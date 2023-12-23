İki farklı renk seçeneği ile beraber gelen Poco M6 5G özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Poco marka yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu telefon ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Poco M6 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30FPS

: 1080p 30FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30FPS

: 1080p 30FPS Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI 14

: Android 13 tabanlı MIUI 14 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,19 mm

MediaTek Dimensity 6100+ işlemciye sahip olan akıllı telefon modeli 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Cihazın dahili depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan M6 5G, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Arka yüzeyde 50 MP çözünürlüğünde ana kameranın yer aldığı cihaz 195 gram ağırlığında.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon modeli 18W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 ile beraber gelen cihaz 8,19 mm kalınlığında. Peki, 3,5 mm kulaklık girişinin yer aldığı Poco M6 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Poco M6 5G Fiyatı

Poco M6 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10.499 INR (yaklaşık 126 dolar), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 11.499 INR (yaklaşık 138 dolar), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 13.499 INR (yaklaşık 162 dolar) fiyata satılıyor.

Poco marka yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.