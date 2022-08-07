Podcast Nedir? Podcast Nasıl Dinlenir?

Podcast, kısaca anlatmak gerekirse çeşitli konuları ele alan ve farklı konseptlerde düzenlenebilen sesli kayıtlardır diyebiliriz. Yani podcast nedir sorusunun en iyi cevabı "sesli bloglama" olacaktır. Kelime anlamıyla podcast ne demek diye merak ediyorsanız, sorunuzun cevabı iPod'ların yükselişinde saklı. Apple'ın öncü cihazları iPod'lar ilk defa ortaya çıktığında popülerleşen podcast kavramı, cihazın ismini taşıyan pod ve canlı yayın anlamına gelen cast kelimelerinden oluşuyor. Podcast listelerinde genellikle her bölüm farklı konular işleniyor. Siyaset, bilim, spor, komedi, kültür, felsefe ve çok daha fazlasını içeren podcast konuları, her insanın zevkine uygun bir podcast bulmasını sağlıyor.

Podcast Nasıl Dinlenir?

Podcast dinlemek için birden farklı seçenek bulunuyor. Müzik ve sesli kayıt platformları, podcast dinlemek için en çok öne çıkan mecralar arasında yer alıyor. Ayrıca podcastleri çeşitli ses kayıt formatlarında telefonunuza, bilgisayarınıza veya iPod benzeri müzik oynatıcılara kaydederek dinleyebilirsiniz. Ses yüklemeye imkan sağlayan çoğu platform podcast hizmeti de veriyor. İlgi alanlarınızı ve takip etmek istediğiniz kişileri kolayca belirleyip istediğiniz podcasti onlarca farklı yoldan dinleme imkanınız bulunuyor.

İşte online olarak podcast dinleyebileceğiniz platformlar:

Spotify

Apple Podcasts

Stitcher

Audible

Google Podcasts

Tuneln Radip

IP Streaming

Podcast Nasıl Yapılır?

Podcast dünyasına dalan çoğu kişi "Bunu ben de yapabilirim!" düşüncesine kapılıyor. Gerçekten de podcast yapmak fazlasıyla kolay. Fakat uzun süredir bu işi yapanlara göre istikrarlı olmak çok zor. Biz de podcast nasıl yapılır sorusunu cevaplandırmak için size özel bir rehber oluşturduk.

1-Podcast Konunuzu Belirleyin

Podcast yapmaya başlamadan önce en önemli şey insanların ilgisini çekebilecek ve sizin de kendinizi iyi hissetiğiniz bir konu bulmak. Bu noktada tercih edebileceğiniz onlarca seçenek bulunuyor. Türkiye'de özellikle son yıllarda komedi ağırlıklı podcastler büyük ilgiyle takip ediliyor. Bunun dışında bilim, kültür-sanat, felsefe, spor ve teknoloji üzerine podcastler de beğenilenler arasında yer alıyor. Podcastler genellikle 20 ile 60 dakika arasında değişen bir süreye sahip olduğu için belirlediğiniz konunun hem uzun süreli bölümlere yayılması hem de dinleyiciyi sıkmaması gerekiyor

2-Ekipman Kurulumunuzu Tamamlayın

Podcast kaydetmek için bir diğer önemli şey ise kaliteli bir ekipmana sahip olmak. Podcastler tamamen sesli dosyalar olduğu için dinleyicilerinizi rahatsız etmeyecek, cızırtı sorunu yaşanmayan ve yüksek kaliteye sahip ekipmanlar almanız gerekiyor. Başlangıçta orta düzey bir mikrofon sorununuzu çözecektir. Ayrıca mikrofon ömrünü uzatmak ve kaliteli bir ses için POP filtresine ihtiyacınız var. Fakat ilerleyen süreçte podcastinize konuk almak isterseniz ekstra mikrofonlara, ses yalıtımına ve ses miksajına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun dışında podcastinizi daha da çeşitlendirmek ve dinlenebilir kılmak adına kaydettiğiniz dosyalarda düzenlemeler yapmalısınız. Ses efektleri eklemek, sessiz bölümlerin çıkarılması ve genel kurgu için ses düzenleme programına ihtiyacınız olacak.

3-Podcastinizi Farklı Mecralara Yükleyin

İlk podcastinizi kaydettikten sonra kaydınızı farklı platformlara yüklemek sizin için iyi olabilir. Çünkü çoğu podcast dinleyicisi Apple Podcasts ve Spotify'ı tercih etse de farklı platformları kullanan dinleyiciler de bulunuyor. Daha fazla platform, daha fazla tanınırlık anlamına geliyor.

İşte en popüler podcast yükleme platformları:

Spotify

Apple Podcasts

Soundcloud

Google Podcasts

Podcasher

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O Tarz Mı? (Komedi)

Açık Bilim Podcast (Bilim)

PlumeMag Sürdürülebilir Yaşam Trendleri (Çevreci ve Sürdürülebilir Yaşam)

Socrates Podcasts (Genel)

Evrim Ağacı ile Bilime Dair Her Şey! (Bilim)

Zamanaltı: Bir Podcast Tiyatrosu (Sesli Tiyatro)

Podcastia Maceraları (Masaüstü Rol Yapma Oyunu)

Kalt'ın Podcast'i (Komedi)

Potacast (Spor)

Fularsız Entellik (Bilim-Kültür-Sanat)

Radyo Tiyatrosu (Sesli Tiyatro)

64 Bits (Kişisel gelişim-Teknoloji)

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Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok (Komedi)

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