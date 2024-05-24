POCO F6 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde POCO F6 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte POCO marka yeni akıllı telefonlara dair detaylar!
Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO F6 serisi özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, F6 ve F6 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşan yeni akıllı telefon serisinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
Bu rehberde çoğu kişi tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız. 2023 yılının mayıs ayında iki farklı modelden oluşan POCO F5 serisi tanıtılmıştı. 23 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte ise F6 ve F6 Pro modelleri tanıtıldı. İşte yeni telefonlara dair detaylar!
POCO F6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 446 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 90W
- Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS
- Ağırlık: 179 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
Orta segment telefonlar arasında yer alan F6 modelinde Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefon 160,5 x 74,5 x 7,8 mm boyutlarında.
POCO F6 Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 23.999 TL
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 25.999 TL
POCO F6 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 526 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 14 tabanlı HyperOS
- Ağırlık: 209 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
POCO F6 Pro Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 31.999 TL
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 33.999 TL
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 38.999 TL
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Bu rehberde POCO F6 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Yeni telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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