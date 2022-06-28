Prezi ile Sunum Nasıl Hazırlanır?

Prezi, sunum hazırlama konusunda benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen popüler hizmet üzerinden etkileyici sunumlar hazırlayabilirsiniz. Bu yazıda herhangi bir program indirmeden slayt oluşturmanıza olanak tanıyan popüler hizmete dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Çalışanların ve öğrencilerin bazen bir sunum oluşturması gerekebiliyor. Günümüzde pek çok slayt hazırlama programı bulunuyor. İnsanların sunum oluşturabilmesine olanak tanıyan platformların bir kısmı ise tamamen çevrim içi olarak hizmet veriyor. Bu hizmetler sayesinde herhangi bir indirme işlemi yapılmasına gerek kalmıyor.

Prezi, çevrim içi platformlar arasında ön plana çıkan popüler bir hizmettir. Peki, herhangi bir program indirmeden Prezi ile slayt nasıl hazırlanır? Bu soru, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyor.

Prezi Nedir?

Dünyanın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Prezi, internet kullanıcılarının etkileyici sunum hazırlayabilmesine sağlıyor. Sahip olduğu kullanışlı özellikler ile dikkatleri üzerinde toplayan platform, çok başarılı bir arayüze sahip. Popüler hizmet bu sayede kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor.

Sunduğu araçlar ve slayt hazırlama yapısı ile rakiplerinden sıyrılmayı başaran platformda sunumunuzu bir bütün hâlinde düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Platformun sürükle bırak mantığı ile çalışması, kullanımı önemli ölçüde basitleştiriyor.

Platformda ayrıca yakınlaştırma işlevi de bulunuyor. Bu işlev, slayt üzerinde yer alan en önemli bölgeye yakınlaştırılmasını sağlıyor. Bu, toplantıdaki veya sınıftaki kişilerin istenen kısma odaklanmasını mümkün hâle getiriyor.

Başarılı hizmetin en önemli özelliği ise video üzerinde sunum yapabilmektir. Özellikle uzaktan yapılan bir toplantıda veya derste oldukça kullanışlı olan özellik sayesinde hazırladığınız sunumun hemen yanında yer alabilirsiniz. Böylelikle diğer kişiler hem sizi hem de slaytları aynı anda görebilir.

Prezi Ücretsiz Üyelik Nasıl Alınır?

Prezi sitesini ziyaret edin.

"Try Prezi Free" butonuna basın.

Tekrar "Try Prezi Free" butonuna tıklayın.

Ad, soyad, şifre ve e-posta bilgilerini girin.

Kutucuğu işaretleyin.

"Continue" butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki "Continue with Basic" butonuna basın.

"Skip" seçeneğini seçin.

"Educator", "Student", "Business" veya "Other" seçeneklerinden bir tanesini seçin.

"Skip" seçeneğine tıklayın.

Benzersiz sunumlar hazırlayabilmenizi mümkün hâle getiren platformda ücretsiz hesap oluşturabilmek için ilk olarak Prezi'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeniz ve hemen ardından "Try Prezi Free" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Açılan sayfa üzerinden yeniden "Try Prezi Free" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde hesap oluşturma sayfası ile karşılaşacaksınız. Bu sayfada isim, soyisim, e-posta ve parola bilgilerini girin ve ardından kutucuğu işaretleyin. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için "Continue" butonuna basın.

"Continue" butonuna tıkladıktan sonra abonelik planları sayfası görüntülenecek. Abonelik planlarında belirli bir süreliğine ücretsiz deneme imkânı mevcut. Deneme süresi sona erdikten sonra abonelik planını kullanmaya devam edebilmek için ücret ödemeniz gerekir.

Basic olarak isimlendirilen üyelik tipi ise ücretsizdir. Bazı kısıtlamaların yer aldığı üyelik tipini seçmek için sağ üst köşede bulunan "Continue with Basic" yazısına tıklayın. Skip seçeneğini seçin. Bir sonraki aşamada "Educator", "Student", "Business" veya "Other" seçeneklerinden bir tanesini seçmelisiniz.

Söz konusu seçenekler arasından bir tanesini seçtikten sonra tekrar "Skip" seçeneğine basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde platformun ana sayfası ile karşı karşıya kalacaksınız. Eğer hizmetten memnun kalmazsınız "Account Settings" kısmından hesabınızı silebilirsiniz. Peki, slayt nasıl yapılır?

Prezi ile Sunum Hazırlama Adımları Neler?

Sol kısımdaki "Prezi Present" sekmesine girin.

"Create from template" butonuna basın.

Bir şablon seçin.

"Use this template" butonuna tıklayın.

Projenin başlığını belirleyin.

"Anyone on the web" seçeneğini seçin.

"Continue" butonuna basın.

Sunumunuzun başlığını yazın.

Konuları belirleyin.

Sağ taraftan arka plan görseli belirleyin.

