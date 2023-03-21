QR & Barcode Okuyucu APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 520
- DOSYA BOYUTU 9.80 MB
- Üretici Gamma Play
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QR & Barcode Okuyucu APK, Android telefonlar için ücretsiz karekod ve barkod okuma uygulaması olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulamadır.
QR & Barcode Okuyucu, Android telefonlar için ücretsiz karekod ve barkod okuma uygulaması olarak yayınlanmıştır.. Mobildeki en hızlı QR ve barkod okuyucu diyebilirim. Android telefonunuzla birlikte gelen bir QR kod ve barkod okuma uygulaması yoksa QR & Barcode Scanner’ı tavsiye ederim.
QR ve Barkod Okuyucu, her telefonda olması gereken uygulamalar arasında. Kullanımı son derece basit; Telefonunuzu QR veya barkoda doğrulttuğunuzda uygulama otomatik olarak algılayıp okuyor. Hiçbir butona basmanız, fotoğraf çekmeniz veya yakınlık ayarı yapmanız gerekmiyor. Uygulama, metin, URL, ISBN, ürün, kişi, takvim, e-posta, konum, WiFi dahil tüm QR / barkod türlerini tarayıp okuyabiliyor. Tarama ve otomatik şifre çözümlemesinin ardından her bir ayrı QR ve Barkop tipi için sadece ilgili seçenekler sunuluyor.
Bu uygulamayı indirim almak ve tasarruf sağlamak için kupon / kupon kodlarını okumak için de kullanabilirsiniz. Ürün barkodlarını QR ve Barkod Okuyucu ile tarayıp fiyatları internetteki fiyatlarla karşılaştırarak tasarruf yapabilirsiniz. Unutmadan, uygulama QR oluşturmanıza da izin veriyor.
QR ve Barkod Okuyucu APK İndir
- Mobildeki en hızlı QR ve barkod okuyucu
- Kullanımı kolaydır.
- Tüm QR ve barkod tiplerini tarayıp okuyabilir.
- Her QR ve barkod tipi için yalnızca ilgili seçenekleri çıkarır.
- Kupon kodları okuma desteği
- QR oluşturma
- Galeriden tarama
QR & Barcode Scanner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 45
- DOSYA BOYUTU 21.70 MB
- Üretici Gamma Play
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QR code Reader & Barcode Scanner Free İndir (iOS): App Store'daki en hızlı ücretsiz QR ve barkod okuyucu
QR & Barcode Scanner (iOS), iPhone’lardaki QR kod okuyucunun gelişmiş versiyonu. QR kod ve Barkod okuyucu aynı zamanda QR oluşturma uygulaması. App Store’da en hızlı QR ve Barkod okuyucu olarak öne çıkan uygulama, her telefonda olması gereken uygulamalardan biri.
iPhone ve iPad için ücretsiz QR Kod Okuyucu ve Barkod Okuyucu, piyasadaki en hızlı QR okuyucu/barkod tarayıcı olmak üzere hızlı ve performans için geliştirilmiş. QR Code Reader & Barcode Scanner free, her iOS cihazı için önemli bir uygulama. Kullanımı son derece kolaydır; Cihazınızı taramak istediğiniz QR veya barkoda yönlendirmeniz yeterlidir. Uygulama, otomatik olarak algılar ve tarar. Herhangi bir tuşa basmanıza, fotoğraf çekmenize veya yakınlaştırmayı ayarlamanıza gerek yoktur.
QR Code Reader & Barcode Scanner Free, metin, URL, ISBN, ürün, kişi, takvim, mail, konum, WiFi ve diğer birçok format dahil olmak üzere tüm QR / barkod türlerini tarayabilir ve okuyabilir. Tarama ve otomatik kod çözme işleminden sonra kullanıcıya yalnızca her bir QR veya Barkod türü için ilgili seçenekler sunar ve uygun eylemi gerçekleştirir. Uygulamayı indirimler almak, biraz tasarruf etmek için kupon/kupon kodlarını taramak için de kullanabilirsiniz. Mağazalarda ürün barkodlarını taratarak internetten fiyat kıyaslama yapabilirsiniz.
QR Code Reader & Barcode Scanner Free İndir iOS
- En hızlı QR ve Barkod okuyucu
- Kullanımı son derece basittir.
- Her türlü QR / barkod türünü tarayıp okuyabilir.
- Kupon/kupon kodları tarama