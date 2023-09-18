Oyunlarda hile yapmayı sevenlerin duymuş olabileceği bir program var. Plitch isimli bu uygulamayı kullanarak çevrimdışı oyunlarda hile yapabiliyorsunuz. Trainer olarak adlandırılan bu üçüncü parti programlar normalde hile yapılması mümkün olmayan oyunlarda bile hile yapmanızı sağlıyor.

Buraya kadar her şey tamam ancak oyuncuların aklında bir soru işareti var. Plitch güvenilir mi? İşte bu yazımızda size Plitch’in güvenilirliğinden bahsedeceğiz.

Plitch Güvenilir Bir Program mıdır?

Cihazlarımıza üçüncü parti bir yazılım yüklediğimizde her zaman risk altındayız. Hiçbir zaman için “%100 güvenilir” ibaresini kullanamayız ancak Plitch gibi bir uygulamanın sizi direkt olarak tehdit etmeyeceğini de söyleyebiliriz. Zira Plitch hem ücretsiz versiyonuyla hem de ücretli paketiyle hizmet veren bir platform.

Yani genel olarak güvenilir diyebileceğimiz bir platform. Hile yapılan bir uygulamayı indirip kurmak istediğinizde aklınıza kötü şeyler gelmesi normal ancak Plitch bu konuda sıkı bir politika izliyor. O da şu ki, sadece çevrimdışı oyunlarda hile yapmanızı sağlıyor. Yani başka oyuncuların oyununu zehir edecek hileler Plitch’in bünyesinde bulunmuyor.

Plitch sadece çevrimdışı oyunlarda hile yapmanıza olanak tanıdığı için herhangi bir hesabınızın da ban yeme ihtimali yok. Çünkü tamamen çevrimdışı bir ortamda, sadece siz ile oyun arasında bir platform. Sizin oyundan daha çok keyif almanızı sağlayan bir uygulama. Pek çok forumda Plitch kullanan oyuncuların uygulamadan memnun oldukları, güvenilirlik zedeleyecek herhangi bir şey görmedikleri belirtilmiş.

Risk alıp almamak tamamen size kalmış ancak genelde ücretli uygulamalar kendi gelir modellerini öyle ya da böyle bir şekilde oluşturmuş oluyorlar ve deyim yerindeyse “kirli para”dan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorlar. Kimseye oyunda hile yapmasını teşvik etmiyoruz ve üçüncü parti bir yazılımı direkt olarak önermiyoruz ancak Plitch isimli uygulama gayet kullanıcı dostu bir hizmet sunuyor gibi gözüküyor.

Plitch güvenilir mi sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Plitch indirim kullanmış mıydınız? Plitch kullanmayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.