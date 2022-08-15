PUBG Mobile PC Kasma Sorunu Çözümü Nedir?

PUBG Mobile PC kasma sorunu çözümü, popüler battle royale oyununun mobil sürümünü bilgisayar üzerinden oynayan çoğu oyuncu tarafından merak ediliyor. Peki, bu sorunu aşabilmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

2018 yılının mart ayında sunulan PUBG Mobile, çok kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen oyun, çok sayıda oyuncu tarafından bilgisayar üzerinden oynanmak isteniyor.

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, PC üzerinden oynanmak istendiğinde emülatöre başvurulması gerekiyor. Aksi takdirde oyunu oynamak mümkün olmuyor. Oyunu emülatör üzerinden oynamak isteyen bazı oyuncular kasma ve donma problemleri ile karşı karşıya kalabiliyor.

Eğer oyunu bilgisayarınızdaki emülatör üzerinden açtığınızda kasma ve donma sorunları meydana geliyorsa öncelikle bilgisayarınızın, emülatörün sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmalısınız. Örneğin Gameloop'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşlemci: Intel Dual Core / AMD 1.8 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT, AMD Radeon HD2600 / 3600

RAM: 3 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

DirectX: 9.0

Depolama Alanı: 1 GB kullanılabilir alan

PUBG Mobile PC Kasma Sorunu Çözümü İçin Yöntemler

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyunun grafiklerini düşürün.

Gameloop'un ayarlarını düzenleyin.

Anti virüs programını devre dışı bırakın.

PC'nin güç modunu değiştirin.

Ekran kartınızı güncelleyin.

Emülatörü güncelleyin.

Bilgisayarınızdaki donanım, kullandığınız emülatörün sistem gereksinimlerini karşıladığı hâlde popüler battle royale oyununda kasma ve donma problemleri yaşıyorsanız yukarıda yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacak.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Arka planda çalışan programlar, sistem kaynağından tüketir. Dolayısıyla sistemi yoran programlar açıkken PUBG Mobile'a girerseniz kasma ve donma sorunları ile karşı karşıya kalabilmeniz mümkün. Gereksiz programları kapatmak için ilk olarak Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Görev Yöneticisi penceresindeki "İşlemler" sekmesi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları tespit edin. Programların üzerine sağ tıklayın ve hemen ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Oyunun Grafiklerini Düşürün

Emülatörü açın.

Oyuna girin.

Oyunun ayarlarını görüntüleyin.

Grafikler bölümünü "Akıcı" yapın.

Kare Hızı kısmını "Aşırı" olarak ayarlayın.

Düzgünleştirme'de "Kapat" seçeneğini seçin.

Popüler battle royale oyununun mobil sürümünü PC üzerinden oynarken problem ile karşılaşmamak için grafik ayarlarını düşürmeyi tercih edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak emülatörü açın ve ardından oyuna girin.

Oyunu açtıktan sonra ayarları görüntüleyin. Açılan sayfada grafik düşürme işlemini yapabilirsiniz. Bu kapsamda Grafikler bölümünü "Akıcı" olarak ayarlayın. Kare Hızı kısmında ise "Aşırı" seçeneğini seçin. Düzgünleştirme'de ise "Kapat" seçeneğinin seçili olması gerekiyor.

Gameloop'un Ayarlarını Düzenleyin

Gameloop'u açın.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Motor Ayarları" sekmesine girin.

DirectX+ seçeneğini seçin.

"Kenar Yumuşatma Ayarları" seçeneğini kapatın.

"Bellek Ayarları" kısmını RAM'inize göre ayarlayın.

"İşlemci Ayarları" kısmında işlemci çekirdeğinin yarısını seçebilirsiniz.

"Çözünürlük Ayarı" kısmında desteklenen çözünürlüğü seçin.

"Ekran DPI" bölümünü 480 olarak ayarlayabilirsiniz.

"Oyun Ayarları" sekmesine girin.

"Oyun Netliği" kısmını ekran kartınıza göre ayarlayın.

"Oyun Kalitesi" bölümünü "Akıcı" yapın.

"FPS" seçeneğini "Varsayılan" olarak ayarlayabilirsiniz.

İlk yöntem işe yaramadıysa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Bu yöntemde eğer Gameloop kullanıyorsanız emülatörün ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Öncelikle Gameloop üzerinden ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını görüntüledikten sonra "Motor Ayarları" sekmesine girin ve hemen ardından bilgisayarınızdaki donanım DirectX'i destekliyorsa "DirectX" seçeneğini seçin. "Kenar Yumuşatma Ayarları" seçeneğini kapatın. "Bellek Ayarları" kısmını RAM'inize göre ayarlayabilirsiniz.

"İşlemci Ayarları" bölümünde bilgisayarınızda bulunan işlemcinin çekirdeğinin yarısını seçebilirsiniz. "Çözünürlük Ayarı" kısmında desteklenen çözünürlüğü seçin. "Ekran DPI" bölümünü 480 olarak ayarlayabilirsiniz. "Oyun Ayarları" sekmesine girin.

"Oyun Netliği" bölümündeki seçeneği ekran kartınıza göre ayarlayın. "Oyun Kalitesi" bölümünü "Akıcı" yapın. "FPS" seçeneğini "Varsayılan" olarak ayarlayabilirsiniz.

Anti Virüs Programını Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bazı kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın performansını etkileyebilir. Bu sebepten ötürü sistemde virüs olup olmadığını anlayabilmek için ücretsiz antivirüs programları kullanabilirsiniz. Bu programlar ile sistemi tarayabilir ve virüsleri silebilirsiniz.

PC'nin Güç Modunu Değiştirin

Battle royale oyununu dizüstü bilgisayar üzerinden oynuyorsanız güç modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Laptop modelleri daha uzun şarj sunabilmek için güç modu seçenekleri sunar. Ekranın sağ alt köşesindeki pil simgesinin üzerine tıklayın ve ardından "En iyi performans" seçeneğini seçin.

Ekran Kartınızı Güncelleyin

Ekran kartınızın sürücüsü güncel değilse video oyunlarında performans sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenden dolayı bilgisayarınızın ekran kartını güncelleyebilirsiniz. Nvidia veya AMD'nin resmî web sitesinden uygun sürücüyü indirip yükleyebilirsiniz. Ayrıca driver güncelleme programları kullanabilirsiniz.

Emülatörü Güncelleyin

Kullandığınız emülatörün mevcut sürümünde bazı problemler olabilir. Bu da performans kaybına yol açabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için emülatörünüz için bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG Mobile isimli battle royale oyununun bilgisayarda kasması hâlinde uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.