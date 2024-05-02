PowerPoint’te Dikte Özelliği Nasıl Kullanılır?

PowerPoint’te dikte özelliği kullanılarak konuşma metne dönüştürülerek içerikler hazırlanabilir. Slayt notları ve sunu yer tutucuları içerisine kolay, hızlı şekilde dikte özelliği sayesinde içerikler eklenebilir.

Biz de bu rehberde profesyonel sunumlar oluşturabileceğiniz PowerPoint dikte etme özelliği hakkında bilgi vereceğiz.

Windows Üzerinden PowerPoint’te Dikte Etme

PowerPoint bir arama motorunda kullanılıyorsa dikte etme özelliği için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

Mikrofon özelliğine sahip bir cihazdan Microsoft 365’te oturum açılacağı zaman öncesinde “Gidiş” daha sonra “Dikte Et” özelliği seçilir.

Butonun açılması beklenerek dinlenmeye başlanmalıdır.

İmleç slayt notlarının üzerinde bulunan yer tutucuya getirilmeli.

Metnin görüntülenmesi için konuşmaya başlanır.

Kişi dilediği zaman noktalama işaretlerini açıkça söyleyip eklemelidir.

Yeni satır başlatılması için “Yeni Paragraf” ya da “Yeni Satır” seçilir.

Mikrofon simgesinin kapatılmasına gerek kalmadan kolayca klavye hataları düzeltilir.

Web Üzerinden PowerPoint’te Dikte Etme

PowerPoint’te dikte etme özelliği, web üzerinde şu şekilde gerçekleşir;

İlk olarak Chrome, Edge, Firefox ya da başka arama motorlarından herhangi birinden Microsoft hesabına oturum açılır.

“Ana Sayfa” alanına gidilerek mikrofon özellikli cihazdan Microsoft hesabından oturum açıldıktan sonra araç çubuğu üzerindeki “Dikte” butonuna tıklanır. Dikte butonu, mikrofona benziyor.

Dikte butonunun açılması beklenir ve sonrasında dinleme işlemine başlanır.

İmleç slayt notları ya da yer tutucunun olduğu yere getirilir.

Metnin göründüğünün görülmesi için konuşmaya başlanır.

Kullanıcı dilediği zaman noktalama işaretlerini açıkça söyleyerek metne ekler.

Yeni bir satırın başlatılması için dikte butonuna “Yeni Paragraf” ya da “Yeni Satır” denir.

Mikrofon simgesi kapatılmadan klavyedeki hatalar düzeltilir.

PowerPoint slaytı üzerinde metin kutusunda konuşulan kelimeler görüntülenebilir.

PowerPoint Sunumu Oluşturma

PowerPoint ile sunum dosyası oluşturmak için öncelikle PowerPoint’i açınız. Akabinde kontrol panelinin olduğu sol kısımdan “Yeni” öge seçilir.

Hazır tasarım kullanımı için şablonlardan herhangi biri seçilir. Sıfırdan sunum oluşturmak için “Boş Sunum” seçilir. PowerPoint kullanımına dair herhangi bir ipucunun görüntülenmesi içinde önce “Tur At” ve sonrasında “Oluştur” seçilir. Sol kısımdaki küçük resimlerin üzerinden yeni slaytta takip etmek istenilen slayt seçimi yapılır.

“Ana Sayfa” sekmesinden “Slaytlar” kısmında “Yeni Slayt” seçilir. “Slaytlar” kısmından “Düzen” butonuna tıklanır. Tüm bu noktaların ardından PowerPoint’te dikte etme işlemi yapılabilir. PowerPoint’te dikte işleminin sonrasında metinler slaytlarda yer alır.