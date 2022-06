Bedava Yazı Tipleri Bulabileceğiniz Siteler

Bedava yazı tipleri arıyor ama ücretli seçeneklerin yanında çok iyi yazı tipleri bulamıyor musunuz? Bu büyük bir olasılıkla ücretsiz font için kullandığınız sitelerin yeterince çeşitli font sunmamasından kaynaklanıyordur.

Ücretli yazı tiplerinin lisansını herkes almak istemeyebilir ya da alacak durumda olmayabilir. Bir web sitesinde ya da afiş ve benzeri çalışmalarda kullanılabilecek ücretsiz font sunan çok sayıda web sitesi bulunuyor.

Sadece bir web sitesine bağlı kalmak, hayallerinizdeki gibi bir yazı tipine ulaşmanızı zorlaştırabilir. Bu konuda birden fazla seçenek sunan çok fazla web sitesi bilmiyorsanız sizin için bir listemiz var. Ücretsiz en iyi yazı tipleri sunan bu web sitelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bedava Yazı Tipleri İçin En İyi Siteler

DaFont

Fontasy

Collletttivo

Font Squirrel

Google Fonts

Fontspace

Befonts

FFonts

Bedava yazı tipleri indirmek için kullanabileceğiniz siteler bunlarla sınırlıdır. Dilerseniz gelin, bu web sitelerini tek tek inceleyelim ve bu sitelerden nasıl font indirileceğini öğrenelim.

DaFont

DaFont, dünyanın en popüler ücretsiz yazı tipi indirme web sitelerinden biridir. Bunun en önemli nedeni, web sitesinin kullanımının oldukça kolay olmasıdır. Yazı tiplerini indirmek için hesap oluşturma ve oturum açma gibi zorunluluklar yoktur.

Bu web sitesi, yazı tiplerini farklı kategorilere ayırıyor. Örneğin "horror" adlı kategoride korku filmi afişleri için ideal olan yazı tipleri bulabilirsiniz. Yazı tiplerinin farklı boyutlarda nasıl göründüğünü indirmeden de öğrenmenizi sağlayan bir ön izleme bölümü vardır.

Web sitesindeki çoğu yazı tipi ücretsiz olarak sunuluyor ama bu yazı tipleri genellikle bağımsız tasarımcılar tarafından yüklendiği için farklı lisanslar da söz konusu olabiliyor.

Tasarımcının açıklamasını okuyarak hangi şartlarda kullanıma izin verildiğini öğrenebilirsiniz. Örneğin bazı tasarımcılar sadece kişisel kullanımlara izin verirken bazıları da fontun hem ticari hem de kişisel amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

DaFont'tan Nasıl Font İndirilir?

Web sitesini açın.

Herhangi bir kategorinin üzerine basın.

Beğendiğiniz bir fontun üzerine tıklayın.

Ön izleme bölümünü kullanarak yazı tipinin farklı boyutta nasıl görüneceğini kontrol edin.

Yazı tipini beğenirseniz "Download" butonuna basın.

Fontasy

Fontasy, 1000'den fazla ücretsiz yazı tipi içeren bir web sitesidir. MacOS ve Windows işletim sistemine uygun olarak indirilebilir. A'dan Z'ye sıralama ile yazı tiplerine göz atabilir ya da yazı tiplerini stiline göre sınıflandırıp inceleyebilirsiniz.

Bütün yazı tipleri 72 farklı stile ayrılmıştır. En popüler yazı tipleri arasında kıvrımlı yazı tipi, el yazısı ve gotik yazı tipi vardır. Ayrıca bütün tasarımcıların listesine ulaşıp hangi tasarımcının hangi yazı tiplerini sunduğunu öğrenebilirsiniz.

Web sitesinde yer alan hemen hemen tüm yazı tipleri ücretsiz olarak sunuluyor fakat yine de lisans sahibi o yazı tipini geliştiren tasarımcıya aittir. Bazı tasarımcılar ticari amaçlı kullanıma izin vermeyebilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için tasarımcı ile iletişime geçmekte fayda var.

Fontasy'den Nasıl Font İndirilir?

Fontasy'ye girin.

"Fonts A to Z" seçeneğine basın.

Beğendiğiniz bir yazı tipinin üzerine tıklayın.

"License" kısmından lisans bilgileri hakkında bilgi sahibi olun.

"Download" butonuna basın.

Collletttivo

Collletttivo, ücretsiz ve açık kaynaklı yazı tipleri tasarlayan ve dağıtan bir web sitesidir. Yazı tiplerini gittikçe büyüyen bir tasarımcı topluluğu hazırlıyor. Web sitesi oldukça basit bir arayüze sahiptir. Her yazı tipinin üzerine tıklandığında bir pencere açılır. Bu pencerede yazı tipi ile ilgili açıklama yer alır. Bu açıklama oldukça kısadır.

