POCO F8 Ultra vs REDMAGIC 11 Pro : Oyun İçin Hangisi Daha Mantıklı?

Yeni bir telefon almak istiyorsanız ve önceliğiniz performanssa POCO F8 Ultra ile REDMAGIC 11 Pro arasında kalmanız oldukça olası. İki model de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle geliyor ve özellikle mobil oyunlardaki performanslarıyla öne çıkıyor. Peki POCO F8 Ultra mı REDMAGIC 11 Pro mu? Oyun ve günlük kullanım için hangisinin daha iyi olduğunu bu içerikte araştırdık.

POCO F8 Ultra ve REDMAGIC 11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik POCO F8 Ultra REDMAGIC 11 Pro Ekran Boyutu 6,9 inç AMOLED 6,85 inç BOE X10 AMOLED Ekran Çözünürlüğü 2608 x 1200 piksel 2688 x 1216 piksel Yenileme Hızı 120Hz 144Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 + RedCore R4 RAM / Depolama 12 GB + 256 GB / 16 GB + 512 GB 12 GB / 16 GB / 24 GB, 1 TB'a kadar Arka Kamera 50 MP ana + 50 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş 50 MP ana + 50 MP ultra geniş + yardımcı kamera Ön Kamera 32 MP Ekran altı ön kamera Batarya 6.500 mAh 7.500 mAh Şarj 100W kablolu, 50W kablosuz 80W kablolu, 80W kablosuz Soğutma Büyük soğutma sistemi, Game Turbo AquaCore sıvı soğutma + fan Suya Dayanıklılık IP68 IPX8 Kulaklık Girişi Yok Var Başlangıç Fiyatı 53.999 TL 58.799 TL

Tabloya baktığımızda iki telefonun da kağıt üzerinde canavar gibi olduğunu görüyoruz. Ancak aynı işlemciyi kullanmalarına rağmen bu iki model birbirinden çok farklı felsefelerle tasarlanmış. POCO F8 Ultra, oyun performansı güçlü bir amiral gemisi. REDMAGIC 11 Pro ise oyun için tasarlanmış ve geri kalan her şeyi bu amaca göre şekillendirmiş bir oyun makinesi. Bu ayrımı akılda tutarak detaylara geçelim.

POCO F8 Ultra vs REDMAGIC 11 Pro: Hangisinin Performansı Daha İyi?

İki telefon da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alıyor. Yani antutu ve Geekbench gibi sentetik testlerde birbirlerine çok yakın sonuçlar veriyorlar. Ancak oyun tarafında işin rengi değişiyor. Çünkü asıl fark işlemcinin kendisinde değil o işlemcinin gücünü ne kadar süre koruyabildiğinde ortaya çıkıyor.

REDMAGIC 11 Pro bu noktada bir adım öne geçiyor. Telefonun içinde işlemciye eşlik eden RedCore R4 adında özel bir çip bulunuyor. Bu çip dokunmatik tepkileri, ses işlemeyi ve ışıklandırma gibi yan görevleri üstlenerek ana işlemcinin yükünü hafifletiyor. Buna bir de birazdan detaylandıracağım agresif soğutma sistemi eklenince REDMAGIC 11 Pro, uzun oyun seanslarında performansını POCO'ya göre çok daha stabil koruyor.

POCO F8 Ultra ise kötü bir performans sunmuyor, aksine kısa ve orta uzunluktaki oyun seanslarında REDMAGIC ile arasında hissedilir bir fark yok. Telefondaki VisionBoost D8 grafik çipi de özellikle yüksek FPS modlarında ve görüntü iyileştirmede POCO'ya ekstra bir koz veriyor. Ancak 40-50 dakikayı aşan yoğun seanslarda telefon ısındıkça performansını kademeli olarak düşürüyor. Yani günde bir iki saat oyun oynayan kullanıcı bu farkı zor hisseder ama uzun süre rekabetçi oyun oynayanlar hissedecektir.

POCO F8 Ultra vs REDMAGIC 11 Pro: Hangisinin Soğutma Sistemi Daha İyi?

Oyun telefonu ile amiral gemisi arasındaki en net ayrım soğutma tarafında ortaya çıkıyor. REDMAGIC 11 Pro, seri üretime giren ilk sıvı soğutmalı telefon olma unvanını taşıyor. AquaCore adı verilen bu sistemde gerçek anlamda bir sıvı, işlemcinin ürettiği ısıyı gövdeye dağıtıyor. Buna bir de saniyede 24 bin devire kadar çıkabilen dahili fan eşlik ediyor. Sonuç olarak telefon tam yük altında bile elinizi rahatsız etmeyecek sıcaklıklarda kalabiliyor.

