Slayt Hazırlamak İçin Kullanılabilecek Programlar

Windows, Android ve iOS için en iyi slayt hazırlama programları neler? Bu yazıda bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden profesyonel görünüme sahip sunum hazırlamak için kullanabileceğiniz uygulamaları sıraladık.

Okul veya iş için slayt hazırlamanız gerekebilir. Günümüzde çok sayıda sunum hazırlama uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalardan bazıları zengin özellikleri ile ön plana çıkarken bazıları ise kolay kullanımı ile dikkatleri üzerinde topluyor.

En İyi Slayt Hazırlama Programları Neler?

Windows’ta en iyi sunum hazırlama programları

Android’de en iyi sunum hazırlama uygulamaları

iOS'te en iyi sunum hazırlama uygulamaları

Profesyonel görünüme sahip sunum hazırlamak istiyorsanız kullanabileceğiniz ücretsiz ve ücretli olmak üzere pek çok uygulama mevcut. Bu uygulamalar sayesinde oldukça hızlı ve pratik bir şekilde slayt hazırlayabilirsiniz.

Slayt hazırlamak için bilgisayarın yanı sıra Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazları da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bilgisayara ihtiyaç duymadan akıllı telefon ya da tablet üzerinden etkileyici sunumlar hazırlamanız mümkün.

Windows İçin En İyi Slayt Hazırlama Programları Neler?

PowerPoint

LibreOffice Impress

WPS Office

OpenOffice

Zoho Show

Bilgisayar üzerinden sunum oluşturmak için kullanabileceğiniz progrmaları yukarıda sıraladık. Hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. PowerPoint

Sunum hazırlama yazılımı denildiğinde akla ilk gelen isim olan PowerPoint, Microsoft tarafından uzun yıllar önce kullanıma sunuldu. Günümüzde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan program, modern arayüzü ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Program sayesinde etkileyici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Sunumu etkileyici hale getirmek için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar bulunuyor. Örneğin, programda sütun, pasta ve çubuk dahil olmak üzere pek çok grafik şablonu mevcut. Ayrıca slaytlar arasına geçiş efekti ekleyebilirsiniz.

Çok sayıda yazı tipi seçeneğinin yer aldığı yazılımda müzik ekleme olanağı da sunuluyor. Kısacası PowerPoint, bir sunum hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Ücretli olarak sunulan programın kısa süreliğine ücretsiz deneme sürümü mevcut.

2. LibreOffice Impress

Ücretsiz sunum hazırlama programı arıyorsanız LibreOffice Impress’i deneyebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken programda çok kolay bir şekilde slayt hazırlayabilirsiniz. Programı bilgisayarınıza indirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan program, özellikle daha önce sunum hazırlama konusunda deneyimi olmayan kullanıcılara hitap ediyor. Bu konuda tecrübesi olmayan kullanıcılar bile çok hızlı bir şekilde sunum hazırlayabilir.

3. WPS Office

Modern arayüze sahip olan WPS Office’te Writer, Presentation, Spreadsheet ve PDF olmak üzere dört farklı araç bulunuyor. Writer yazı yazmanızı, Presentation sunum hazırlamanızı, Spreadsheet tablo hazırlamanızı ve PDF aracı ise adından da anlaşılacağı üzere PDF dosyaları üzerinde birtakım işlemler gerçekleştirmenizi sağlar.

Dört farklı programı bir paket halinde sunan WPS Office’i ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu zamana kadar birçok ödüle layık görülen programın sunum hazırlama aracında birbirinden kullanışlı özellikler yer alıyor. Bu özellikleri kullanarak etkileyici slaytlar hazırlayabilmeniz mümkün.

4. OpenOffice

Açık kaynak kodlu OpenOffice isimli programı kullanarak sunum hazırlayabilirsiniz. Programı indirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Tıpkı WPS Office gibi birden fazla hizmete sahip olan yazılımı açtıktan sonra Presentation’ı seçmeniz gerekiyor.

