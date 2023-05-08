Ranch Simulator PC, tek oyunculu veya Co-Op halinde 4 kişiye kadar beraber oynayabileceğiniz bir çiftlik simülasyon oyunudur.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ranch Simulator, sizden yıllar içinde viran hale gelen aile çiftliğinizi yeniden eski haline getirmenizi bekliyor. Ücra ve ormanlık bir bölgede konumlanan bu çiftlik evini restore ederken dekoratif yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Excalibur Games tarafından geliştirilen Ranch Simulator’ı PC için Steam üzerinden satın alabilirsiniz.

Ranch Simulator PC İndir

Ranch Simulator, oyunculardan çiftliklerini restore etmelerinin yanı sıra onu idare etmelerini de bekliyor. Bu yüzden inşaat konusundaki yaratıcılığınıza ek olarak iktisadi birtakım farklılıkları da ortaya koymanız gerekiyor.

Çiftlik evinin çevresinde hayvan yetiştiriciliği de yapabileceğiniz Ranch Simulator, sizlere oldukça geniş seçenekler sunuyor. Hayvanlarınızın güvenliğini sağlamak amacıyla kümes ve ahır gibi yapılar da inşa etmenizi bekleyen oyunda, nalbur aracılığıyla ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Ranch Simulator PC Özellikleri

Ranch Simulator, sizlere büyük projeler yapma imkânı tanısa da finansal olarak dengeli ilerlemeniz gerekiyor. Bu da tamamen sizin çiftçilik becerilerinize kalmış durumda. Sorumluluklarınızın altında kalmamak için tutumlu bir tavır sergilemeniz gerekiyor.

Oyunda kâr elde edebilmek için hayvanlarınıza düzenli olarak bakmanız gerekiyor. Aynı şekilde, sağlıklı yollarla çiftleştirme ve yavru ıslahı yaparak sürünüzün nüfusunu genişletebilirsiniz. Zira sattığınız ürünlerin miktarına uygun olarak para kazanabilir ve çiftliğinizin finansal döngüsünü sağlayabilirsiniz.

Oyun, ormanlık bir alanda geçtiği için sizlere avlanma fırsatı da sunuyor. Çiftlik hayatından sıkılmış ve biraz olsun vahşi doğada vakit geçirmek istiyorsanız emektar av tüfeğinizi alarak işe koyulabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü avlanmaya yeterince konsantre olamazsanız vahşi doğanın kuralları aleyhinize işleyebilir.

Ranch Simulator Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından önerilen Ranch Simulator sistem gereksinimleri şu şekilde: