Togg T10X vs Tesla Model Y! Hangisi Alınır?

Türkiye'de elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı modeller arasında Tesla Model Y ve Togg T10X yer alıyor. Bu iki model kağıt üzerindeki verileri ile birbirine yakın görünse de günlük kullanım deneyiminde önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Biz de bu farkları ortaya koyarak detaylı bir karşılaştırma hazırladık.

Tesla Model Y mi, Togg T10X mi?

Togg T10X ülkemizde 1 milyon 909 bin TL'lik bir giriş fiyatına sahip. Ancak bu fiyat tabii ki 323 kilometre menzil sunan V1 Standart Menzil versiyon için geçerli. Daha fazla menzil ve teknoloji istediğimizde 2 milyon 411 bin TL fiyata sahip olan V2 Uzun Menzil'e yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada da 2 milyon 475 bin TL'lik fiyatı ile Tesla Model Y karşımıza çıkıyor.

Karşılaştırmamızda fiyatları ve özellikleri çok daha yakın olduğu için Tesla Model Y'nin Arkadan Çekiş versiyonuna karşılık Togg T10X V2 Uzun Menzil versiyonunu ele almak mantıklı olacaktır. Böylece iki aracı gerçekten kıyaslanabilir bir bütçe aralığında değerlendirmiş oluyoruz.

Hangi Modelin Tasarımı Daha İyi?

Tasarım zevk meselesi, o yüzden net bir kazanan seçmek zor. Togg T10X ilk bakışta daha geleneksel bir SUV karakteri sunuyor. Keskin omuz çizgileri ve yüksek oturma pozisyonu ile yerli elektrikli otomobil sağlam bir duruşa sahip. Tesla Model Y ise farklı bir yaklaşım izliyor. Alçak tavan çizgisi ve aerodinamik gövdesi ile "ya sev ya nefret et" tasarım felsefesine çok daha yakın bir model. Bu nedenle Togg burada biraz daha öne çıkıyor.

Kazanan: Togg T10X

Hangi Model Daha Kullanışlı?

Bu bölümde Tesla Model Y net bir şekilde önde. Boyutları ile daha geniş bir yaşam alanı sunan Model Y, özellikle bagaj hacminde T10X'in oldukça önünde. Arka bagaja ek olarak ön taraftaki "frunk" bölümü de günlük kullanımda pratik bir avantaj sunuyor. 854 litrelik bagaj hacmine ek ön bölümdeki 117 litrelik yükleme alanı ile Tesla bu konuda oldukça iddialı.

Kazanan: Tesla Model Y

Hangi Modelin İç Mekanı Daha İyi?

İki otomobilin felsefesi burada tamamen ayrılıyor. TOGG T10X, geleneksel otomobil kullanıcılarını yabancı hissettirmeyecek bir kokpit sunuyor. Sürücü ekranı, merkezi ekran ve fiziksel kontrol alışkanlıkları belirli ölçüde korunmuş durumda. Tesla ise mümkün olan her şeyi merkez ekrana taşıyor ve ilk günlerde bir alışma süreci gerektiriyor.

Malzeme kalitesi ve işçilik konusunda TOGG'un beklentilerin üzerinde bir iş çıkardığını söylemek mümkün. Özellikle ilk nesil bir ürün olduğu düşünüldüğünde kabin hissi oldukça başarılı. Tesla'nın minimalist tasarımı ise herkese göre değil.

Kazanan: Togg T10X

Hangi Modelin Yazılımı ve Teknolojisi Daha Önde?

Karşılaştırmanın belki de en kritik noktası yazılım olabilir. Tesla yıllardır yalnızca otomobil değil aynı zamanda bir yazılım şirketi gibi çalışıyor. Araç satın aldıktan sonra gelen güncellemelerle yeni özellikler kazanabiliyor. Mobil uygulama deneyimi de sektördeki en başarılı örneklerden biri.

Togg tarafında ise Trumore ekosistemi dikkat çekiyor. Yerel servislerle entegrasyon ve Türkçe kullanım deneyimi önemli avantajlar arasında. Genel sistem akıcılığı, güncelleme sıklığı ve uygulama deneyimi söz konusu olduğunda ise Tesla'nın bu konuda net bir şekilde önde olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan: Tesla Model Y

Hangi Modelin Performansı Daha İyi?

