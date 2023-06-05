PowerPoint Video Ekleme Nasıl Yapılır?

PowerPoint video ekleme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Bu sayede sunum hazırlanırken slayt sayfasına görsel ve metnin yanı sıra video da eklenebiliyor. Hazırladığımız rehberde slayt sayfasına video eklemek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Slayt hazırlama programları denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan PowerPoint'te bazı sunumlara video eklemek gerekebiliyor. Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan yazılım, kullanıcıların slayt sayfasına çok pratik bir şekilde video ekleyebilmesine imkân tanıyor.

Popüler programda video ekleme işlemi için iki farklı seçenek bulunuyor. Bu seçenekler sayesinde bilgisayardaki bir video ya da çevrim içi ortamda yer alan video çalışma ekranına eklenebiliyor. Peki, PowerPoint'te video nasıl eklenir?

PowerPoint Video Ekleme Adımları

PowerPoint'i açın.

Slayt sayfasına tıklayın.

Üstteki "Ekle" menüsüne girin.

"Video" yazısına tıklayın.

"Bu Cihaz" veya "Çevrim İçi Video" seçeneğini seçin.

Videoyu seçin.

Seçtiğiniz video slayt sayfasına eklenecektir.

İstediğiniz bir videoyu slayt sayfasına ekleyebilmek için PowerPoint programını açın. Üst kısımda yer alan "Ekle" menüsünün üzerine tıklayın.

"Ekle" menüsüne tıkladığınızda üstte farklı seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler arasından "Video" yazısına tıklayın.

"Video" yazısına tıkladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bu Cihaz" veya "Çevrim içi Video" seçeneğini seçin.

"Çevrim içi Video" seçerseniz bir pencere açılacak. Açılan pencereye YouTube, SlideShare, Vimeo veya Stream hizmetinde yer alan bir videonun bağlantısını yapıştırabilirsiniz.

Video bağlantısını yapıştırıp "Ekle" butonuna bastığınızda söz konusu video slayt sayfasına eklenecektir.

Video eklendikten sonra sağ kısımdaki tasarımlardan bir tanesini seçerek slayt sayfasının daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca videonun kenarlarında yer alan noktalara basılı tutarak videonun boyutunu küçültebilir veya büyütebilirsiniz.

PowerPoint Video Silme Nasıl Yapılır?

Videonun üzerine tıklayın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

"Sil" butonuna tıklayın.

Videonun üzerine tıklayıp "Delete" tuşuna da basabilirsiniz.

Slayt sayfasına eklediğiniz videoyu kaldırmak için birden fazla yöntem bulunuyor. İsterseniz videonun üzerine tıklayabilir ve ardından sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basıp "Sil" seçeneğini seçebilirsiniz. Diğer yöntemde ise videonun üzerine tıklayıp "Delete" tuşuna basabilirsiniz.