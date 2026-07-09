Poco X8 Pro Sadece 90 Günde 7 Bin TL Değer Kaybetti

Eğer yeni tanıtılan bir telefonu satışa çıktığı gibi satın almayı planlıyorsanız, hata yapıyor olabilirsiniz. Günümüzde pek çok telefon satışa çıktıktan sonraki ilk üç ay içerisinde ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu konuyu daha önce "Galaxy S26 Ultra Değer Kaybı" içeriğimizde gündeme getirmiştik. Şimdi ise benzer bir değer kaybı POCO X8 Pro'da yaşandı. Türkiye'de 28.999 TL başlangıç fiyatı ile satışa çıkan telefonun fiyatı 24.999 TL'ye kadar düştü.

POCO X8 Pro, 3 Ayda Ne Kadar Değer Kaybetti?

POCO X8 Pro, Türkiye'de 7 Nisan 2026'da satışa sunuldu. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip başlangıç modeli 28.999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan üst model ise 34.999 TL'den satışa çıktı. Ancak aradan geçen 92 günlük süre tabloyu ciddi oranda değiştirdi.

Günümüzde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan POCO X8 Pro, 24.999 TL'den satın alınabiliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı model ise 28.000 TL civarında satılıyor. Üstelik bu ithalatçı garantili model değil. Xiaomi Türkiye garantili versiyon için geçerli.

Model Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Farkı POCO X8 Pro

(8 GB RAM + 256 GB Depolama) 28.999 TL 24.999 TL 4.000 TL düşüş (%13,8) POCO X8 Pro

(12 GB RAM + 512 GB Depolama) 34.999 TL 28.000 TL 6.999 TL düşüş (%20)

Tablodan da görebileceğiniz üzere bu 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip POCO X8 Pro için 4 bin TL'ye denk gelen yüzde 13,8'lik bir değer kaybı anlamına geliyor. 12 GB RAM ve 512 GB'lık versiyonda ise değer kaybı yüzde 20 civarında. Bu da 7 bin TL'ye yakın bir fiyat avantajı anlamına geliyor.

POCO X8 Pro'nun satışa çıktığı 7 Nisan 2026'da dolar yaklaşık 44,6 TL seviyesindeydi. Bugün ise 46,8 TL'den işlem görüyor. Bu nedenle dolar odaklı baktığımızda yüzde 13'lük değer kaybı yüzde 18'e, yüzde 20'lik değer kaybı ise yüzde 24'e çıkıyor. Ancak biz kafa karışıklılığı yaratmamak adına TL odaklı gidelim. Peki POCO X8 Pro neden değer kaybetti.

POCO X8 Pro Neden Bu Kadar Hızlı Değer Kaybetti?

Bu hızlı düşüşün arkasında birkaç neden var. Bunlardan ilki ve en önemlisi rekabet. POCO X8 Pro, özellikleri ve fiyatı ile orta segmente konumlandırabileceğimiz bir model. Ki bu, rekabetin en yüksek olduğu pazarlardan biri. Üstelik üreticiler bu segmentte sadece rakipleriyle değil, kendileriyle de yarışıyor.

Örneğin Xiaomi'nin aynı dönemde satışa çıkan X8 Pro Max modeli, POCO X8 Pro'ya kıyasla sadece 4 bin TL daha pahalı. Bu her ne kadar az bir fark olmasa da kullanıcılar bu fiyata daha güçlü işlemci ve daha büyük batarya gibi pek çok avantaja sahip oluyor. Kaldı ki söz konusu modelin pek çok rakibi daha var.

Bu ve daha birçok neden akıllı telefon üreticilerini daha agresif politikalar izlemeye itiyor. Böylelikle TL'deki değer kaybına ve Türkiye'deki yüzde 104'ü bulan vergi oranlarına rağmen telefonların fiyatı artmıyor, aksine düşüyor. Özellikle de ilk satışa çıktığı aylarda.

POCO X8 Pro Şimdi Alınır mı?

POCO X8 Pro, özellikleri ve fiyatı ile bugün satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. Daha önce Xiaomi 17T ve Honor Power 2 gibi modellerde gördüğümüz Dimensity 8500 işlemci, 12 GB'a kadar çıkan RAM, 6.59 inç boyundaki AMOLED ekran, 100 W hızla şarj olan 6500 mAh batarya ve çok daha fazlası POCO X8 Pro'yu harika bir telefon yapıyor.

Ki bana kalırsa değeri düşebileceği kadar da düştü. Elbette 1-2 bin TL'lik farklar olabilir. Ancak POCO X8 Pro'nun değerinin bir yüzde 20 daha düşmesini beklemek doğru olmaz. Ayrıca satın alanlar için değer kaybı olarak yorumlanabilir olan bu durum almayı düşünenler için indirim olarak da yorumlanabilir.

Editörün Yorumu

Beni asıl şaşırtan ise akıllı telefonlardaki en büyük değer kaybının ilk üç ay içerisinde olması. Bu en üst segment modellerde bile durum böyle. Bu nedenle eğer aceleniz yoksa ve fiyatın açıklanmasından sonra TL'de büyük bir değer kaybı olmadıysa yeni çıkan telefonu hemen almak yerine biraz beklemeniz en doğrusu olacaktır. Bu durum Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max gibi modeller için de geçerli.