Program üzerinden çok basit bir şekilde slaytlar oluşturabilirsiniz. Pek çok yazı tipinin yer aldığı uygulamada çeşitli şablonlar yer alıyor. Programın içerisinde birçok görsel mevcut. Bu sayede internetten görsel araştırmak yerine söz konusu görsellerden bir tanesini seçebilirsiniz. Böylelikle zamandan önemli ölçüde tasarruf etmiş olursunuz.

5. Zoho Show

Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürüme sahip olan Zoho Show isimli hizmette gelişmiş özelliklerden yararlanabilmek için belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekir. Bir web uygulaması olan hizmeti kullanmak için indirme işlemini gerçekleştirmenize gerek yok. Dolayısıyla internet bağlantısının olduğu her yerde söz konusu aracı kullanma imkânına sahipsiniz.

Zoho Show üzerinden slaytlar oluşturabilir ve oluşturduğunuz slaytları düzenleyebilirsiniz. Bu işlemi diğer kullanıcılar ile gerçek zamanlı olarak yapabilme olanağı da mevcut. Hizmet bu yönü ile ön plana çıkarak adından söz ettirmeyi başarıyor.

Android İçin En İyi Slayt Hazırlama Programları Neler?

Google Slaytlar

Polaris Office

AndrOpen Office

Office: Presentations

Canva

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanılabilecek başarılı sunum uygulamalarını yukarıda listeledik. Bu programların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Google Slaytlar

Google Slaytlar uygulaması, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ya da tablet üzerinden sunum hazırlayabilmenizi sağlar. Modern bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanmak için yalnızca Google hesabınıza ihtiyacınız var.

Uygulamayı ücretsiz bir şekilde akılı telefon veya tabletinize indirip yükledikten sonra Google hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Harika araçlara sahip olan uygulama üzerinden profesyonel görünüme sahip sunum oluşturabilmeniz mümkün. Oluşturduğunuz projeleri arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

Hizmet üzerinden yaptığınız işlemler otomatik olarak kaydedilir. Böylelikle çalışmanızı kaydetme endişesi yaşamanıza gerek kalmaz. Uygulama üzerinden PowerPoint dosyalarını açabilme, düzenleyebilme ve kaydedebilme imkânına da sahipsiniz.

2. Polaris Office

Google Play Store’da 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkatleri üzerinde toplayan Polaris Office, kullanıcıların etkileyici sunumlar hazırlayabilmesine olanak tanır. Ücretsiz olarak sunulan uygulamanın oldukça kolay bir kullanıma sahip.

Birden fazla hizmeti içerisinde barındıran Polaris Office DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT ve PDF dosya formatlarını destekler. Dolayısıyla uygulama PoweRPoint, Excel, Word ve PDF dosyaları ile uyumlu. Uygulamada ayrıca Google Chromecast desteği de bulunuyor.

3. AndrOpen Office

Çeşitli programları bir paket halinde sunan AndrOpen Office’te yazı yazmak için Writer, elektronik tablolar hazırlamak için Calc, etkileyici sunumlar oluşturmak için Impress, çizimler yapmak için Draw ve bazı işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize imkân tanıyan Math hizmetleri yer alıyor.

PowerPoint, Word ve Excel dahil olmak üzere pek çok dosyayı destekleyen AndrOpen Office isimli uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefon ya da tabletinize indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

4. Office: Presentations

Başarılı arayüze sahip olan Office: Presentations, kullanıcıların profesyonel görünüme sahip sunumlar hazırlayabilmesine olanak tanır. Uygulamada yer alan slayt geçiş şablonları sayesinde sunumunuzu daha etkileyici hale getirebilmeniz mümkün.

Office: Presentations’ta masaüstü programları gibi zengin özellikler mevcut. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz uygulama üzerinden sunum hazırlamaya başlayabilirsiniz.