POCO F8 Ultra tarafında ise geniş bir buhar odası kullanılıyor. Bu sistem günlük kullanım ve normal oyun seansları için fazlasıyla yeterli. Ancak fan gibi aktif bir soğutma çözümü olmadığı için uzun seanslarda REDMAGIC ile arasındaki fark açılıyor. Özellikle yaz aylarında ve şarjda oyun oynama gibi senaryolarda bu fark daha da belirginleşiyor.

POCO F8 Ultra vs REDMAGIC 11 Pro: Hangisinin Ekranı Daha İyi?

Ekran tarafında iki telefon da AMOLED panel kullanıyor ve ikisi de son derece kaliteli. Ancak oyun odaklı bakıldığında REDMAGIC 11 Pro'nun iki önemli avantajı var. Birincisi 144Hz yenileme hızı. POCO'nun 120Hz'lik paneline karşı bu fark özellikle rekabetçi FPS oyunlarında hissediliyor.

İkincisi ise ekran altı ön kamera. REDMAGIC'in ekranında çentik ya da delik bulunmuyor. Yani oyun oynarken görüş alanınızı kapatan hiçbir şey yok. Kesintisiz ekran deneyimi özellikle yatay modda oynanan oyunlarda ciddi bir konfor sağlıyor.

POCO F8 Ultra'nın ekranı ise parlaklık tarafında öne çıkıyor. 3500 nit tepe parlaklığa ulaşabilen panel güneş altında bile rahatça görülebiliyor. HyperRGB panel yapısı sayesinde renk üretimi de oldukça başarılı. Yani dışarıda çok vakit geçiren ve telefonda film dizi izleyen biriyseniz POCO'nun ekranı sizi daha çok memnun edecektir.

POCO F8 Ultra vs REDMAGIC 11 Pro: Hangisinin Bataryası Daha İyi?

Batarya tarafında REDMAGIC 11 Pro, 7.500 mAh'lik kapasitesiyle açık ara önde. POCO F8 Ultra'nın 6.500 mAh'lik bataryası da kesinlikle küçük değil ancak aradaki 1.000 mAh'lik fark uzun oyun seanslarında kendini gösteriyor. Üstelik REDMAGIC'in şarjda oyun oynarken bataryayı devre dışı bırakıp telefonu doğrudan adaptörden besleyen bypass şarj özelliği de var.

Bu hem ısınmayı azaltıyor hem de pil ömrünü koruyor. Şarj hızında ise ilginç bir tablo var. Kablolu tarafta POCO 100W ile REDMAGIC'in 80W'ının önünde. Ancak kablosuz tarafta REDMAGIC 80W ile POCO'nun 50W'ını geride bırakıyor. Günlük kullanımda iki telefon da bir saatten kısa sürede tamamen doluyor. Yani şarj hızı bu karşılaştırmada belirleyici bir unsur değil.

POCO F8 Ultra vs REDMAGIC 11 Pro: Hangisinin Kamerası Daha İyi?

Gelelim REDMAGIC'in en zayıf karnına. Oyun telefonları genellikle kamerayı ikinci plana atar ve REDMAGIC 11 Pro da bu geleneği bozmuyor. Telefonun 50 MP'lik ana kamerası gündüz çekimlerinde iş görüyor ancak düşük ışık performansı, video kalitesi ve renk tutarlılığı amiral gemisi seviyesinin gerisinde.

Ekran altı ön kamera ise oyunda avantajken selfie tarafında dezavantaja dönüşüyor. Ekranın altından çekim yapan kamera detay kaybı yaşıyor ve görüntü kalitesi belirgin şekilde düşük. POCO F8 Ultra ise kamera tarafında tam bir amiral gemisi gibi davranıyor.

OIS destekli 50 MP Light Fusion 950 ana sensör, 5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü sistem her senaryoda başarılı sonuçlar veriyor. 32 MP ön kamera da video görüşmeler ve selfie'ler için fazlasıyla yeterli. Kamera sizin için önemliyse bu karşılaştırmanın kazananı net şekilde POCO.

Hangisinin Yazılımı ve Günlük Kullanımı Daha İyi?

REDMAGIC 11 Pro her ne kadar güçlü olsa da günlük kullanımda bazı tavizler istiyor. Telefon 230 gramın üzerindeki ağırlığı ve keskin hatlı tasarımıyla cepte ve elde POCO'ya göre daha hantal. RedMagic OS arayüzü oyun tarafında sunduğu detaylı kontrollere rağmen genel kullanımda Xiaomi'nin HyperOS'una göre daha az rafine.

