Pozitif Düşündüren Motive Edici En İyi 5 iOS Uygulaması

Hayatınızın düzene oturması için motivasyonlara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ümitsizlik, çaresizlik, değersizlik gibi hisler ile başa çıkmak, her an patlak verecek duyguları kontrol altında tutmak ve bir işe sürekli bir biçimde odaklanmak kaldırması zor bir yük gibi görünüyor. Kendi kendinizi motive etmek çoğu zaman zordur, insanlara genellikle pek mümkün görünmez.

Bu yazıda, pozitif düşündüren en iyi 5 motive edici iOS uygulamasını sizler için bir araya getirdik. Önerdiğimiz uygulamalar, eski enerjinizi tekrardan ele almanıza ve kendinizi başarılı günlere hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Motive edici videoları düzenli olarak izlemek sizde büyük ölçüde farklılıklar meydana getirebilir. Hatta bu videolardan bazıları, hayatınızı değiştirebileceği konusunda pek bir emin tutum sergiliyor. Her gün yeni bir motivasyon videosu bulmak için YouTube üzerinden arama yapmak ile zaman kaybetmek istemeyenler, Motivate isimli bu uygulamayı deneyebilirler.

Motivate’in ücretsiz sürümü, her gün 5 adet video izleyebilmenize izin veriyor. Akıllı telefonunuzu uyku moduna aldığınızda Motivate açık kalmaya devam ediyor. Böylece hareket halindeyken de motive olabilirsiniz. Motivate’in ücretli sürümü ise tüm video kütüphanesine erişim izni veriyor.

Kendi kendine konuşma, düşünce ve davranış kalıplarımızı değiştirebilecek güçlü bir eylemdir. Bu noktada sorulması gereken en önemli soru, kendi konuşmanızın olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğudur. ThinkUp’da motive edici metinler yer alıyor. İster uygulamanın kütüphanesinde yer alan bir metni seslendirebilir ister kendiniz bir metin oluşturup seslendirebilirsiniz.

ThinkUp, sizden motive edici metinleri seslendirmenizi istiyor. Seslendirdiğiniz cümleyi kaydeden ThinkUp’da motive edici müzik eşliğinde kendi ses kaydınızı da dinleyebiliyorsunuz. Günde en az bir kez kaydettiğiniz ses kaydını beş dakika boyunca müzik eşliğinde dinleyin. Günün sonunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Toplamda 6 adet müzik bulunan ThinkUp uygulamasında sadece 1 adet ücretsiz müzik yer alıyor. Uygulamaya cihazınızda bulunan müzikleri de ekleyebiliyorsunuz ancak bunu yapabilmeniz için Premium üyeliğinizin olması gerekiyor.

Kendini bir yaşam koçu olarak tanımlayan Fabulous, hayatınızı düzene koymak için faydalı alışkanlıklar oluşturmanıza odaklanıyor. Uygulamayı açıp sadece bir hedef (gün boyu daha fazla enerji harcamak, kilo vermek veya daha iyi uyumak gibi) seçtiğinizde uygulama size bu hedeflere ulaşmak için hangi alışkanlıkları kazanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Fabulous, yaşamınızı iyileştirmek için ilk önce mikro alışkanlıklarda küçük değişiklikler yapıyor. Örneğin, uygulamadaki ilk göreviniz 3 gün boyunca istikrarlı bir şekilde sabah uyandıktan sonra su içmektir. “Ben bunu neden yapacağım?” diye soru sorabilirsiniz. Fabulous, bu sorunun da cevabını veriyor. Görevleri neden yapmanız gerektiği ile ilgili her görevde kısa açıklamalar bulunuyor ve bu açıklamalar konuşma metni şeklinde hazırlanmış. Fabulous’u kısaca bir dijital yaşam koçu olarak tanımlayabiliriz.

Peptalk, motivasyon konuşmalarını içeren bir uygulamadır. Uygulama, CT Fletcher, William Hollis, Mel Robbins ve Tim Ferriss gibi popüler motivasyon konuşmacılarını içeriyor. Eğer hayatınızda hiçbir şey yolunda gitmiyorsa, kendinize olan güveniniz azaldıysa Peptalk uygulamasını öneririz. Peptalk, başarıya giden yolun istikrarlı bir şekilde çalışmaktan geçtiğini ve bu süreçte bir an bile olsa umudunuzu kaybetmemeniz gerektiğini içeren pek çok motive edici konuşmaları içeriyor.

Motivation Quotes, en sık kullanılan motivasyon uygulamalarından biridir. Bir işe başlamak veya ders çalışmaya başlamak istiyor ancak bir türlü başlayamıyorsanız Motivation Qutotes isimli bu uygulamayı kullanmanızı öneririz. Motivasyon Quotes’da iş, arkadaşlık, spor ve aşk gibi pek çok kategoride sizi motive edecek çeşitli sözler bulunuyor.