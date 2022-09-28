Pinterest’te Nasıl Paylaşım Yapılır?

Pinterest’te paylaşım yapma işlemi, görsel içeriklerle gerçekleşmektedir. Pinterest; çeşitli tema ve etkinliklerle ilgili videoların, görsellerin paylaşılmasını sağlayan bir platformdur. İnsanlar, Pinterest üzerinden teknoloji, el işi, yemek gibi pek çok konuda görsel ve video oluşturup onları paylaşabiliyor.

Yalnız Pinterest’te paylaşım yapabilmek için öncelikle platform üzerinde hesap oluşturulmalıdır. Web sitesi üzerinde yer alan sağ üst köşedeki “Kaydol” butonuna tıklanır. Buradan Facebook, Google ya da e-posta üzerinden hesap oluşturulur. Hesabın oluşturulmasının ardından giriş yapılır ve aşağıda belirteceğimiz noktalar doğrultusunda paylaşım yapmaya hazır hale gelinir.

Pinterest’te Paylaşım Yapma

Pinterest’te paylaşım yapma işlemi öncesinde pano ve pin kavramlarını bilmek gerekiyor. Pano, kullanıcının hoşuna giden görsellerin iğnelendiği alandır. Pin, panolara iğnelenen görselleri ifade eder. Kullanıcı panosu üzerinden Pin gönderme işlemi şu şekilde gerçekleştirebilir;

İlk olarak panonun açılır.

Pinlerin yukarı kısmındaki “Seç” butonuna tıklanır.

Gönderilmek istenen pin seçilir.

Ekranın alt kısmında yer alan IOS paylaşım simgesi üzerine tıklanır.

Arama kutusuna dokunularak kişiler aranır. Burada Pinterest’te önerilen kişiler de seçilebilir.

Kişi seçiminin ardından “Gönder” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki sıralanan adımlar Pinterest üzerinden pinleri başka kişilerle paylaşabilmeyi gösteriyor.

Pinterest'te Pin Oluşturma

“Pinterest’te nasıl pin oluşturulur?” kullanıcıların araştırdığı konuların başında geliyor. Pinterest’te hem pin hem de pano paylaşımı kolay şekilde gerçekleşir. Pinterest hesabında oturumun açılmasıyla birlikte pano ve pin oluşturma işlemine yol açılmış olur.

Pin, platform üzerinde kaydedilen görselleri ifade eder. Pano alanındaysa kullanıcılar benzer kategoride yer alan fotoğrafları gruplara ayırır. Uygulamada kullanıcı dilediği kadar pano oluşturabilir. Pin’in oluşturulması için oturum açılması sonrasında ekranda yer alan artı butonuna tıklanmalıdır. Daha sonra pin oluşturma seçeneği üzerinden yeni pinler uygulamaya eklenebilir.

Pin oluşturma işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

Pinterest uygulamasında hesaba giriş yapılır.

Hesaba giriş yapılmasının ardından ekranın sağ alt köşesindeki artı butonu üzerine tıklanır.

“Pin Oluştur” butonuna tıklanır.

Görüntü seçilip “+” şeklinde belirtilen yere fotoğraf yüklenerek diğer adıma geçilir.

Fotoğrafla ilgili başlık ve açıklama alanı doldurulup, fotoğrafta sisteme eklenir.

Fotoğrafın sisteme eklenmesinin ardından sağ üst köşedeki menü içinden fotoğraf eklenecek pano seçilir.

Yeni pano oluşturulmak istendiği takdirde “Pano Oluştur” seçeneğine de tıklanabilir.

Sıralamış olduğumuz işlemlerin sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayıp pin oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde video paylaşımı yapmayı öğrenmek isterseniz: Pinterest Video İndirme Nasıl Yapılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.