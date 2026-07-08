İkinci El iPhone mu, Sıfır Android mi? 25 Bin TL'ye Hangisi Daha Mantıklı?

Telefonlar için ayırdığı bütçe sınırlı kullanıcıların büyük bir kısmı sıfır bir Android telefon yerine ikinci el iPhone'lara yöneliyor. Peki bu gerçekten mantıklı bir hamle mi? Örneğin cebimizde 25.000 TL olduğunu varsayalım. Söz konusu fiyat bandında sıfır Android cihaz satın almak mı yoksa ikinci el iPhone almak mı mantıklı? İçeriğimizde bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz.

İkinci El iPhone mu, Sıfır Android mi Daha Mantıklı?

Akıllı telefon piyasasında fiyatların artmasıyla günümüzde 25.000 TL seviyesinde iPhone bulmak oldukça zor. Daha doğrusu Türkiye kayıtlı iPhone bulmanız neredeyse imkansız. İkinci el ürünlerin satıldığı bazı sitelerde bu fiyatlara iPhone 16 Pro bile bulabiliyorsunuz. Ancak maalesef bu tür cihazlar Türkiye kayıtlı olmadığından dört ay sonra kullanıma kapanıyor.

Tabii burada IMEI kaydı gibi konular devreye giriyor. Ancak ikinci el satın aldığınız ve halihazırda yıpranmış bir telefona 54.258 TL IMEI kayıt ücreti ödemek pek de mantıklı değil. Dolayısıyla Türkiye'de yaşıyorsanız, ileride kapanmayacak ve sizi mağdur etmeyecek resmi kayıtlı bir modele yönelmeniz gerekiyor.

Yurt içi iPhone modellerine baktığımızda ise en güncel modelin iPhone 13 olduğunu görüyoruz. İlk etapta mantıklı bir seçim gibi görünse de söz konusu telefonun 2021'de çıktığını ve neredeyse beş yaşında olduğunu da belirtmekte fayda var.

Sadece bununla da sınırlı değil. Söz konusu modelin ikinci el olduğunu ve kullanıma bağlı olarak zamanla yıprandığını da aklınızda tutmanız gerekiyor. Sonuçta sıfır bir telefon satın almıyorsunuz. Tabii yine de bu cihazlara kesinlikle alınmaz demiyoruz. Eğer gerçekten Apple tarafına karşı bir sempatiniz varsa ve Android almayı düşünmüyorsanız o zaman tercihinizi bu yönde kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak akıllı telefonlara ayıracak çok fazla bütçeniz yoksa ve sizi yıllarca götürecek bir modele ihtiyacınız varsa ikinci el iPhone satın almak yerine sıfır bir Android telefon tercih etmeniz daha mantıklı. Sıfır ürünlerde garanti hizmetinin olduğunu ve potansiyel bir arızada doğrudan yetkili servislerden onarım hizmeti alabileceğinizi de hatırlatalım.

25.000 TL ve Altına Satılan Sıfır Android Telefonlar Hangileri?

İkinci el iPhone'ların aksine 25.000 TL ve satın alabileceğiniz çok sayıda sıfır Android telefon mevcut. Burada en çok öne çıkan modelin POCO X8 Pro olduğunu söylemek mümkün. Çeşitli e-ticaret platformlarında 24.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan cihaz geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürüldü. Yani oldukça yeni bir model.

Akıllı telefon yeni olmasının yanı sıra güçlü özellikleriyle de kullanıcıları üzmüyor. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı 88 FPS'te akıcı bir seviyede çalıştırabilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi, 6.500 mAh bataryası, 50 megapiksel ana kamerası ve AMOLED ekranıyla bu fiyata satın alınabilecek en başarılı ürünlerden biri diyebiliriz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından 25.000 TL ve altına satın alabileceğiniz diğer telefon modelleri şu şekilde;

Nothing Phone 3a Lite - 24.999 TL

POCO M8 Pro - 24.999 TL

OPPO Reno 11 F - 24.959 TL

Galaxy A35 - 24.959 TL

Galaxy A54 - 24.959 TL

Galaxy M34 - 24.899 TL

Tecno Camon 40 Pro - 24.738 TL

OPPO Reno 14F - 24.499 TL

Sonuç: 25.000 TL gibi bir bütçeniz varsa yıllarca kullanılmış, güncelliğini kaybetmiş ve yıpranmış bir iPhone satın almak yerine POCO X8 Pro gibi yeni çıkmış, sıfır ve aynı zamanda çok güçlü bir telefon tercih etmeniz çok daha mantıklı bir seçim olacaktır.

Editörün Yorumu

iPhone'ları çok seviyorum. Ancak bu durum sınırlı bütçem varken gidip 5 yaşında bir iPhone alacağım anlamına gelmiyor. Şahsen 25.000 TL seviyesinde bir bütçem olsa yazıda da bahsettiğim gibi güncelliğini kaybetmiş ikinci el bir iPhone almak yerine POCO X8 Pro'yu alır geçerim. Akıllı telefon fiyatına göre gerçekten çok başarılı. Üstelik mart ayında çıktı. Yani çok yeni bir ürün.