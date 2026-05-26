Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Değeri 90 Günde 27 Bin TL Düştü

Samsung'un Galaxy S26 serisini tanıtmasının üzerinden tam üç ay geçti. Şirket bu seride üç farklı modelle karşımıza çıktı ve zaman olduğu gibi ailenin en iddialı modeli Galaxy S26 Ultra oldu. Söz konusu model sahip olduğu özellikler ve performansı ile çıkar çıkmaz dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. Ancak Samsung’un en güçlü telefonu bile değer kaybından kurtulamadı. Galaxy S26 Ultra, daha piyasaya çıkalı çok uzun süre geçmeden ciddi bir fiyat düşüşü yaşadı.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Kadar Değer Kaybetti?

Samsung Galaxy S26 Ultra, Türkiye’de üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuldu. Telefonun başlangıç modeli 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 109 bin 999 TL fiyat etiketine sahipti. 512 GB model 121 bin 999 TL’den 1 TB depolama alanına sahip model ise 139 bin 999 TL’den satışa çıktı. Kıyaslamak gerekirse Apple'ın en güçlü telefonu olan iPhone 17 Pro Max'in 256 GB'lık versiyonu aymı tarihlerde 106.999 TL'ye alınabiliyordu.

Peki aradan geçen üç ayın ardından 26 Mart itibariyle durum ne? Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip modeline baktığımızda güncel satış fiyatının 83.499 TL olduğunu görüyoruz. Bu söz konusu modelin 26.500 TL değer kaybettiği anlamına geliyor. Yine kıyas yapmak gerekirse 256 GB'lık iPhone 17 Pro Max'in güncel satış fiyatı ise 114.499 TL. Yani telefonun fiyatı 8.000 TL artmış. Tüm modellerde sie durum şöyle

Model Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Farkı Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM + 256 GB 109.999 TL 83.499 TL Yaklaşık 26.500 TL Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM + 512 GB 121.999 TL 97.599 TL Yaklaşık 24.400 TL Galaxy S26 Ultra 16 GB RAM + 1 TB 139.999 TL 115.599 TL Yaklaşık 24.400 TL

Eğer bir Galaxy S26 Ultra satın almayı düşünüyorsanız bu harika bir haber. Enflasyona ve doların 43.88 TL'den 45.88 TL'ye çıkmasına rağmen Samsung'un en güçlü telefonunu artık neredeyse 27 bin TL daha ucuza satın alabilirsiniz. Peki ya halihazırda bu telefonu satın alan kişiler ne olacak? Telefon dediğimiz şey altın gibi bir yatırım aracı değil. Bu nedenle değerini sürekli koruması ya da artırması beklenemez.

Ancak sadece 90 gün içerisinde yüzde 20'ye yakın değer kaybeden bir telefon kullanıcıları rahatsız edebilir. Özellikle de telefonunu bir ya da iki sene içerisinde yenilemeyi düşünen kişileri. Çünkü değer kaybı ikinci el pazarını ve eskiyi getir yenisini götür kampanyalarındaki telefon değerini oldukça etkiliyor.

Galaxy S26 Ultra Neden Bu Kadar Hızlı Ucuzladı?

Galaxy S26 Ultra'daki değer kaybının nedeni için elimizde resmi bir açıklama yok. Ancak akla gelen ilk neden satışların pek de beklentileri karşılamaması. Türkiye'de herhangi bir akıllı telefonun iPhone ile aynı fiyata ya da daha pahalıya satılması durumunda tüketicilerin tercihi o telefondan yana kullanma ihtimali oldukça düşük.

Bu sizin için geçerli olmayabilir ve hatta böyle yazmam bile sizi kızdırabilir ama durum böyle. "Ben o paraya iPhone alırım." düşüncesi ülkemizde oldukça yaygın. Bu nedenle S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max'ten 3 bin TL daha pahalı olduğunda kullanıcılar iPhone'u tercih ediyor.

Ki değer kaybının daha az olması, daha uzun süre yazılım desteği sunması gibi artıları göz önünde bulunduracak olursak bu pek de şaşırtıcı değil. Ben de Türkiye'de yaşayan bir kullanıcı olsam ve zorunluluğum yoksa ticari olarak daha mantıklı olanı tercih ederdim.

Galaxy S26 Ultra Şimdi Alınır mı?

Galaxy S26 Ultra hala çok güçlü bir telefon ve Android'in en iyi modellerinden biri. Ancak bana göre sadece finansal bir kaygınız yoksa satın alınabilir bir model. Örneğin "ben aldığım telefonu yıllarca bozulana kadar kullanıyorum" diyorsanız bu telefon kesinlikle sizi üzmeyecektir.

Benzer şekilde fiyat sizin için belirleyici bir unsur değilse de S26 Ultra sizin için doğru seçim olabilir. Ancak bütçeniz biraz daha kısıtlıysa beklemek ya da doğrudan daha "eski" Android modellere yönelmek sizin için daha doğru bir seçim olacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S26 Ultra kelimenin tam anlamıyla harika bir telefon. Ancak bu değer kaybıyla benim satın alacağım bir telefon olmazdı. Yurt dışında şartlar ne olursa olsun Türkiye'de akıllı telefon fiyatları küçük bir servet değerinde. Ben kendi adıma aldığım bir ürünün bu kadar değer kaybetmesini istemezdim. Özellikle de en büyük rakibi piyasa değerini koruyor hatta artırıyorken.