Güncelleme politikası tarafında da POCO daha uzun ve düzenli destek sunuyor. Ayrıca IPX8 sertifikası suya karşı koruma sağlasa da toza karşı sertifikasyon bulunmuyor. POCO'nun IP68 sertifikası bu noktada daha kapsamlı.

REDMAGIC'in günlük kullanımdaki artıları da yok değil. Kulaklık girişinin hala yerinde duruyor olması kablolu kulaklıkla oynayanlar için ciddi bir artı. Omuz tetikleyicileri sadece oyunda değil kestirme tuş olarak günlük kullanımda da işe yarıyor. Ancak genel tabloya baktığımızda her gün elinizde taşıyacağınız telefon olarak POCO F8 Ultra daha dengeli bir deneyim sunuyor.

POCO F8 Ultra ve REDMAGIC 11 Pro'nun Güncel Fiyatı Ne Kadar?

Model Güncel Fiyat POCO F8 Ultra 12 GB + 256 GB Yaklaşık 56.500 TL POCO F8 Ultra 16 GB + 512 GB Yaklaşık 57.800 TL REDMAGIC 11 Pro 12 GB + 256 GB Yaklaşık 57.000 - 62.000 TL REDMAGIC 11 Pro 16 GB + 512 GB Yaklaşık 69.000 TL

Burada dikkat çeken iki detay var. Birincisi POCO F8 Ultra'nın 512 GB'lık modeli ile 256 GB'lık modeli arasındaki farkın neredeyse kapanmış olması. Xiaomi'nin resmi mağazasında 16 GB + 512 GB model şu an 57.800 TL bandında satılıyor.

Bu da POCO tarafında üst modeli almayı çok daha mantıklı hale getiriyor. İkinci detay ise REDMAGIC'in üst modelinin 69 bin TL bandına dayanması. İki telefonun eşdeğer 512 GB versiyonları arasında 11 bin TL'yi aşan bir fark oluşmuş durumda. Fiyatlar mağazadan mağazaya değiştiği için satın almadan önce güncel etiketleri kontrol etmenizde fayda var.

POCO F8 Ultra mı REDMAGIC 11 Pro mu Alınmalı?

Gelelim asıl soruya. Bana soracak olursanız bu karşılaştırmanın cevabı telefonu günde kaç saat ve ne için kullandığınıza göre değişiyor. Örneğin gerçekten de önceliğiniz oyun ise sizin için en iyi telefon tartışmasız REDMAGIC 11 Pro. Evet, POCO F8 Ultra da oldukça başarılı bir model ama uzun kullanımda 11 Pro'nun soğutma sistemi ile mücadele etmesi imkansız.

Size oyunlarda en stabil FPS değerlerini verecek telefon bu. Ayrıca sahip olduğu tetik tuşları, 144Hz tazeleme hızı ekran ve daha büyük batarya ile tam bir oyun telefonu. POCO F8 Ultra ise günlük kullanımda daha sade bir ürün isteyenler için mantıklı bir seçenek. Daha bir kamera, yazılım, tasarım, suya dayanıklılık ve genel kullanım deneyimi ile açık ara önde. Günün sonunda karar ise tamamen size ait.

Editörün Yorumu

Ben bu iki telefona baktığımda aslında sorunun "hangisi daha iyi" değil "sen nasıl bir kullanıcısın" olduğunu görüyorum. REDMAGIC 11 Pro mühendislik olarak gerçekten etkileyici bir cihaz. Seri üretim bir telefona sıvı soğutma ve fan koymak cesur bir hamle ve karşılığını da veriyor. Ancak bu telefon herkese göre değil. Kamera performansından yazılım deneyimine kadar pek çok alanda oyun uğruna taviz veriyor.

POCO F8 Ultra ise bana göre bu karşılaştırmanın sessiz kazananı. Çünkü oyun performansında REDMAGIC'e çok yakın durup diğer her alanda onu geçiyor. Üstelik güncel fiyat tablosu da POCO'dan yana. Eğer mobil oyun sizin için bir yaşam tarzıysa ve günde saatlerinizi rekabetçi oyunlarda geçiriyorsanız REDMAGIC 11 Pro alın, pişman olmazsınız. Ama oyun hayatınızın tamamı değil bir parçasıysa POCO F8 Ultra ile hem daha az ödeyecek hem de daha komple bir telefon kullanacaksınız.