Perde Beton Nedir? Depreme Karşı Dayanıklı mıdır?

Perde beton, çok eski dönemlerden bu yana yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Bu yapı malzemesi; güçlü yanal rüzgar ve sismik kuvvetlerin etkisi altında kalma ihtimali yüksek olan çok katlı yapılarda genellikle kullanılıyor. Deprem sırasında enerjinin tümünü taşıyor.

Depreme dayanıklı yapıların oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Taşıyıcı olarak kullanılan perde beton, betonarmeyle dizayn edilmiştir. Deprem yönetmeliğinde tüm binalarda kullanılması gereken yapı malzemesi şeklinde geçiyor.

Perde Beton Avantajları Nedir?

Dayanıklı yapıların inşasında önemli rol oynayan perde betonun avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Uygulanması çok kolaydır,

Çok kısa zamanda inşa edilebilir,

Ekonomiktir,

Yatay salınımı azaltmaktadır,

Deprem hasarını minimuma indirir.

Perde beton esnek yapıdan oluşur. Bu sebeple her ebatta uygulanabilir. Aynı zamanda farklı şekillerde montajlaması da yapılabilir. Üst düzeyde koruma ve güvenlik sağlayan bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz.

Perde beton, duvarın düzlemine paralel olarak kullanılır. Yanal kuvvetlere karşı da uygulanıyor. Türkiye’nin yeryüzü koşullarına çok uygundur. Son deprem yönetmeliğinde olmasının en büyük sebebi; inşaatlardaki tehlike ve riskleri en aza indirmesinden kaynaklanmaktadır.

Perde Beton Depreme Karşı Binayı Nasıl Korur?

Bir yapıda depremin şiddetini kolonlar minimuma indirir. Kolonlar, perde beton duvarlara kıyasla çok hassas oldukları için kolay hasar alır. Bu sebeple depremlerde yatay kuvveti kesmek için perde beton kullanılmalıdır.

Çok katlı binaların dayanaklığının düşük olmasının temel sebebi tepe deplasmanının büyük olmasından kaynaklanıyor. Perde betonlar sayesinde kolonlara göre büyük olan deprem yönündeki rijitlikler deprem anında deplasmanı engeller. Bunun sonucunda yapının hasar görmesinin de önüne geçilmiş olur.

Perde Beton Kullanılma Amacı Nedir?

Perde beton, duvarın düzlemine paralel olarak kullanılmaktadır. Yanal kuvvetlere direnmeyi sağlayan bu yapı malzemesi, yatay kuvvet dirençli sistemlerde düşey şekilde uygulanır. Hem yan rüzgar yüklerinin hem de sismik hareketlerin yatay ötelenmesini sınırlandırıyor.

Perde betonlar kot altı yapılarla çevirme duvar yapılarında da kullanılıyor. Bu yapı malzemesinin 2. kalınlıkları 25 cm’den az olmamalıdır. Enine ve boyuna ise minimum 25 cm arayla bağlanması gerekiyor. 3. perde uçları 30 cm’den az olmamalıdır. Perde beton boyunun %10’u kadar perde uç elemanı dizayn edilir.

Yazımızda perde betonun ne olduğundan ve depreme karşı binayı nasıl koruduğundan bahsettik. Dilerseniz Depreme Dayanıklı Sismik İzolatör Nedir? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.