeyi tercih ediyor" şeklindeki yargılar kafanızı karıştırmasın. İyi bir araştırma, okuyucu odaklı bir yazı ve arama motoru bir blog ile azımsanamayacak büyüklükte okuyucu kitlesi edinebilirsiniz.

Blogunuz büyümeye başladıktan sonra Google AdSense'e başvurabilirsiniz. Google, yakın bir zamanda AdSense politikasında biraz esnekliğe gitti. Başvurular değerlendirilirken artık çok fazla sorunla karşılaşmıyorsunuz. İçeriğiniz ve bloğunuz şartları karşılıyorsa web sitenize reklam yerleştirme hakkı kazanıyorsunuz.

11. YouTube'dan Para Kazanma

Yazmak bana göre değil diyorsanız YouTube'a yönelebilirsiniz. YouTube'dan para kazanmak artık hayli zorlaşmış olsa da izleyici odaklı içerikler oluşturarak hâlâ para kazanılabiliyor. Video paylaşım platformundan para kazanmak için sadece AdSense kullanmak zorunda da değilsiniz. Aşağıdaki yazıya göz atarak Google AdSense olmadan YouTube'dan para kazanmanın yollarını öğrenebilirsiniz.

12. Sosyal Medya Hesaplarını Yönetme

Ek gelir isteyen kişiler ve öğrenciler için internetten para kazanma yolları söz konusu olduğunda akıllara özellikle son zamanlarda sosyal medya yönetimi geliyor.

Sosyal medya platformlarına yoğun ilgi duyulan bugünlerde sosyal medya hesabının nasıl iyi bir şekilde yönetileceğini, insanların hangi türdeki paylaşımlara daha çok ilgi duyacağınızı biliyorsanız durmayın, iş ilanlarına yönelin.

Boş vaktini para kazanarak geçirmek isteyenler ya da öğrenciler için internetten para kazanma yolları listesi hazırlayarak size bu konuda fikir vermeye çalıştık. Sizin de diğer okurlara bir tavsiyeniz varsa yorumlar kısmından bilginizi paylaşmayı unutmayın.