Peugeot 5008 Özellikleri ve Fiyatı

Peugeout’un yeni elektrikli motorlu SUV aracı E-5008 görücüye çıktı. Tasarım itibariyle selefine benzetilen araçta elektrikli ve hibrit motor seçenekleri bizleri bekliyor. Kutu görünümlü ve 7 koltuklu SUV araç tam bir aile otomobili!

Bu yazımızda 2024 Peugeot 5008’in özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Peugeot E-5008 Özellikleri

4.79 metre uzunluğundaki araç 1,89 metre genişlik ve 1,69 metre yüksekliğe sahip. Son zamanlarda çıkan SUV araçlarda görülen eğimli tavan tasarımı marka tarafından tercih edilmemiş.

Aracın E-3008 ile benzer tasarım çizgilerine sahip olduğunu ve iç hacmin olabildiğince geniş tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bakış açısıyla araç kutu gibi bir görünüme sahip olarak tasarlanmış.

Dış tasarımı incelerken ön tarafta bulunan kompakt far detayı dikkatinizi çekiyor. Alt kısmında ızgaraların yer aldığı tampon bölgesindeki tasarımın merkezinde Peugeot logosu bulunuyor. Aracın karakteristik özelliklerinden birisi bu kısım olarak değerlendiriliyor.

Pixel LED teknolojisinin kullanıldığı LED farların otomatik ayarlanma özelliği sayesinde karşıdan gelen sürücüler aracınızın farlarından olumsuz etkilenmiyor. Bu da sürüş kalitesini artırmayı hedefleyen bir detay.

Aracın yan tarafına baktığımızda ilk göze çarpan 19 ve 20 inçlik jantlar oluyor. Ortada yine Peugeot logosu dikkat çekiyor.

İç tasarımda 21 inç boyutunda bir ekran bizi karşılıyor. Gösterge ekranı yükseltilmiş bir biçimde direksiyonun hemen arkasında uzanıyor. Bu ekran aslında i-cockpit kapsamında normal dijital gösterge ekranı ile geniş merkezi ekranın birleşimi olarak tanımlanıyor.

Orta konsolda ise sürücüye yakın olan taraf yükseltilmiş ve küçük bir kontrol ekranı ile birlikte dokunmatik kontrol tuşlarına yer verilmiş. Burada kurulu olan düzene i-Toggles adı veriliyor. Arama yapmak, navigasyonu başlatmak gibi temel işlemler bu panel üstünden yürütülebiliyor.

Ön yolcu koltuğuna yakın olan kısımda ise kablosuz şarj bölmesi ve bardaklık mevcut. Panoramik i-Cockpit tasarımı bu aracın en önemli özelliklerinden birisi. Bunun yanında araç içinde 8 renk seçeneği ile ambiyans aydınlatma sağlanabiliyor.

VisioPark 360 desteğine sahip olan araçta tekerleklere yakın konumlarda bulunan 4 adet kamera ve toplam 12 adet sensör bulunuyor. Bu sensörler çeşitli teknolojilerle desteklenerek şerit takibi, yarı otomatik şerit değiştirme, erken hız önerisi gibi fonksiyonlar sunuyor.

Bu sayede yol durumuna göre aracınız size hızınızı düşürmenizi, şerit değiştirmeniz gerektiğinizi söyleyebiliyor. Onay verdiğiniz takdirde yarı otonom sürüş özellikleri kullanılabilir hale geliyor.

Aracın 7 koltuklu versiyonunda bagaj hacmi yaklaşık 250 litre olarak belirtilmiş. 5 koltuklu versiyonda bu rakam 740 litreye yükseliyor. Sürücü ve ön yolcu koltuğu haricindeki tüm koltukları katladığınızda 1.815 litreye kadar bagaj hacmi elde edilebiliyor. Bu şekilde tüm koltukları katladığınızda elde edilen alanın uzunluğu 2 metre olarak belirtilmiş.

Motor kısmına baktığımızda 3 tane tamamen elektrikli motor seçeneği olduğunu görüyoruz. Bu motorlardan ilki 210 HP/ 157 kW gücüne sahip olan 2 tekerlekten çekişli ve 500 km menzilli motor. İkincisinde çift motor mevcut. 4 tekerlekten çekişli 320 Hp/ 240 kW güç sunuyor. Üçüncüsü ise 660 km menzil vadeden 2 tekerlekten çekişli ve 230 Hp/170 kW güç sunan model.

İki farklı donanım paketine sahip olan araçta bu donanımlar Allure ve GT olarak isimlendiriliyor.

E-5008 Allure Özellikleri

Yarı deri kumaş döşeme

Tek renk boya

Kabartma detayı

Standart donanım

HD geri görüş kamerası

Anahtarsız çalıştırma

Arka park sensörü

i-Cockpit

2 adet 10 inçlik ekran (dijital gösterge ve multimedya)

i-Connect

19 inç alaşım jant

LED far ve stop

E-5008 GT Özellikleri

Çift renk boya (Siyah tavan)

Alcantara döşeme

20 inç alaşım jant

Pixel LED far

Ön ve arka park sensörü

Elektrikli bagaj kabağı

Isıtmalı direksiyon ve ön koltuk

Ambiyans aydınlatma

Kablosuz şarj

I-cockpit kavisli 21 inç ekran

i-Toggle ve i-Connect Advance

Peugeot 5008’in hibrit motorlu alternatifleri de mevcut. Bunlardan ilkinde 136 HP benzinli hibrit motor bulunuyor. İkincisinde 92 kW elektrik motoruna eşlik eden 150 HP’lik içten yanmalı bir motor bulunuyor.

Peugeot E-5008 Fiyatı

Aracın satış fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin henüz kesin bir açıklama olmamakla birlikte beklentiler otomobilin Eylül ayına kadar çıkmış olacağı yönünde ilerliyor. Bazı kaynaklarda Ağustos ayına işaret ediliyor.

Satış fiyatı konusunda da benzer durum mevcut. Şimdilik kesin bir rakam telaffuz etmek mümkün değil ancak beklentilerin yurt dışında 65.000 dolar seviyesinde olduğunu paylaşabiliriz. TL olarak bu beklentinin karşılığına baktığımızda yaklaşık 2.108.000 TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor.

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