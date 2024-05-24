Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO F6 serisi özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, F6 ve F6 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşan yeni akıllı telefon serisinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Bu rehberde çoğu kişi tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız. 2023 yılının mayıs ayında iki farklı modelden oluşan POCO F5 serisi tanıtılmıştı. 23 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte ise F6 ve F6 Pro modelleri tanıtıldı. İşte yeni telefonlara dair detaylar!

POCO F6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1220 x 2712 piksel

: 1220 x 2712 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 446 PPI

: Yaklaşık 446 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus

: Corning Gorilla Glass Victus İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 90W

: 90W Yazılım : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Ağırlık : 179 gram

: 179 gram Kalınlık: 7,8 mm

Orta segment telefonlar arasında yer alan F6 modelinde Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefon 160,5 x 74,5 x 7,8 mm boyutlarında.

POCO F6 Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB Depolama : 23.999 TL

: 23.999 TL 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 25.999 TL

POCO F6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3200 piksel

: 1440 x 3200 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 526 PPI

: Yaklaşık 526 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Yazılım : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Ağırlık : 209 gram

: 209 gram Kalınlık: 8,2 mm

POCO F6 Pro Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama : 31.999 TL

: 31.999 TL 12 GB RAM + 512 GB Depolama : 33.999 TL

: 33.999 TL 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 38.999 TL

Bu rehberde POCO F6 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Yeni telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.