5. Canva

Akıllı telefon ya da tabletinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz Canva uygulaması sayesinde etkileyici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Uygulamada yer alan şablonlar, sunumunuzun daha profesyonel bir görünüme sahip olmasını mümkün hale getirir.

Pek çok yazı tipi seçeneğinin yer aldığı hizmette muhteşem geçiş efektleri bulunuyor. Slaytların üzerine yazı, müzik, video ve görsel ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız konuya uygun müzik, video ve görselleri internette aramanıza gerek yok. Hizmette yerleşik olarak pek çok seçenek mevcut. Bu seçeneklerden size en uygun olanı seçebilirsiniz.

iOS İçin En İyi Slayt Hazırlama Programları Neler?

Keynote

Haiku Deck

FlowVella Presentation

Google Slaytlar

Polaris Office

iOS için sunum hazırlama programlarını yukarıda sıraladık. Listedeki birbirinden başarılı uygulamaların neler sunduğuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Keynote

Keynote, çekici ve akılda kalıcı sunumlar oluşturabilmenize imkân tanıyan çok başarılı bir uygulama. Şık tasarımı ile dikkat çeken uygulama, düzenleme araçlarına çok kolay bir şekilde ulaşabilir ve kısa süre içerisinde profesyonel görünüme sahip slaytlar hazırlayabilirsiniz.

Uygulamada birbirinden etkileyici 30’dan fazla tema yer alıyor. Sunumu daha profesyonel hale getiren çeşitli slayt geçişleri de bulunuyor. Apple tarafından geliştirilen sunum uygulamasını cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

2. Haiku Deck

iPhone ya da iPad’iniz üzerinden çok kolay bir şekilde sunum oluşturabilmenizi sağlayan Haiku Deck’i cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Haiku Deck bir mobil uygulama olduğundan ötürü ev, okul, park ve iş yeri dahil her yerde sunum hazırlayabilmenizi mümkün hale getirir.

Cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize olabilme desteğinin yer aldığı uygulamada pasta ve çubuk dahil olmak üzere çeşitli grafikler bulunuyor. Bu grafiklerden bir tanesini seçerek istatistiki bilgileri çok daha iyi bir şekilde diğer insanlara aktarabilirsiniz.

3. FlowVella Presentation

Çok kolay bir kullanıma sahip olan FlowVella Presentation, oldukça başarılı bir sunum uygulaması. 25’in üzerinde profesyonelce tasarlanmış sunum şablonu ile birlikte gelen FlowVella Presentation’da görsel, ses, metin, video ve PDF ekleme seçenekleri bulunuyor.

Mobil cihazlar için özel olarak tasarlanan uygulama, interaktif sunum deneyimi sunar. Ücretli abonelik planının da yer aldığı uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

4. Google Slaytlar

Google Slaytlar’ın web ve Android sürümünün yanı sıra iOS uygulaması da mevcut. Diğer sürümlerde yer alan tüm özelliklere iPhone ve iPad üzerinden de erişebilirsiniz. Söz konusu uygulama zengin özellikleri, modern arayüzü ve kullanım kolaylığı nedeni ile çok sayıda Apple kullanıcısı tarafından da tercih ediliyor.

Google tarafından geliştirilen hizmet, sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde slayt oluşturma işlemlerini çok hızlı hale getiriyor. Hizmet üzerinden oluşturduğunuz etkileyici sunumları çok kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile paylaşabilme imkânına sahipsiniz.

5. Polaris Office

Polaris Office, tıpkı Google Slaytlar gibi hem Android hem de iOS uygulamalarına sahip. Pek çok hizmeti tek paket halinde sunan ve böylelikle kullanım deneyimini en üst seviyeye taşıyna uygulamayı iPhone ya da iPad cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamada kullanıcıların ihtiyaç duyacağı tüm araçlar mevcut.

Bu yazı ile Windows, Android ve iOS için en iyi slayt hazırlama programları neler sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.