Poco X8 Pro Max vs Galaxy S24! Hangisi Satın Alınır?

Akıllı telefon pazarında rekabet bir hayli fazla. Bu nedenle kullanıcılar bir model satın almadan önce kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Bu içeriğimizde performans açısından birbirlerine fazlasıyla yakın olan POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24'ü karşılaştıracağız ve hangisini satın almanız gerektiğini inceleyeceğiz. İşte merak edilen detaylar!

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24 Özellikleri Neler?

Özellik POCO X8 Pro Max Galaxy S24 Ekran Büyüklüğü 6,83 inç 6,2 inç Ekran Çözünürlüğü 1.5K 1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi AMOLED AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz İşlemci (Yonga Seti) Dimensity 9500s Exynos 2400 RAM 12 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı 50 MP geniş açılı + 10 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı Ön Kamera 20 MP 12 MP geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi 8.500 mAh 4000 mAh Şarj Hızı (Hızlı Şarj) 100W Hızlı Şarj 25W İşletim Sistemi Android 16 tabanlı HyperOS 3 (4 Yıl Android ve 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi) Android, One UI (7 yıl güncelleme desteği)-

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24'ün Ekranları Nasıl?

POCO X8 Pro Max 6,83 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekrana sahip. Buna karşılık Galaxy S24 ise 6,2 inçlik FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz tazeleme hızlarını destekleyen AMOLED bir panelle karşımıza çıkıyor. İki model genel olarak benzer ekran performansı sunsa da ekran boyutunun ve çözünürlüğünün biraz daha fazla olması nedeniyle POCO X8 Pro Max daha fazla öne çıkıyor.

Kazanan: Ekran boyutunun ve çözünürlüğünün daha fazla olması nedeniyle POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24'ün İşlemcileri Nasıl?

POCO X8 Pro Max'te kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 9500s. 3 nm mimariyle üretilen bu yonga seti 4 nm tabanlı veya daha eski donanımlara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Oyun performansındaysa Genshin Impact'i 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Galaxy S24'te ise 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Exynos 2400 bulunuyor. Bu işlemci de oyunu 60 FPS'te oynatabiliyor. Ancak zaman zaman kare hızlarında düşüşlerin olduğunu görebiliyoruz. Yani akıcı olsa da stabilite açısından en azından Genshin Impact'te bir nebze olsun POCO X8 Pro Max'in gerisinde kalıyor.

Kazanan: Oyunları daha stabil çalıştırdığı için POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24'ün Kameraları Nasıl?

İki akıllı telefonun kameralarını karşılaştırdığımızda Galaxy S24'ün biraz daha dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Zira modelde 50 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Buna karşılık POCO X8 Pro Max'te 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörleri kullanılıyor. Yani Xiaomi'nin telefonda hem bir telefoto sensörü yok, hem de ultra geniş açı lensinin çözünürlüğü daha düşük.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza yarıyor.

Kazanan: Telefoto sensörünün bulunması ve aynı zamanda ultra geniş açı lensinin çözünürlüğünün daha yüksek olması nedeniyle Galaxy S24.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24'ün Bataryaları Nasıl?

Galaxy S24'te 25W hızlarında şarj olabilen 4.000 mAh'lik bir batarya tercih edilmişti. POCO X8 Pro Max'te ise 100W hızlarını destekleyen 8.500 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Yani burada hem şarj hızlarının hem de pil kapasitesinin yüksek olması nedeniyle dikkatlerimizi çekmeyi başaran model POCO X8 Pro Max oldu.

Kazanan: Pil kapasitesinin ve şarj hızlarının çok daha yüksek olması nedeniyle POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S24'ün Fiyatları Kaç TL?

POCO X8 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonunu an itibariyla çeşitli e-ticaret platformlarında 37.000 TL seviyelerinden bulabiliyorsunuz. Galaxy S24'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü ise benzer şekilde 36.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Burada Galaxy S24'ün başlangıç fiyatı daha uygun gibi görünse de kullanılan RAM ve depolama kapasitelerini göz önünde bulundurarak POCO X8 Pro Max'in daha uygun bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1.000 TL gibi bir farkla hem 12 GB hem de 256 GB depolamalı bir cihaz satın alabiliyorsunuz.

Kazanan: Galaxy S24'ten 1.000 TL gibi pahalı olsa da daha fazla bellek ve RAM kapasitesi sunduğu için POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max mi Galaxy S24 mü Hangi Telefonu Satın Almalısınız?

Bu iki akıllı telefonun teknik özelliklerini karşılaştırdığımda en mantıklı seçimin POCO X8 Pro Max olduğunu söyleyebilirim. Özellikle modelin en fazla öne çıktığı alan bana göre bataryası oldu. Bunu biraz daha açarsak cihaz, rakibinden dört kat daha yüksek şarj hızlarını destekliyor ve aynı zamanda iki katından daha fazla bir batarya kapasitesine sahip. Benzer şekilde işlemcisi de oyunları daha stabil oynatabilecek yetenekte diyebilirim.

POCO X8 Pro Max'le ilgili aklımdaki tek soru işareti ise kamerası. Bu alanda Galaxy S24 daha başarılı. Doğal olarak kamera performansına önem veren kullanıcıların bu modeli tercih etmesi daha mantıklı olacaktır. Bunun dışında ekran, işlemci, batarya ve fiyat gibi konularda Xiaomi'nin telefonunun daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Kazanan: Kamera performansında geri kalsa da diğer alanlarda çok daha başarılı olduğundan POCO X8 Pro Max.

Editörün Yorumu

İki akıllı telefonun fiyatları birbirine oldukça yakın. Bu nedenle karşılaştırma yaparken en ufak fark bile göze batabiliyor. Bu iki model özelinde beni en çok etkileyen detay batarya performansı oldu. Zira POCO X8 Pro Max çok daha büyük bir pile sahip ve şarj hızları da benzer şekilde çok yüksek. Eğer benzer paraları ödeyeceksem her zaman pili daha büyük modeli tercih ederim.