Her iki araç da günlük kullanım için yeterli performansı sunuyor. Şasi ve yüksek hızlarda sunduğu daha dengeli sürüş ile Model Y daha önde. T10X ise sahip olduğu direksiyon tepkileriyle oldukça başarılı. Şehir içi kullanımda çoğu sürücü için fark büyük olmayacak, ancak sürüş dinamiklerine önem veren kullanıcıların Tesla'yı daha çok beğeneceğini düşünüyoruz. 0-100 km/s hızlanma ve maksimum hız verilerinde de Tesla'nın küçük de olsa bir avantajı bulunuyor.

Kazanan: Tesla Model Y

Hangi Modelin Enerji Verimliliği Daha Yüksek?

Elektrikli otomobillerde yalnızca batarya büyüklüğü değil enerji verimliliği de önemli. Tesla uzun yıllardır bu konuda sektörün referanslarından biri konumunda. ABD'li üretici, benzer batarya kapasitesiyle daha düşük tüketim değerleri elde edebiliyor. TOGG T10X günlük kullanımda tatmin edici menzil sunuyor, ancak özellikle yüksek hızlarda Tesla'nın verimlilik avantajı hissediliyor. Uzun yol kullanımlarında fark daha da belirgin hale geliyor.

Kazanan: Tesla Model Y

Hangi Modelin Şarj Ekosistemi Daha Yaygın?

Bir elektrikli otomobilin en önemli özelliklerinden biri şarj altyapısı. Tesla'nın Supercharger ağı dünya genelinde markanın en büyük kozlarından biri. Şarj planlamasının araç tarafından otomatik yapılması kullanıcı deneyimini ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Ancak ülkemizde şu an için sadece 31 adet Supercharger noktası bulunuyor. Togg kullanıcıları ise Trugo ağından faydalanabiliyor ve marka tüm Türkiye'de kurduğu şarj ağı ile bu konuda birkaç adım önde.

Kazanan: Togg T10X

Togg T10X ve Tesla Model Y Teknik Özellik Karşılaştırması

Özellik Tesla Model Y Togg T10X V2 RWD Motor gücü 218 beygir 218 beygir Tork 420 Nm 350 Nm 0-100 km/s hızlanma 7,8 saniye 8 saniye Maksimum hız 201 km/s 185 km/s Batarya kapasitesi 62,5 kWh 89,6 kWh Menzil 534 km 523 km Enerji tüketimi 13,1 kWh/100km 19,7 kWh/100km Uzunluk 4.797 mm 4.599 mm Genişlik 1.982 mm 1.885 mm Yükseklik 1.621 mm 1.670 mm Bagaj hacmi 971 litre 441 litre Fiyat 2 milyon 474 bin 985 TL 2 milyon 411 bin TL

Eğer aynı paralar verilecekse burada kazanan Tesla Model Y oluyor. Özellikle yazılım, verimlilik ve performans konusunda oldukça önde olduğunu söyleyebiliriz.

TOGG T10X ise daha geleneksel SUV karakteri, yerel servis avantajı ve Türk kullanıcı alışkanlıklarına daha yakın yapısıyla gerçekten iyi bir otomobil. Düşük menzil sizin için sorun değilse ve aracı çoğunlukla şehir içi ulaşım için kullanacaksanız, 1,9 milyon TL'ye satılan Togg'un standart menzilli versiyonu da iyi bir tercih olacaktır.

Editörün Yorumu

Sayılara bakıldığında tablo nettir: Tesla Model Y verimlilik, yazılım ve performans başlıklarında Togg T10X'in önünde. Ama bu üstünlük, T10X'i göz ardı edilecek bir araç yapmıyor. İlk yerli elektrikli otomobil olarak Togg'un kokpit hissini ve malzeme kalitesini bu seviyeye taşımış olması aslında küçümsenecek bir başarı değil.

İki aracı birbirinden ayıran asıl şey belki de fiyat etiketinden çok sahiplik deneyimi. Tesla'nın Türkiye'deki servis ağı ve Supercharger sayısı henüz sınırlı, bu da özellikle şehir dışına sık çıkan kullanıcılar için bir risk unsuru. Togg'da ise Trugo altyapısı ve yerli servis noktaları bu konuda rahatlık sağlıyor. Öte yandan ilk nesil bir ürün olarak T10X'in ikinci el değerinin nasıl şekilleneceği, Tesla gibi oturmuş bir markaya kıyasla hâlâ belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak yazılım deneyimini, uzun yol verimliliğini ve global bir ekosistemi önceliklendiren kullanıcılar için Tesla Model Y daha mantıklı bir seçim. Şehir içi kullanımı, yerli servis güvencesini ve daha geleneksel bir sürüş hissini önemseyenler içinse Togg T10X gerçekten güçlü bir alternatif olarak masada duruyor.