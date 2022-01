KRAFTON, Inc.

PUBG PC'de ücretsiz oynanabilen battle royale oyun. PUBG Battlegrounds PC içindir! PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite, PUBG New State mobil cihazlara özeldir!

PUBG: Battlegrounds veya PUBG PC’de ücretsiz indirilip oynanabilen battle royale oyun. PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite, PUBG New State adıyla mobil platformda da battle royale oyunlar arasında en çok oynanan oyun olan PUBG'nin PC sürümü Steam üzerinden ücretsiz olarak yüklenebiliyor. PUBG oyununu henüz oynamadıysanız hemen yukarıdaki PUBG İndir butonuna tıklayarak dünyayı kasıp kavuran online multiplayer battle royale oyunu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

PUBG PC popüler battle royale oyunlar arasında. PUBG Battlegrounds PC, oyuncuların hayatta kalan son kişi olmak için savaştığı bir tür büyük çaplı son hayatta kalan ölüm maçı olan battle royale’de yüz oyuncunun savaştığı birebir nişancı oyuncu. Battle royale heyecanını yaşamak için hemen PUBG indirin! PUBG ücretsiz oynanabilir!

PUBG oyununda oyuncular maça tek, ikili veya en fazla dört kişilik takımlar halinde girmeyi seçebiliyor. Hayatta kalan son kişi veya takım maçı kazanıyor. Her maç oyuncuların yaklaşık 8x8 km, 6x6 km ve 4x4 km boyunda bölgelere paraşütle uçaktan atlamasıyla başlıyor. Uçağın rotası her turde değişiklik gösteriyor ve oyuncuların uçaktan paraşütle atlamak için en iyi zamanı hızlı bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Oyuncular oynanışı etkilemeyen özelleştirilmiş kıyafet seçimler dışında hiçbir donanıma sahip olmadan başlıyor. Yere indikten sonra binalar, kasabalar ve başka yerlerde silah, cephane arayışına giriyor. Oyunculara yardımcı olan öğeler haritada prosedürel olarak dağıtılıyor. Ölen oyuncunun sahip oldukları başka bir oyuncu tarafından alınabiliyor.

Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açısından oynanabilen battle royale oyunda haritanın oynanabilir alanı her birkaç dakikada bir rastgele bir konuma doğru küçülmeye başlıyor. Güvenli alanın dışında kalan oyuncular yavaş yavaş hasar alıyor ve güvenli bölgeye zamanında gitmedikleri taktirde eleniyor. Maç esnasında haritanın rastgele bölgeleri kırmızıyla işaretleniyor ve bombalanıyor. Bu da o bölgede kalan oyuncular için bir tehdit oluşturuyor. Ancak oyunculara öncesinde uyarı yapılarak kaçıp hayatlarını kurtarma fırsatı veriliyor. Haritanın çeşitli bölgelerinde uçan uçak, oyun sırasında elde edilemeyen öğeleri içeren bir ganimet paketi bırakıyor.

Her turun sonunda oyuncular performanslarına göre oyun içi para birimi kazanıyor. Para birimi, karakter veya silah özelleştirme için kozmetik ürünler içeren kasaları satın almak için kullanılıyor.

PUBG Battlegrounds ücretsiz oynayın. Stratejik konumlara inin, silahları ve malzemeleri yağmalayın, çeşitli ve geniş savaş alanlarında ayakta kalan son takım olmak için hayatta kalın. Yalnızca PUBG: Battlegrounds’un sunabileceği orijinal battle royale deneyimi için takım kurun ve savaş alanlarına katılın.

PUBG Sistem Gereksinimleri

Krafton tarafından açıklanan PUBG sistem gereksinimleri 2022 şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

PUBG Mobile Arcane, PUBG Mobile Lite ve PUBG New State, PUBG oyununu mobilde oynamak isteyenler için hazırlanmış PUBG mobil sürümleri.

PUBG Mobile Arcane APK İndir - Yalnızca mobil cihazlar için tasarlanmış resmi PUBG. İnanılmaz çatışmalar, 10 dakikalık zaferler! Dünya çapında 1 milyardan fazla oyuncuya sahip olan PUBG Mobile Arcane, size en iyi yüksek çözünürlüklü öğeler ve oynanışı sunar. Ücretsiz olarak temin edilebilen inanılmaz sayıda silahı deneyin ve ateş edin. Sürekli olarak yeni öğeler, haritalar ve modların eklendiği PUBG Mobile APK, mobil cihazlarda en yoğun ücretsiz çok oyunculu aksiyonu sunar. Atlayın, donanın ve mücadele edin. Destansı 100 oyunculu klasik savaşlarda, ağır silah modunda ve hızlı tempolu 4’e 4 takım ölüm maçı ve zombi modlarında hayatta kalın. Hayatta kalmak anahtardır ve ayakta kalan son kişi kazanır.

PUBG Mobile Lite APK İndir - PUBG Mobile Lite, Unreal Engine 4’ü kullanır ve 10 dakika veya daha kısa süreli aksiyon dolu arena modu maçları yaptığınız orijinal PUBG Mobile oyununu temel alır. Kolaylaştırılmış oyun, sorunsuz çalışması için yalnızca 600 MB boş alan ve 1 GB RAM gerektirir. PUBG Mobile Lite APK Android oyunu, 60 oyuncu, kaynaklar açısından zengin 2km x 2km’lik bir adaya düşer ve küçülen savaş alanında hayatta kalmak için savaşır. Savaşta size yardımcı olacak silahları, araçları ve malzemeleri arayın. Ayakta kalan son kişi olmak için savaşmaya hazırlanın! Gelişmiş hile önleme sistemi, tüm PUBG Mobile Lite oyuncularının adil bir oyun deneyimi yaşamasını sağlar. Unreal Engine 4, geniş HD harita üzerinde gerçekçi ve sürükleyici bir oyun deneyimi yaratır. Yüksek kaliteli ses ve 3D ses efektleri, sizi daha önce hiç olmadığı kadar savaş deneyimine yakınlaştırıyor.

PUBG New State APK İndir - PUBG New State APK / PUBG Mobile 2 APK, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) arkasındaki şirket olan PUBG Studios tarafından geliştirilmiş yeni battle royale oyun. Geniş savaş alanlarına dalın, stratejik olarak yerleştirilmiş silahları, araçları ve sarf malzemeleri arayın ve daralan oynanabilir alanda hayatta kalmak için savaşın. Aksiyon dolu heyecan ve oynanışı deneyimleyin ve ayakta kalan son kişi olun. 64 oyuncu, tabanca, sis bombaları, drone ile donanmış önemli ölçüde küçültülmüş savaş alanına düştüklerinde karşı karşıya geliyor. 8x8 açık dünyada hızla hareket etmek için PUBG New State’e özel yeni araçları kullanın. İlk PUBG’den yıllar sonra anarşik grupların ortaya çıktığı 2051’de geçen oyun, yalnızca PUBG Studios tarafından elde edilebilen gerçekçilik düzeyine sahip devasa açık dünya savaş alanı sunuyor.