Sol kısımdan slaytların sırasını ayarlayın.

Sol üst köşedeki "Topic" butonu ile yeni konu ekleyebilirsiniz.

"Layout" butonuna basarak konuların konumlarını belirleyebilirsiniz.

Bir konuya çift tıklayarak konuları düzenleyebilirsiniz.

Konuyu görüntülüyorken "Subtopic" butonuyla alt konu ekleyebilirsiniz.

Konunun herhangi bir ksımına sağ tıklayarak resim yükleyebilirsiniz.

Sol kısımda bulunan "Prezi Present" sekmesine girin.

"Create from template" butonuna tıklayın.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmet üzerinden çok kolay bir şekilde sunum hazırlayabilirsiniz. Platformda yer alan araçlar sayesinde sunumunuzun e etkileyici görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Sunumu hazırladıktan sonra diğer insanlar ile paylaşabilirsiniz. Peki, bu işlemler nasıl gerçekleştirilir?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol kısımda bulunan "Prezi Present" butonuna basın.

"Create from template" butonuna tıklayın.

Bir şablon seçin. Sol kısımda yer alan filtreleme seçenekleri sayesinde istediğiniz şablonu çok daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Projenin ismini belirleyin. Ücretsiz hesap olduğu için "Anyone the web" seçeneğini seçin. Diğer seçeneği kullanabilmek için deneme sürümüne veya ücretli abonelik planına sahip olmanız gerekiyor.

1 numaralı bölümden sunum üzerinde yer alan görseli değiştirebilirsiniz. İster bilgisayarınızda yer alan bir görseli ekleyebilir isterseniz stok görsellerden bir tanesini seçebilirsiniz. 2 numaralı kısımdan yeni konu ekleyebilir, 3 numaralı bölümden ise konuların sırasını değiştirebilirsiniz.

4 numaralı butona basarak konuların dizilişini pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun dışında her konunun yerini tek tek değiştirebilme imkânına da sahipsiniz. Konuların üzerine çift tıklayarak konu bazında düzenlemeler yapabilirsiniz.

6 numaralı kısımdaki ev simgesi sunumunuza genel olarak göz atmanızı sağlarken ok simgesi ise bir önceki adıma döner. Örneğin bir konu içerisine girdiyseniz o konudan çıkmanızı sağlar.

"Internal Newsletter" yazısının üzerine iki kez tıklayarak da sunum başlığını belirleyebilirsiniz. Bu isim, şablondan şablona farklılık gösterir ancak mantık aynıdır. Üst kısımda yer alan araçlar sayesinde metnin rengini, yazı tipini, boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Bir konunun üzerine çift tıkladıktan sonra konu üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin konu üzerinde yer alan metnin üzerine çift tıklayarak konu başlığını belirleyebilir ve başlığın boyutunu, rengini, yazı rengini ayarlayabilirsiniz.

Eğer kullanmayacağınız bir kutucuk varsa üzerine sağ tıklayabilir ve "Delete" butonuna basabilirsiniz. Word'den yazdığınız bir yazıyı kutucuğun içine yazmak istiyorsanız "Paste" seçeneğini seçebilirsiniz. "Add animation" seçeneğiyle yazıya animasyon ekleyebilirsiniz. Üst kısımdaki araçlar ise metne dair düzenlemeler yapabilmenizi sağlar.

Konunun herhangi bir kısmına sağ tıklamanız hâlinde aşağıda gördüğünüz bir pencere açılır. Bu pencere üzerinden "Insert image" seçeneğini seçerseniz sağ kısımda ücretsiz ve premium görselleri, GIF'leri ve hatta çıkartmaları göreceksiniz. Bunların yanı sıra "Upload" butonuna tıklayarak kendi görselinizi de ekleyebilirsiniz.

Alt konu eklemek için öncelikle alt konu eklemek istediğiniz konuyu görüntüleyin. Daha sonra sol üst köşede bulunan "Subtopic" butonuna tıklayın. Alt konuyu düzenlemek için tıpkı konuda olduğu gibi üzerine çift tıklamanız gerekiyor.

Söz konusu adımı uyguladığınızda alt konuyu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Alt konuyu düzenledikten sonra sağ kısımdaki ok işaretine basarak konuya geri dönebilirsiniz.

Sunumunuza video da ekleyebilirsiniz. Bunun için sağ üst köşede yer alan "Create video" butonuna basın ve ardından "Get started" butonuna tıklayın. Daha sonra "allow camera" seçeneğini seçmeniz ve talimatları izlemeniz gerekiyor.

Sunumu hazırladıktan sonra sağ üst köşedeki "Present" butonuna tıklayarak tam ekran moduna geçebilirsiniz. Orta ksıımda konumlanan "Share" butonuna basarak sunumu diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz. Basic üyelik tipinde maalesef sunum indirme işlevi mevcut değil.

Bu yazıda Prezi ile slayt hazırlama işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.