En İyi Pedro Pascal Filmleri ve Dizileri

Narcos dizisi, Game of Thrones serisi ve son olarak da The Last of Us dizisi ile dünya çapında nam salmış başarılı oyuncu Pedro Pascal, bir dönemin popüler dizisi olan Buffy Vampir Avcısı dizisi ile adını duyurmuştu. Yer aldığı projelerdeki başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncu son zamanların en çok aranan aktörlerinden biri haline geldi.

Biz de bu yazımızda Pedro Pascal’ın başarılı oyunculuğunu doya doya izleyebileceğiniz en iyi film ve dizileri bir araya getirdik. İşte, sinema tutkunlarının mutlaka izlemesi gereken en iyi Pedro Pascal dizi ve filmleri!

En Sevilen Pedro Pascal Dizi ve Filmleri

The Last of Us

The Mandolarian

Narcos

Game of Thrones

Yetenekli Bay Cage

Triple Frontier

The Last of Us / Dizi

Tür: Dram

Bu dizide Pedro Pascal’ın canlandırdığı Joel isimli karakter cesur bir kaçakçı olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin ana karakterlerinden bir diğeri olan Ellie ise hayati önem taşıyan bir pandeminin tedavisi için önemli bir isim. Henüz 14 yaşında olan genç kızı kaçırmak üzere görevlendirilen Joel, Ellie ile farklı bir ilişki kuruyor. Ansızın bir hayatta kalma mücadelesi haline gelen dizi hala devam ediyor. IMDB puanı ise 8.7 olarak belirlenmiş.

The Mandolarian / Dizi

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu ve Dram

Ütopik bir kurgusu olan bu dizide galaksinin uzak noktalarında gezen kelle avcılarının maceraları konu alınıyor. Bu avcılardan biri olan Mando, tam da görev üstündeyken aniden hayatını değiştirecek bir olayla karşı karşıya kalıyor.

Narcos / Dizi

Tür: Suç ve Dram

Pablo Escobar’ı yakalamak amacıyla ABD’nin görevlendirdiği Meksikalı ajan Javiar Pana, aslında uyuşturu ile mücadele dairesinde çalışan bir memurdur. Bu özel görev çerçevesinde Kolombiya’ya gönderilen ajan, dünyanın en büyük uyuşturucu çetesine meydan okumaktadır ve bu dizinin esas konusunu bahsi geçen mücadele oluşturur.

Game of Thrones / Dizi

Tür: Aksiyon, bilim kurgu ve dram

Mevsimlerin normaldekinden çok daha uzun sürdüğü farklı bir dünyada hükümdar olan Westeros geçmişten gelen bazı bedelleri ödediği zor bir dönemdedir. Doğaüstü güçler, şehvet, ihanet… Hepsi ile iç içe kalan bu toplumda kraliçe, kral, şövalyeler, sürgündekiler ve diğerleri ‘Demir Taht’ uğruna bir savaş başlatır. İşte, bu savaş dizinin ana konusunu oluşturuyor.

Yetenekli Bay Cage

Tür: Komedi ve aksiyon

Bu filmde rol alan Nicolas Cage, aslında bizzat kendisini canlandırıyor. Maddi açıdan zor bir süreçten geçen Cage, bu filmde para karşılığında Meksikalı zengin bir milyarderin doğum gününe davetli olarak katılmayı kabul ediyor.

Başına geleceklerden habersiz olan Cage, bu kişinin aynı zamanda büyük bir uyuşturucu baronu olduğunu bilmiyor. Ayrıca parti günü bilmesi gerektiği halde en ufak bir fikri olmayan önemli bir konu daha var. Doğum günü daveti veren bu kişi, aslında Meksika başkan adayının kızını kaçırmış ve bu konuda CIA Cage ile iletişime geçiyor. Bizi de bu maceraya konuk ediyor.

Triple Frontier

Yine bir uyuşturucu baronu filmin odak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eski özel kuvvet askeri olan dört arkadaş Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan para çalmak için birleşiyor.

Maddi zorluk içinde olan bu arkadaşlar söz konusu barondan tam olarak 75 milyon dolar gibi yüklü bir meblağ çalmak istiyor. Özenle hazırladıkları hırsızlık planı bir noktadan sonra kontrolden çıkıyor ve başlarına hiç ummadıkları işler açılıyor.