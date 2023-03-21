QR & Barcode Okuyucu APK, Android telefonlar için ücretsiz karekod ve barkod okuma uygulaması olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

QR & Barcode Okuyucu, Android telefonlar için ücretsiz karekod ve barkod okuma uygulaması olarak yayınlanmıştır.. Mobildeki en hızlı QR ve barkod okuyucu diyebilirim. Android telefonunuzla birlikte gelen bir QR kod ve barkod okuma uygulaması yoksa QR & Barcode Scanner’ı tavsiye ederim.

QR ve Barkod Okuyucu, her telefonda olması gereken uygulamalar arasında. Kullanımı son derece basit; Telefonunuzu QR veya barkoda doğrulttuğunuzda uygulama otomatik olarak algılayıp okuyor. Hiçbir butona basmanız, fotoğraf çekmeniz veya yakınlık ayarı yapmanız gerekmiyor. Uygulama, metin, URL, ISBN, ürün, kişi, takvim, e-posta, konum, WiFi dahil tüm QR / barkod türlerini tarayıp okuyabiliyor. Tarama ve otomatik şifre çözümlemesinin ardından her bir ayrı QR ve Barkop tipi için sadece ilgili seçenekler sunuluyor.

Bu uygulamayı indirim almak ve tasarruf sağlamak için kupon / kupon kodlarını okumak için de kullanabilirsiniz. Ürün barkodlarını QR ve Barkod Okuyucu ile tarayıp fiyatları internetteki fiyatlarla karşılaştırarak tasarruf yapabilirsiniz. Unutmadan, uygulama QR oluşturmanıza da izin veriyor.

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