Collletttivo'nun sitesine girdiğinizde yazı tiplerinin dışında hemen hemen bomboş bir web sitesi ile karşılaşıyorsunuz. Bu girişimi desteklemek isterseniz girişimin arkasındaki kişilere bağış da yapabilirsiniz.

Collletttivo'dan Nasıl Font İndirilir?

Collletttivo'ya girin.

Beğendiğiniz bir yazı tipinin üzerine basın.

Pencerenin sağ alt köşesindeki "Download" butonuna tıklayın.

Font Squirrel

Ticari amaçlı kullanım için uygun bir yazı tipi bulmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Font Squirrel'de yer alan yazı tiplerinin büyük bir kısmının ticari amaçla kullanılması serbesttir.

Web sitesinin geliştiricilerine göre web sitesindeki yazı tipleri her ne kadar ticari kullanım için uygun olmasına dikkat edilse de göz ardı edilen yazı tipleri olabilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak yazı tiplerini indirmeden önce lisanslarına bakmak iyi bir fikirdir.

Font Squirrel'de Nasıl Font İndirilir?

Font Squirrel'e girin.

Bir font seçip üzerine basın.

"Download" butonuna tıklayın.

Google Fonts

Google Fonts, 100'den fazla dil ile uyumlu 1000'den fazla yazı tipi ile tasarımcılara destek veren başka bir hizmettir. Ticari kullanım ya da kişisel kullanım için kullanılabilecek yazı tiplerini Google Fonts'ta bulabilirsiniz. Bu yazı tiplerini indirmeden önce dilediğiniz gibi ön izleyebilir ve indirme butonuna basarak indirebilirsiniz.

Google Fonts'tan Nasıl Font İndirilir?

Google Fonts'u açın.

Beğendiğiniz bir yazı tipini seçin.

"Download family" butonuna tıklayın.

Fontspace

Fontspace 70.000'den fazla yazı tipi barındıran bir web sitesidir. Yazı tiplerini tek bir yerden görüntüleyebilir, yazı boyutunu küçültüp büyültebilir ve ön izlemede yazan yazıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Her yazı tipinin açıklamasında fontun hangi amaçlar için kullanıma uygun olduğu belirtilir. Örneğin bir yazı tipinin açıklamasında "this font is only for personal use" ibaresi yer alıyorsa bu, yazı tipinin sadece kişisel kullanıma uygun olduğunu, ticari amaçlarla kullanamayacağınız anlamına geliyor.

Fontspace'den Nasıl Font İndirilir?

Fontspace'i açın.

Bir fontun üzerine tıklayın.

Fontun yanındaki üç noktaya basın.

"Download file" seçeneğine tıklayın.

Befonts

Çalışmalarınızı süsleyecek başka bir yazı tipi kaynağı da Befonts'tur. Web sitesindeki bazı fontlar kişisel kullanım için ücretsiz olsa da çoğunlukla ticari kullanım için ücretsiz olan yazı tipleri vardır. Ticari amaçla kullanabileceğiniz font bulmakta zorlanıyorsanız Befonts'u tercih edebilirsiniz.

Bu web sitesinde bir yazı tipine tıklayabilir, o yazı tipinin lisansını inceleyebilirsiniz. Ön izleme özelliği sayesinde yazı tipinin ne tür bir proje için ideal olduğunu öğrenebilirsiniz.

Befonts'ta Nasıl Font İndirilir?

Web sitesini açın.

Aşağı kaydırıp hoşunuza giden bir fontun üzerine basın.

Açılan sayfada "Download" butonunu bulup üzerine tıklayın.

FFonts

FFonts şu anda 100.000'den fazla keşfedilecek yazı tipi içeriyor. Web sitesinin sol kısmında kategorileri bulabilirsiniz. Bu kategoriler sayesinde aradığınız yazı tipini daha kısa süre içinde bulabilirsiniz.

Her yazı tipinin çalışmanızda nasıl görüneceği hakkında size fikir veren bir görsel ön izlemesi vardır. FFonts, font bulma araçlarında da yer verdiğimiz What Font Is adlı fotoğraftan yazı tipi bulma aracına sahiptir.

FFonts'ta Nasıl Font İndirilir?

Web sitesini açın.

Herhangi bir fontu seçin.

"Download" butonuna tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfada "Download Link" butonuna basın.

Bu yazıda bedava yazı tipleri indirmek için kullanabileceğiniz en iyi siteleri sıraladık ve bu web sitelerinden nasıl font indirebileceğinizi anlattık. Diğer okuyuculara önerebileceğiniz ücretsiz font siteleri varsa bunları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.